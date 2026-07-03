Kraken Robotics annonce la clôture de l’opération d’acquisition stratégique de Covelya Group Limited, révise ses prévisions 2026 et renforce son équipe de direction

Une acquisition porteuse de valeur qui donne un coup d’accélérateur à la trajectoire de croissance de Kraken et conforte sa position d’acteur mondial de référence dans les solutions de renseignement sous-marin dédiées à la sécurité maritime et aux infrastructures énergétiques en mer

TORONTO, 03 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken Robotics Inc., ci-après désignée « Kraken » ou la « Société », (TSX-V : PNG et OTCQB : KRKNF) annonce ce jour la clôture de l’acquisition précédemment annoncée de Covelya Group Limited (« Covelya Group »), pour une enveloppe frisant les 615 millions de dollars, sous réserve des conditions de clôture habituelles (l’« Acquisition »). Sauf mention contraire, tous les montants renseignés dans le présent communiqué sont exprimés en dollars canadiens.

POSITION DE LA DIRECTION

« Cette acquisition place Kraken au rang d’acteur mondial de référence dans les solutions de renseignement sous-marin à usage civil et militaire » observe Greg Reid, PDG de Kraken Robotics. « Depuis l’annonce de cette opération, nous avons recueilli des retours très positifs de nos clients, qui se réjouissent à l’idée de collaborer avec nos équipes d’ingénierie consolidées autour de la conception de solutions technologiques sous-marines intégrées. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux collaborateurs qui rejoignent notre équipe en nous félicitant des nombreux avantages que cette alliance apporte. Ensemble, Kraken et Covelya Group proposent une gamme de produits complémentaires, des capacités technologiques de premier ordre et développent un fort relationnel clients. Ces critères devraient jouer en faveur de la trajectoire de croissance de Kraken et de ses perspectives à long terme. Dans un contexte marqué par des records de budgets mondiaux de défense à l’échelle mondiale, Kraken n’a jamais été aussi bien positionnée pour capitaliser sur l’essor des investissements visant les systèmes sous-marins autonomes. »

RAISONNEMENT STRATÉGIQUE DE L’OPÉRATION

Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie de Kraken qui consiste à apporter de la valeur à ses clients des secteurs civil et militaire via un éventail de technologies de pointe et à inspirer une culture d’innovation. Comme annoncé précédemment, les principaux avantages stratégiques de cette opération pour Kraken se résument de la manière suivante :

Renforcement du relationnel clients sur un marché de la défense et de la surveillance maritime en forte croissance ;

Enrichissement de l’offre de produits et développement du marché potentiel de Kraken dans le domaine des technologies sous-marines ;

Accentuation de son empreinte géographique par l’intégration de nouveaux sites stratégiques et meilleure diversification de ses activités ;

Consolidation des compétences techniques par l’intégration d’une équipe d’ingénieurs chevronnés et d’installations hautement spécialisées ; et

Meilleure performance financière sur les principaux indicateurs, et notamment des synergies de coûts à hauteur de 10 millions de dollars attendues dans les 24 mois suivant la clôture de l’opération.





NOUVELLES COMMANDES ET RÉVISION DES PRÉVISIONS FINANCIÈRES 2026

Depuis la publication de leurs résultats du premier trimestre 2026 le 28 mai dernier, Kraken et Covelya ont enregistré de nouvelles commandes de produits d’un montant respectif d’environ 13 et 17 millions de dollars. Ces nouveaux contrats portent le carnet de commandes 2026 de Kraken à près de 110 millions de dollars, contre 182 millions de dollars pour celui de Covelya Group. Les marges brutes associées à ces commandes sont en ligne avec les niveaux précédents.

Kraken révise ses prévisions financières pour l’exercice 2026 en tenant compte d’une clôture effective de l’Acquisition au 2 juillet 2026 et de l’intégration de Covelya Group, à noter que ces données étaient exclues des prévisions précédemment communiquées par la Société.

Le tableau ci-après présente une synthèse des nouvelles prévisions 2026 et une comparaison avec celles publiées antérieurement par Kraken. En 2026, la majeure partie du chiffre d’affaires devrait se réaliser au second semestre.

