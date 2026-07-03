Starlight Children’s Foundation erhält britischen F1® Allwyn Global Community Award für ihre Bemühungen, den Krankenhausaufenthalt für Kinder angenehmer zu gestalten

SILVERSTONE, Vereinigtes Königreich, July 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Starlight Children’s Foundation ist beim FORMULA 1® PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2026 mit dem britischen F1® Allwyn Global Community Award ausgezeichnet worden. Die gemeinnützige Organisation setzt sich dafür ein, dass schwer kranke Kinder auch während ihrer Behandlung im Krankenhaus spielen, lachen und unbeschwerte Momente erleben können. Für ihre Arbeit erhält sie von der Allwyn AG, dem multinationalen, lotteriebasierten Entertainment-Unternehmen, dessen britische Tochtergesellschaft The National Lottery betreibt, eine Förderung in Höhe von 100.000 €. Mit der Auszeichnung kann Starlight ihren innovativen Ansatz für eine kindgerechtere Gesundheitsversorgung weiter vorantreiben.

Viele Kinder im Vereinigten Königreich leiden unter den emotionalen Belastungen medizinischer Behandlungen. Schätzungsweise 1,4 Millionen von ihnen sind gefährdet, infolge medizinischer Versorgung ein Trauma* zu erleiden. Für Kinder kann die Angst vor Untersuchungen und Behandlungen überwältigend sein. Sie verursacht erheblichen emotionalen Stress, erschwert den Therapieverlauf und kann ihr Wohlbefinden langfristig beeinträchtigen. Genau hier setzt Starlight an und schafft wertvolle Momente, in denen Kinder den Belastungen des Krankenhausalltags entkommen können.

Mit der Spende von 100.000 € unterstützt Allwyn Starlights wegweisendes Pilotprojekt zur Einführung der neuen Rolle des „Health Play Practice Educator“. Ziel ist es, spielbasierte Ansätze durch gezielte Aktivitäten und Erfahrungen dauerhaft als festen Bestandteil der Versorgung im gesamten NHS zu etablieren. Zudem finanziert die Förderung die Qualifizierung von bis zu 1.000 Fachkräften im Bereich der spezialisierten Versorgung. Die Jury würdigte insbesondere Starlights Innovationskraft – einen Wert, den Allwyn und die Formula 1 gleichermaßen teilen – sowie die Skalierbarkeit des Projekts und sein Potenzial, auch von anderen Organisationen übernommen zu werden.

Alastair Ruxton, Chief Impact Officer bei Allwyn UK und Jurymitglied des F1® Allwyn Global Community Award, sagte: „Wir sind stolz darauf, der Starlight Children’s Foundation den F1® Allwyn Global Community Award zu verleihen. Als Jurymitglieder haben uns ihr Innovationsgeist und ihr wegweisender Ansatz beeindruckt, mit dem sie die traumatischen Folgen medizinischer Behandlungen für viele Kinder gezielt angeht. Allwyn setzt sich mit Überzeugung für solche mutigen, systemischen Veränderungen ein. Genau das zeigt, dass die Wirkung unseres globalen Programms weit über die Rennstrecke hinausreicht.“

Cathy Gilman, CEO von Starlight, sagte: „Wir freuen uns außerordentlich und fühlen uns zutiefst geehrt, den F1® Allwyn Global Community Award entgegennehmen zu dürfen. Krankenhäuser und medizinische Eingriffe können für Kinder äußerst beängstigend und belastend sein. Unsere neue Rolle wird stationär behandelten Kindern helfen, ihre Situation besser zu verstehen, mit ihr umzugehen und ihren Heilungsprozess zu unterstützen. Diese großzügige Förderung in Höhe von 100.000 € durch Allwyn bringt uns unserem Ziel einen entscheidenden Schritt näher: Krankenhausaufenthalte für schwer kranke Kinder einfühlsamer und Behandlungen schonender zu gestalten.“

Ellen Jones, Head of ESG bei Formula 1 und Jurorin des F1® Allwyn Global Community Award, ergänzte: „Wir bei Formula 1® wollen unsere Plattform gezielt nutzen, um einen nachhaltigen Wandel in unseren lokalen Gemeinschaften anzustoßen. Die Arbeit der Starlight Children’s Foundation passt hervorragend zu unseren übergeordneten Zielen im Bereich der gesellschaftlichen Wirkung. Besonders überzeugt uns ihr Anspruch, komplexe Herausforderungen – etwa im Gesundheitswesen – mit mutigen und innovativen Ansätzen anzugehen. Die neu geschaffene Rolle des ‚Health Play Practice Educator‘ bietet ein skalierbares Modell mit langfristiger Wirkung.“

