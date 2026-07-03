Le Canada s’est abstenu. CBTU-Canada demande des excuses fédérales.

TORONTO, 03 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La section canadienne de la Coalition des syndicalistes noirs (CBTU-Canada) a lancé une campagne nationale exigeant que le gouvernement fédéral présente des excuses à l’égard du rôle joué par le Canada dans la traite d'Africaines et d’Africains réduits en esclavage.

Le 25 mars 2026, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution déclarant que la traite des Africaines et Africains réduits en esclavage est un crime contre l’humanité. 123 pays ont voté en faveur de cette résolution. Le Canada s’est abstenu et n’a pas expliqué pourquoi. L’abstention du Canada s’inscrit dans le cadre d’une tendance à refuser de reconnaître la traite des Africaines et Africains réduits en esclavage et de présenter des excuses à son sujet malgré les pétitions présentées à la Chambre des communes à maintes reprises à cette fin.

Pour 1,5 million de Canadiennes et Canadiens noirs, le silence n’est pas un gage d’impartialité. Il revient à une déclaration.

La campagne lancée par CBTU–Canada le Jour de l’émancipation, soit le 1er août, incite le gouvernement fédéral à :

Expliquer publiquement son abstention de voter à l’ONU Reconnaître officiellement le rôle du Canada dans la traite des Africaines et Africains réduits en esclavage Présenter des excuses fédérales aux Canadiennes et Canadiens noirs

Les Canadiennes et Canadiens peuvent communiquer directement avec leur députée ou député fédéral à l’adresse https://actionnetwork.org/letters/excuses-federales-a-legard- du-role-que-le-canada-a-joue-dans-la-traite-des-africaines-et-africains-reduits-en-

esclavage?source=direct_link&

Le Canada ne doit pas rester sur la touche de l’histoire — encore une fois.

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