($ 000s) 2025

Actual Prior 2026

Guidance Range New 2026

Guidance Range Low High Low High Consolidated Revenue $ 102,210 $ 165,000 $ 175,000 $ 290,000 $ 320,000 Adjusted EBITDA1 $ 24,693 $ 40,000 $ 50,000 $ 65,000 $ 75,000 Adjusted EBITDA Margin2 24 % 24 % 29 % 22 % 23 % Capital Expenditures/Intangible Assets $ 30,294 $ 15,000 $ 18,000 $ 27,000 $ 33,000

Comme indiqué à l’annonce initiale de l’opération, l’Acquisition devrait induire un effet relutif sur les principaux indicateurs financiers et une progression du bénéfice par action 2027 comprise entre le bas et le milieu de la fourchette à deux chiffres, après prise en compte de l’ensemble des synergies de coûts attendues.

La Société affiche toujours par ailleurs un bilan sain à raison d’un niveau d’endettement net limité consécutif au tirage réalisé sur la nouvelle ligne de crédit (telle que définie ci-dessous), et maintient sa flexibilité financière pour financer ses futures opportunités de croissance.

ÉQUIPE DE DIRECTION ET ORGANIGRAMME

Dans le cadre de l’intégration de Covelya Group et de ses filiales, Kraken opte pour une nouvelle organisation et renforce son équipe de tête.

La nouvelle structure reposera sur deux entités distinctes, à savoir, d’une part, Kraken Group qui assurera la gouvernance financière et organisationnelle, et d’autre part Kraken Robotics qui pilotera l’exploitation et réunira les différentes unités commerciales en charge de l’excellence opérationnelle, de l’exécution stratégique et de la performance financière. Ces évolutions visent à conjuguer les atouts et les talents des deux organisations en donnant vie à une structure à la fois plus efficace et plus adaptée au principe de montée en charge venant appuyer la croissance de manière durable.

Dans ce contexte, Bernard Mills est nommé Président de Kraken. Il fait preuve d’une riche expérience en direction de grandes entreprises et en pilotage des performances opérationnelles. Avant de rejoindre Kraken, Bernard occupait les fonctions de PDG et de directeur général chez Stelia North America, filiale spécialisée dans les matériaux de pointe du groupe Airbus. Auparavant, il a présidé Ultra Sonar Systems, une entreprise d’empreinte mondiale comptant plus de 850 collaborateurs.

La nouvelle équipe dirigeante de Kraken Group se compose de :

Greg Reid, nommé PDG ;

Bernard Mills, Président (ex vice-président exécutif du département Défense de Kraken) ;

Joe Mackay, qui prend la direction financière ;

Terra Penrose à la direction des ressources humaines ;

John Salama, qui occupera la direction des systèmes d’information ; et

Andrew Griffin, qui en sa qualité d’ex directeur juridique de Kraken prendra la tête du conseil juridique.

L’équipe de tête placée sous la responsabilité de Bernard Mills au sein de la branche exploitation de Kraken Robotics réunira :

Simon Partridge, vice-président exécutif du département Technologie (ex-président de Covelya Group) ;

le Dr Graham Brown, vice-président exécutif du département Produits (ex-directeur général de Sonardyne International, filiale de Covelya Group) ;

Gary Moynehan, vice-président exécutif du département Performance de l’entreprise (ex-directeur financier de Covelya Group) ; et

David Shea, vice-président exécutif du département Stratégie et Croissance (ancien vice-président exécutif du département Produits et directeur technologique de Kraken).

La vice-présidence exécutive du département Systèmes et Services, une nouvelle fonction, actuellement vacante, est ouverte au recrutement et les démarches progressent de manière satisfaisante.





En conjuguant leur expertise avérée dans les domaines de la technologie, de l’exploitation et du développement, les membres de cette équipe accompagneront l’intégration des deux entreprises et appuieront sa prochaine phase de croissance.

Nat Spencer, directeur d’exploitation quittera Kraken à la fin du mois de juillet en vue de relever un nouveau défi professionnel. La Société le remercie pour sa participation au développement de Kraken ces dernières années et lui adresse tous ses vœux de réussite pour la suite de sa carrière.

Kraken construit un plan d’intégration piloté par une équipe dédiée. Les travaux s’attacheront notamment à l’intégration des collaborateurs, systèmes, fonctions financières, activités commerciales et opérations dans le but de rendre les synergies de revenus et de coûts identifiées tangibles. Comme annoncé précédemment, Kraken table sur près de 10 millions de dollars de synergies de coûts dans les 24 premiers mois suivant l’Acquisition.