Die Starlight Children’s Foundation ist bereits die dritte gemeinnützige Organisation, die 2026 mit dem F1® Allwyn Global Community Award ausgezeichnet wurde. Nach dem erfolgreichen Auftakt des Programms im Jahr 2025 fiel im Mai der Startschuss für die diesjährige Ausgabe. Die erste Auszeichnung ging beim FORMULA 1® LENOVO GRAND PRIX DU CANADA an die kanadische Hilfsorganisation La Tablée des Chefs. Gewürdigt wurde ihr wichtiger Beitrag zur Bekämpfung von Ernährungsunsicherheit: Die Organisation rettet Lebensmittel vor der Verschwendung und verteilt daraus zubereitete Mahlzeiten an bedürftige Familien. Erst vergangene Woche zeichnete Allwyn beim FORMULA 1® LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX 2026 den österreichischen Verein Sindbad Mentoring aus. Die Förderung unterstützt dessen Mission, Chancengleichheit für junge Menschen zu stärken, den sozialen Aufstieg zu fördern und sie zu ermutigen, ihren beruflichen Traum zu verwirklichen – insbesondere in den MINT-Fächern.

Im weiteren Verlauf der Saison werden bei den Grand Prix in den Niederlanden, in Austin, Mexiko-Stadt und Las Vegas weitere gemeinnützige Organisationen ausgezeichnet. Später im Jahr erhalten Formula 1®-Fans zudem die Möglichkeit, über ihre Lieblingsinitiativen abzustimmen. Damit verfolgt Allwyn das Ziel, die Fans noch stärker in das Programm einzubinden.

Hinweise für Redakteure

*Starlight Cause of Trauma Report 2025

Über Allwyn

Allwyn AG ist ein multinationales Gaming-Unterhaltungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Lotterien, das über führende Marktpositionen sowie vertrauenswürdige Marken in Europa und Nordamerika verfügt und an der Euronext Athen notiert ist. Sein Ziel ist es, das Spielerlebnis für alle zu verbessern, indem es sich auf Innovation, Technologie, Spielersicherheit und mehr Mittel für gute Zwecke in einem wachsenden Portfolio an Casual-Gaming-Unterhaltungsangeboten konzentriert.

Die Allwyn Entertainment Ltd (Allwyn UK), eine eigenständige Tochtergesellschaft der Allwyn AG, ist Betreiberin von The National Lottery im Vereinigten Königreich.

Medienanfragen pr@allwyn.com

Über die Partnerschaft von Allwyn mit der Formula 1®

Die mehrjährige Partnerschaft mit der Formula 1® ist ein wichtiger Schritt für Allwyn, um seine globale Bekanntheit zu steigern. Die Formula 1 veranstaltet weltweit 24 Rennen, hat 750 Millionen Fans und 96 Millionen Follower in den sozialen Medien und verfügt über eine enorme Reichweite in Rundfunk und Medien.

Die Partnerschaft wird die Position von Allwyn als internationale Marke stärken, die weltweit einen positiven Einfluss auf die Community ausübt, und damit die globalen Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Entwicklung von Initiativen, die das Bestreben des Unternehmens unterstützen, weltweit einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Da Allwyn und die Formula 1® sich gleichermaßen für die Stärkung von Fans und lokalen Gemeinschaften einsetzen, bietet die Partnerschaft Allwyn die Möglichkeit, die stetig wachsende internationale Fangemeinde des Sports zu nutzen, um diejenigen zu feiern, die positive Veränderungen bewirken, und diese inspirierenden Geschichten auf globaler Ebene zu teilen.

Über die Formula 1®

Die Formula 1® wurde 1950 ins Leben gerufen und ist der prestigeträchtigste Motorsportwettbewerb der Welt sowie die beliebteste jährlich ausgetragene Sportserie weltweit. Die Formula One World Championship Limited ist Teil der Formula 1® und besitzt die exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula One World Championship™. Formula 1® ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK), die dem Tracking Stock der Formula One Group zugeordnet ist. Das F1-Logo, das F1 Formula-1®-Logo, Formula 1®, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB und damit verbundene Marken sind Marken der Formula One Licensing BV, einem Unternehmen der Formula 1®. Alle Rechte vorbehalten.

Pressekontakte

Formula 1® Pressestelle

E-Mail: f1media@f1.com

T: @f1media

Weitere Informationen zum F1® Allwyn Global Community Award, einschließlich der Teilnahmebedingungen und des Auswahlverfahrens, finden Sie auf unserer Website: https://www.allwyn.com/responsibility/community-award.

Über Starlight

Starlight ist die führende gemeinnützige Organisation im Vereinigten Königreich, die sich dafür einsetzt, das Spielen fest in der medizinischen Versorgung von Kindern zu verankern. Spielen nimmt Kindern die Angst vor medizinischen Behandlungen. Es stärkt ihre Widerstandskraft und hilft ihnen, Behandlungen besser anzunehmen. Wir stellen Spielmaterialien bereit, setzen uns für den Ausbau qualifizierter Spielangebote im Gesundheitswesen ein und entwickeln gemeinsam mit pädiatrischen Fachkräften bewährte Standards für die Praxis.

Das Problem ist Angst. Die Lösung ist Spielen. Es ist Zeit, das Spielen fest im Klinikalltag zu verankern.

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