Bitget lance la toute première offre de trading d’options sur actions américaines du secteur des cryptomonnaies

Les nouvelles fonctionnalités long call et long put renforcent la position de Bitget en matière d’accès mondial aux actions américaines.

VICTORIA, Seychelles, 04 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse universelle (ou UEX de l’anglais Universal Exchange) du monde, a lancé des options sur actions américaines offrant à ses utilisateurs un accès direct au trading d’options sur les principales sociétés cotées aux États-Unis. Bitget est ainsi la seule plateforme d’échange de cryptomonnaies à proposer actuellement des options sur actions américaines en plus des marchés des cryptomonnaies et des CFD couvrant l’or, le Forex, les matières premières et les indices.

Les fonctionnalités disponibles comprennent les options long call et long put pour les utilisateurs éligibles. Les options call permettent aux investisseurs de prendre une position haussière sur une action, tandis que les options put permettent d’exprimer une anticipation baissière ou de couvrir une exposition à la baisse. Le risque pour les acheteurs se limite à la prime versée, même si une option peut expirer sans valeur quand l’évolution attendue des cours ne se produit pas.

Ce lancement vient élargir la gamme de produits boursiers proposés par Bitget, dans la foulée de l’introduction des actions tokenisées, de sa position de leader dans le trading d’actions tokenisées et de l’accès aux opportunités du marché privé avant l’introduction en bourse. Les options sur actions viennent enrichir l’offre Stock+ d’un instrument largement utilisé à Wall Street, offrant ainsi aux traders actifs davantage de moyens d’aborder les fluctuations du marché, les cycles de résultats et le risque lié au portefeuille.

Les options sur actions complètent le produit Stock+ de la plateforme, offrant un accès direct aux actions américaines traditionnelles. Ce produit s’adresse aux traders familiarisés avec les produits boursiers classiques et les infrastructures de marchés réglementées. Cette nouveauté s’inscrit dans l’objectif plus large de Bitget, qui consiste à regrouper les cryptomonnaies, les actions, les matières premières et d’autres actifs mondiaux au sein d’un environnement unique de trading multi-actifs destiné aux traders du monde entier.

L’intérêt pour les options cotées en bourse a atteint des niveaux record. En 2025, le marché américain des options a traité plus de 15,2 milliards de contrats, soit une moyenne d’environ 60 millions de contrats par jour de trading. Cette croissance témoigne d’un recours accru aux options de la part des investisseurs particuliers et institutionnels à des fins de trading directionnel, de couverture et de gestion du capital.

« Nous avons toujours été les premiers à proposer à nos utilisateurs des opportunités d’investissement boursier », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. Elle a ajouté : « Cela a été bénéfique tant pour nous que pour nos utilisateurs. Des actions tokenisées aux options d’aujourd’hui, nous concrétisons cette convergence. C’est le type d’innovation pour laquelle la cryptomonnaie a été conçue. Nos produits sont en avance sur leur temps ; ils offrent un accès de pointe au trading d’actions, d’or, de cryptomonnaies et d’actifs internationaux ».

Cette première version se concentre sur l’achat d’options single-leg afin d’offrir aux utilisateurs un point d’entrée clair. D’autres fonctionnalités, notamment des stratégies à plusieurs volets plus avancées, sont prévues à mesure que le produit d’options Stock+ évolue.

À l’occasion de ce lancement, les utilisateurs éligibles effectuant leur première transaction sur des options sur actions américaines pourront recevoir des actions NVIDIA d’une valeur de 15 dollars, sous réserve des conditions de la campagne et de la disponibilité dans leur région.

Le trading d’actions comporte des risques importants et peut ne pas convenir à tous les utilisateurs. La disponibilité des produits, les titres pris en charge et les avantages promotionnels peuvent varier selon les juridictions. Avant d’effectuer toute opération, les utilisateurs doivent prendre connaissance des informations relatives au produit concerné et comprendre qu’ils risquent de perdre la totalité de la prime engagée.

Pour en savoir plus sur le trading d’options sur actions proposé par Bitget, veuillez cliquer ici.

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 500 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à faire du trading de manière plus avisée grâce à son agent IA qui accompagne l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques tels que MotoGP™. En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions du monde.

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Mises en garde sur les risques : les cours des actifs numériques sont sujets à des fluctuations et peuvent connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de ne consacrer que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Il est toujours recommandé de solliciter l’avis d’un spécialiste financier indépendant et de tenir compte de votre expérience et de votre situation financière personnelles. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité en cas de pertes potentielles. Les informations figurant dans le présent communiqué ne constituent en aucun cas un conseil financier. Pour tout complément d’information, consultez nos Conditions d’utilisation.

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