MODALITÉS DE CLÔTURE DE L’OPÉRATION ET CONVERSION DES CERTIFICATS DE SOUSCRIPTION

Le prix d’acquisition estimé à 615 millions de dollars, avant ajustements de clôture, comprend une contrepartie en numéraire d’environ 480 millions de dollars et une contrepartie en actions à hauteur de près de 135 millions de dollars. Celle-ci représente l’émission de 15 882 352 actions ordinaires de Kraken (les « actions ordinaires »), cédées au profit de l’actionnaire de Covelya Group au prix retenu de 8,50 dollars chacune.

La composante en numéraire du prix d’acquisition a été financée par le produit net de l’émission publique et réalisée par voie de prise ferme, de 402,5 millions de dollars de certificats de souscription (les « certificats de souscription ») de Kraken, clôturée le 12 mars 2026, par les intérêts issus de ce produit net et par les tirages effectués sur la nouvelle ligne de crédit.

Dans le cadre de la clôture de l’Acquisition, Kraken a également procédé à la fermeture de son actuelle ligne de crédit pour ouvrir une nouvelle ligne de crédit à terme garantie ferme et non reconductible portée à 125 millions de dollars (la « nouvelle ligne de crédit »). La Société a également porté son actuelle ligne de crédit renouvelable de 35 millions à 60 millions de dollars, et en a prolongé l’échéance à mars 2031, entre autres. La Société a tiré l’intégralité de la nouvelle ligne de crédit, dont le produit a permis de financer partiellement le prix d’acquisition en numéraire.

Parallèlement à la clôture de l’Acquisition, chaque détenteur de certificats de souscription recevra automatiquement, sans versement d’une contrepartie supplémentaire ni aucune autre formalité, une action ordinaire pour chacun.

La négociation des certificats de souscription sera prochainement suspendue, le registre des transferts tenu par l’agent chargé des certificats de souscription sera clôturé et les certificats de souscription seront radiés de la cote de la Bourse de Toronto (ou TSX Venture Exchange, « TSXV ») à la clôture des marchés ce jour. Les actions ordinaires émises conformément aux modalités des certificats de souscription devraient être cotées à la TSXV dès demain.

À l’issue de l’Acquisition et de l’émission des certificats de souscription, la partie cédante de Covelya Group détiendra environ 4 % des actions ordinaires émises et en circulation. Ces actions sont astreintes à une période d’incessibilité reportant leur libération par tranches respectives d’un tiers dans les 12, 18 et 24 mois suivant la date de clôture de l’Acquisition.

Kraken entend publier ses résultats du deuxième trimestre 2026 à la fin du mois d’août 2026. Ceux du troisième trimestre 2026 intégreront la contribution de Covelya et seront publiés fin novembre 2026. L’Acquisition étant désormais clôturée, Kraken prévoit de déposer une demande d’admission de ses actions ordinaires à la cote de la Bourse de Toronto (« TSX »), sous réserve du respect des exigences d’enregistrement en vigueur et de la délivrance de l’agrément TSX. Cette démarche devrait prendre fin d’ici la fin de l’année 2026, voire début 2027.

Illustration numéro 1 : Kraken Robotics annonce la clôture de l’acquisition stratégique de Covelya Group

INDICATEURS FINANCIERS NON CONFORMES AUX NORMES IFRS

Dans le présent communiqué, la Société présente certains indicateurs et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, et plus particulièrement l’EBITDA ajusté, la marge d’EBITDA ajusté, la marge brute, le taux de marge brute, le résultat net ajusté et le fonds de roulement. La direction estime que ces indicateurs et ratios complémentaires aux indicateurs conformes aux normes internationales d’information financière permettent aux investisseurs de mieux appréhender la performance économique sous-jacente de la Société. Ces indicateurs et ratios ne répondent à aucune définition au sens des normes IFRS et sont donc susceptibles de ne pouvoir se comparer à des indicateurs similaires adoptés par d’autres entreprises. En conséquence, ils sont exclusivement fournis à titre d’information complémentaire et ne sauraient s’analyser de manière isolée ni s’interpréter comme une alternative aux indicateurs de performance établis selon les normes IFRS.

