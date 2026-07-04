La Conférence mondiale sur l’économie numérique 2026 a eu lieu : à quoi ressemblera la vie dans dix ans, dans une rue vieille de 600 ans ?

PÉKIN, 04 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La rue du temple Longfu, vieille de 600 ans, se transforme en nouveau lieu de rencontre entre technologies numériques et culture traditionnelle. En prélude à la Conférence mondiale sur l’économie numérique 2026), la Semaine de l’expérience de l’économie numérique de Pékin 2026 a été officiellement lancée le 27 juin à la tour Longfu et se déroulera jusqu’au 3 juillet. Placée sous le thème « La vague numérique déferle, la sagesse illumine la capitale », cette édition met l’accent sur la consommation et la culture numériques, la vie connectée, ainsi que sur les applications de l’IA. Son objectif est de créer un événement dédié à la consommation numérique, alliant expositions, expériences immersives, vente au détail et activités interactives.

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Élément phare de la semaine, le « marché des tendances numériques » a ouvert ses portes en même temps. Le marché réunit plus de 40 entreprises des technologies numériques, qui présentent plus de 300 innovations dans le domaine de l’économie numérique, couvrant les terminaux d’IA, l’éducation à l’IA, les jouets dotés d’IA, l’intelligence incarnée, l’interaction en réalité étendue, les créations culturelles numériques, le commerce en ligne basé sur l’IA et d’autres domaines en vogue. Les visiteurs peuvent tester des applications de pointe telles que des outils de création basés sur l’IA, l’interaction intelligente et l’imagerie numérique, acheter une large gamme de produits numériques tendance et découvrir de nouveaux scénarios, résultats et modèles économiques en matière de consommation numérique grâce à des expériences immersives.

Tout au long de cet événement, ils peuvent flâner, jouer et découvrir de manière immersive des scénarios de vie futurs, constater la façon dont les technologies numériques améliorent la qualité de vie dans cette rue historique et être témoins de l’intégration profonde de la technologie, de la culture et de la consommation.

Source : Conférence mondiale sur l’économie numérique 2026