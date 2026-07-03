CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole détient désormais 29,3% du capital de Banco BPM

Communiqué de presse

Montrouge, le 3 juillet 2026

Crédit Agricole détient désormais 29,3% du capital de Banco BPM

Crédit Agricole S.A. (« Crédit Agricole ») a notifié les autorités italiennes et Banco BPM SpA (« Banco BPM ») qu'elle a franchi le seuil de 25% et détient actuellement 29,3% du capital de Banco BPM.

Cette participation supplémentaire a été constituée par des achats d'actions sur le marché et par un instrument dérivé.

Le Crédit Agricole est présent de longue date sur le marché italien et reste engagé à soutenir l'économie italienne. L'augmentation de la participation est cohérente avec la stratégie de Crédit Agricole en tant qu'investisseur de long terme et partenaire de Banco BPM dans son développement. Elle renforce nos partenariats industriels en crédit à la consommation, en assurance non-vie, en prévoyance et assurance emprunteur et souligne l’appréciation très positive du Crédit Agricole quant aux qualités intrinsèques de Banco BPM : une franchise solide avec des perspectives financières favorables.

Cette participation supplémentaire devrait avoir un impact total d’environ -35 points de base sur le ratio CET 1 de Crédit Agricole au deuxième trimestre 2026.

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