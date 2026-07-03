La Starlight Children’s Foundation remporte le F1® Allwyn Global Community Award au Royaume-Uni pour rendre les séjours à l’hôpital plus bienveillants pour les enfants

SILVERSTONE, Royaume-Uni, 03 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Starlight Children’s Foundation a été désignée lauréate britannique du F1® Allwyn Global Community Award à l’occasion du FORMULA 1® PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2026 (GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE DE FORMULE 1 PIRELLI 2026). Cette organisation caritative, qui aide les enfants gravement malades hospitalisés à jouer, rire et continuer à faire ce qu’ils aiment pendant leur traitement, reçoit une dotation de 100 000 € de la part d’Allwyn AG, groupe international spécialisé dans le divertissement fondé sur les loteries, dont la filiale britannique exploite The National Lottery. Ce prix permettra à Starlight de poursuivre le développement de son approche innovante des soins pédiatriques.

Au Royaume-Uni, de nombreux enfants souffrent du poids émotionnel des soins médicaux : environ 1,4 million d’entre eux sont exposés à un risque de traumatisme lié aux soins de santé*. Pour un enfant, la peur peut être accablante, provoquant une profonde détresse qui complique son parcours de soins et peut laisser des séquelles durables sur son bien-être. Starlight s’attache à créer des moments d’évasion face à ces situations difficiles.

Le don de 100 000 € accordé par Allwyn permettra de poursuivre le projet pilote novateur de Starlight, qui consiste à créer une nouvelle fonction de « Health Play Practice Educator » (formateur en pratiques ludiques dans le domaine de la santé) afin d’intégrer durablement une approche des soins fondée sur le jeu dans l’ensemble du NHS, grâce à des activités et des expériences adaptées. Le financement permettra également de former jusqu’à 1 000 professionnels aux pratiques spécialisées de prise en charge. Le jury a salué l’esprit d’innovation de Starlight — une valeur partagée par Allwyn et Formula 1 — ainsi que le caractère évolutif du projet et son potentiel de reproduction par d’autres organisations.

Alastair Ruxton, directeur de l’impact chez Allwyn UK et membre du jury du F1® Allwyn Global Community Award, a déclaré : « Nous sommes fiers de décerner le F1® Allwyn Global Community Award à la Starlight Children’s Foundation. Le jury a été particulièrement impressionné par son esprit d’innovation et son approche pionnière pour lutter contre les traumatismes liés aux soins de santé auxquels sont confrontés de nombreux enfants. Allwyn est fier de soutenir ce type de changement audacieux et systémique, qui démontre que l’impact de notre programme mondial va bien au-delà des circuits. »

Cathy Gilman, PDG de Starlight, a déclaré : « Nous sommes ravis et profondément honorés de recevoir le prix F1® Allwyn Global Community Award. Les hôpitaux et les interventions médicales peuvent être extrêmement effrayants et traumatisants pour les enfants, mais cette nouvelle fonction les aidera à mieux comprendre ce qu’ils vivent, à faire face aux soins et à se reconstruire. Cet exceptionnel don de 100 000 € de la part d’Allwyn financera directement notre ambition de rendre les séjours à l’hôpital plus bienveillants et les traitements plus doux pour les enfants gravement malades. »

Ellen Jones, responsable ESG chez Formula 1 et membre du jury du F1® Allwyn Global Community Award, a ajouté : « Chez Formula 1®, nous nous engageons à mettre à profit notre plateforme pour susciter des changements transformateurs au sein de nos communautés locales. La Starlight Children’s Foundation s’inscrit pleinement dans nos priorités en matière d’impact social, notamment notre volonté de recourir à des approches audacieuses et innovantes pour relever des défis complexes dans des domaines tels que la santé. Son nouveau poste de "formateur en pratiques ludiques dans le domaine de la santé" constitue un modèle évolutif susceptible de produire un impact durable. »

La Starlight Children’s Foundation est la troisième organisation à but non lucratif distinguée par le F1® Allwyn Global Community Award en 2026. Après une première édition couronnée de succès en 2025, le programme de cette année a été lancé en mai et a remis un premier prix à l’association canadienne La Tablée des Chefs lors du FORMULA 1® LENOVO GRAND PRIX DU CANADA (GRAND PRIX DU CANADA DE FORMULE 1 LENOVO), qui vient récompenser son engagement dans la lutte contre l’insécurité alimentaire grâce à la récupération et à la redistribution de repas destinés aux familles les plus vulnérables. La semaine dernière, Allwyn a récompensé l’organisation autrichienne à but non lucratif Sindbad Mentoring lors du FORMULA 1® LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX 2026 (GRAND PRIX D’AUTRICHE DE FORMULE 1 LENOVO 2026), afin de donner un coup d’accélérateur à sa mission qui consiste à renforcer les chances de réussite des jeunes, favoriser leur mobilité sociale et les encourager à embrasser les carrières auxquelles ils aspirent, notamment dans les disciplines dites STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques).