Dans le présent communiqué, la Société fait notamment référence aux indicateurs et ratios non conformes aux normes IFRS suivantes : l’EBITDA ajusté et la marge d’EBITDA ajusté. Le détail de leur calcul, leur fin et une comparaison avec les indicateurs conformes aux normes IFRS les plus directement comparables sont renseignés au chapitre « Indicateurs non conformes aux normes IFRS » du rapport de gestion établi au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025. Le présent communiqué renvoie les lecteurs au chapitre en question, disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

À PROPOS DE KRAKEN ROBOTICS INC.

Acteur mondial spécialisé dans les technologies marines, Kraken Robotics, Inc. révolutionne le domaine du renseignement sous-marin en développant des capteurs avancés, des logiciels et des systèmes intégrés. Au service des marchés de la défense, des infrastructures énergétiques en mer et de l’énergie offshore et des sciences marines, la Société délivre des données opérationnelles exploitables au sein d’environnements sous-marins parmi les plus exigeants. Ses solutions intégrées de Kraken sont applicables à l’ensemble de la chaîne technologique sous-marine, notamment aux systèmes de sonar, à la navigation, au positionnement, à l’imagerie, aux systèmes d’alimentation électrique, aux communications, mais aussi à la surveillance et l’analyse de données.

Le 2 juillet 2026, Kraken Robotics a fait l’acquisition de Covelya Group, réunissant ainsi Sonardyne, EIVA, Forcys, Voyis et Chelsea Technologies sous le même toit. Ensemble, ces acteurs rassemblent des équipes hautement qualifiées réparties dans le monde entier dont l’ambition commune est de relever les enjeux les plus complexes du monde sous-marin grâce à des technologies à double usage civil et militaire de référence.

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DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur, collectivement désignées les « déclarations prospectives ». Dans le présent communiqué de presse, l’emploi d’expressions comme « peut », « serait », « pourrait », « sera », « avoir l’intention de », « planifier », « anticiper », « croire », « chercher à », « proposer », « estimer », « s’attendre à », et toutes formulations de même sens en rapport avec la Société, caractérisent des déclarations prospectives. Plus particulièrement, les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué visent notamment, entre autres, les effets de l’Acquisition sur les activités de la Société et ses perspectives financières, les avantages attendus de l’Acquisition et sa justification stratégique, la concrétisation d’une synergie de coûts estimée à 10 millions de dollars dans les 24 mois suivant la clôture, l’effet relutif attendu sur le bénéfice par action en 2027, qui devrait se situer dans une fourchette estimé à un faible ou moyen pourcentage à deux chiffres, les orientations stratégiques de la Société, ses perspectives de croissance, les commandes de produits et services attendues, les enjeux propres à la sécurité maritime et le rôle croissant des capacités de lutte antimines, le lancement de nouvelles offres de produits, les attentes relatives aux résultats opérationnels, performances, projets de nature commerciale, opportunités de développement et résultats financiers, les prévisions financières 2026, notamment le chiffre d’affaires consolidé, l’EBITDA ajusté, la marge d’EBITDA ajusté, les dépenses d’investissement et les actifs incorporels, le calendrier prévisionnel de négociation des actions ordinaires et des certificats de souscription et les modalités qui s'y rapportent, l’intégration de Covelya Group, y compris la réorganisation de la structure du Groupe ; ainsi que la cotation des actions ordinaires à la Bourse de Toronto. Elles induisent des risques connus ou non, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats et/ou les événements réels et ceux qui y sont annoncés. Elles donnent écho aux appréciations actuelles de la Société des événements à venir et reposent sur un certain nombre de facteurs et d’hypothèses jugés importants, tout en demeurant exposées à différents risques et autres incertitudes, notamment, sans toutefois s’y limiter l’évolution du contexte des marchés, le durcissement de la concurrence, les évolutions de nature réglementaires ou gouvernementale, la conjoncture économique générale, les avantages effectivement issus de l’Acquisition, le succès de l’intégration de Covelya Group, la matérialisation effective des synergies attendues, les incertitudes d’échelle macroéconomique, la propension de la Société à satisfaire aux conditions d’admission à la cote de la Bourse de Toronto, la délivrance des autorisations réglementaires requises ; ainsi que les autres facteurs détaillés dans les documents d’information continue que la Société dépose auprès des autorités canadiennes compétentes en valeurs mobilières, et particulièrement à la rubrique « Facteurs de risque » de la plus récente édition de sa notice annuelle, de ses rapports trimestriels et annuels, et dans les autres documents d’information disponibles, déposés sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse at www.sedarplus.ca. D’autres risques et incertitudes, actuellement inconnus de la Société ou considérés comme moins sensibles, pourraient également pénaliser ses activités. De nombreux facteurs pourraient entraîner des écarts entre les réalisations, performances et résultats réels de la Société et ceux détaillés dans le présent communiqué de presse, y compris les facteurs énumérés ci-dessus sans toutefois s’y limiter. Cette liste de facteurs ne saurait être considérée comme exhaustive. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venaient à se matérialiser, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives se révélaient inexactes, les résultats réels pourraient alors différer sensiblement de ceux exprimés dans le présent communiqué de presse. En conséquence, il est conseillé de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives qui y sont exposées.