D’autres ONG seront récompensées cette saison à l’occasion des Grands Prix organisés aux Pays-Bas, à Austin, à Mexico et à Las Vegas. Plus tard dans l’année, les fans de Formula 1® seront appelés à voter en faveur de leur initiative favorite, une opportunité qui répond à la volonté d’Allwyn de rapprocher les fans de ce programme.

Notes à l’attention des rédacteurs

* Rapport Cause of Trauma de Starlight (2025).

À propos d’Allwyn

Allwyn AG est un groupe international spécialisé dans le divertissement et les jeux, dont l’activité est principalement axée sur les loteries. Coté sur Euronext Athènes, il se positionne comme acteur majeur sur plusieurs marchés d’Europe et d’Amérique du Nord, où il exploite des marques reconnues. Son objectif est d’améliorer l’expérience de jeu pour tous en mettant l’accent sur l’innovation, la technologie, la sécurité des joueurs et en reversant davantage à des causes caritatives grâce à un portefeuille croissant de jeux et de divertissements occasionnels.

Allwyn Entertainment Ltd (Allwyn UK), filiale distincte d’Allwyn AG, exploite The National Lottery au Royaume-Uni.

Demandes medias pr@allwyn.com

À propos du partenariat entre Allwyn et Formula 1®

Ce partenariat pluriannuel avec Formula 1® témoigne d’une volonté de renforcer la notoriété mondiale d’Allwyn, avec 24 courses organisées à travers le monde, 750 millions de fans et 96 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, ainsi qu’une portée sur les chaînes de télévision et les médias de divertissement.

Ce partenariat permettra de renforcer la position d’Allwyn comme une marque internationale ayant un impact sur les communautés à travers le monde, et d’accompagner ses plans de croissance mondiale.

Le développement d’initiatives qui serviront l’ambition de l’entreprise, à savoir contribuer positivement à la société à l’échelle internationale, se trouve au cœur de ce partenariat. Allwyn et Formula 1® étant tous deux engagés à soutenir les fans et les communautés locales, ce partenariat permettra à Allwyn de tirer parti de la popularité croissante de ce sport à l’échelle internationale pour mettre en lumière ceux qui apportent un changement positif et partager ces histoires inspirantes à l’échelle mondiale.

À propos de Formula 1®

Formula 1® a vu le jour en 1950. Il s’agit de la compétition automobile la plus prestigieuse au monde, ainsi que la série sportive annuelle la plus populaire. Formula One World Championship Limited fait partie de Formula 1® et détient les droits commerciaux exclusifs du FIA Formula One World Championship™. Formula 1® est une filiale de Liberty Media Corporation (NASDAQ : FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK) associée à l’action de suivi du Formula One Group, un titre boursier reflétant spécifiquement sa performance financière. Les logos F1, F1 Formula 1®, Formula 1®, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB et les autres marques associées sont des marques déposées de Formula One Licensing BV, une société de Formula 1®. Tous droits réservés.

Contacts presse

Service de presse Formula 1®

E-mail : f1media@f1.com

Compte X : @f1media

Pour en savoir plus sur le prix F1® Allwyn Global Community Award, notamment sur les critères d’éligibilité et les modalités de sélection, rendez-vous sur le site : https://www.allwyn.com/responsibility/community-award.

À propos de Starlight

Starlight est la principale association britannique qui œuvre pour faire du jeu un élément central des soins apportés aux enfants. Le jeu contribue à réduire la peur liée aux soins médicaux, aidant ainsi les enfants à devenir plus résilients et plus réceptifs aux traitements. L’association met à disposition des ressources ludiques, milite pour le développement des services de jeu thérapeutique dans les établissements de santé et contribue à diffuser les meilleures pratiques auprès des professionnels de la pédiatrie.

Le problème, c’est la peur. La réponse, c’est le jeu. Il est temps de mettre le jeu au cœur des pratiques de soins.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/01194d47-e114-47fa-b45a-eb0c0bcfbfc9