Les prévisions financières 2026 du 2 juillet sont renseignées en l’état dans le but d’aiguiller les analystes financiers et les actionnaires dans l’exercice de leurs propres évaluations de l’exercice qui prendra fin le 31 décembre 2026. Il est précisé que ces informations pourraient ne pas convenir à d’autres fins. Ces prévisions constituent elles-mêmes des déclarations prospectives fondées sur de nombreuses estimations et hypothèses relatives à des événements à venir. Par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents. Les prévisions demeurent soumises aux risques, incertitudes et hypothèses clés détaillés dans le présent communiqué et dans le rapport de gestion de Kraken publié pour les périodes des trois et douze mois closes le 31 décembre 2025, et déposé sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Les prévisions 2026 reposent sur les analyses, stratégies, attentes, hypothèses et perspectives actuelles de la direction. Elles sont établies selon des méthodes comptables globalement cohérentes avec les principes comptables actuellement adoptés par la Société. La Société souligne que les hypothèses retenues dans ce cadre pourraient s’avérer inexactes ou ne pas se vérifier. En conséquence, les résultats réels pourraient sensiblement différer des attentes présentées dans le présent communiqué. Les prévisions de chiffre d’affaires pour 2026 reposent notamment sur les hypothèses suivantes : la croissance des recettes issues de la branche des produits devrait être appuyée par le développement du portefeuille dans les domaines des systèmes d’alimentation, des capteurs et des systèmes intégrés et par la croissance interne de la branche des services. Le chiffre d’affaires de la branche des produits repose tant sur les commandes déjà enregistrées et les commandes attendues au titre d’opportunités commerciales identifiées. Celui de la branche des services repose sur un niveau d’investissement stable ou en progression dans les projets d’infrastructures énergétiques en mer, tant axés sur le pétrole et le gaz que sur les énergies marines renouvelables, mais aussi sur une demande prononcée en matière d’exigences de contrôle et de réparation d’infrastructures sous-marines majeures. Conformément aux tendances précédentes des ventes, le chiffre d’affaires devrait être davantage concentré au second semestre de l’exercice. Les prévisions d’EBITDA ajusté supposent le calcul de marges brutes sur les produits et des niveaux de service comparables à ceux de l’exercice précédent.

Les déclarations prospectives sont exclusivement valables à leur date de publication. La Société décline toute intention ou obligation de les réviser ou de les mettre à jour indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres circonstances, sauf si le droit applicable l’exige. Cette mise en garde s’applique expressément à toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse.

La Bourse de Toronto (ou TSXV) et son partenaire en services de réglementation, tel que défini dans ses politiques, déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou l’exactitude du présent communiqué.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Erica Hasenfus, Directrice marketing international

erica.hasenfus@krakenrobotics.com

Shant Madian, Directeur des marchés financiers

shant.madian@krakenrobotics.com

Kraken Robotics Inc.

+1 709-757-5757 ou investors@krakenrobotics.com

1 L’EBITDA ajusté est un indicateur financier non conforme aux normes IFRS ne répondant à aucune définition standard et peut, par conséquent, ne pas être comparable aux indicateurs similaires adoptés par d’autres émetteurs. Se reporter au paragraphe « Indicateurs non conformes aux normes IFRS » du présent communiqué.

2 La marge d’EBITDA ajusté est un ratio financier non conforme aux normes IFRS, calculé depuis l’EBITDA ajusté. Il ne répond à aucune définition standard au regard desdites normes et peut donc ne pas être comparable aux ratios similaires adoptés par d’autres émetteurs. Se reporter au paragraphe « Indicateurs non conformes aux normes IFRS » du présent communiqué.