Sigenergy bringt SigenStor Neo auf den Markt – die KI-gestützte nächste Generation des All-in-One-Heimenergiesystems

SHANGHAI, July 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sigenergy, ein Pionier im Bereich KI-gestützter Energieinnovationen, hat heute die weltweite Markteinführung von SigenStor Neo bekannt gegeben, seinem All-in-One-Energiespeichersystem der nächsten Generation für Privathaushalte, das auf vollständige Energieunabhängigkeit ausgelegt ist.

Neo basiert auf dem Feedback von Anwendern, Installateuren und Partnern weltweit. Es handelt sich nicht um eine vereinfachte Version von SigenStor, sondern um eine gezielte Weiterentwicklung, die den Anforderungen realer Anwendungsfälle und internationaler Märkte Rechnung trägt. Für Sigenergy ist diese Komplexität der Ausgangspunkt des Produktdesigns und kein Problem, das erst im Nachhinein gelöst werden muss. Mit der zunehmenden Verbreitung dynamischer Stromtarife reichen Systeme, die auf festen Tarifen und vorhersehbaren Verbrauchsmustern basieren, nicht mehr aus. Seit Januar 2025 sind Stromversorger in Deutschland verpflichtet, dynamische Tarife anzubieten. Haushalte, die ihren Stromverbrauch in die günstigsten Zeitfenster verlagerten, zahlten in diesen Zeiträumen bis zu 34 % weniger. Neo wurde entwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen moderner Strommärkte und des Energiebedarfs von Privathaushalten gerecht zu werden.

Innovation ist für Sigenergy mehr als ein Anspruch. Sie ist eine operative Kernkompetenz, die fest in den Produkten verankert ist und auf einem grundlegend anderen Verständnis der Marktgegebenheiten basiert.

Neo vereint fünf zentrale Subsysteme – PV-Wechselrichter, Batterie, Power Conversion System (PCS), Energiemanagementsystem (EMS) und Gateway – in einer platzsparenden Einheit. Das System unterstützt bis zu sechs stapelbare Batteriemodule und verfügt über Schnellanschlüsse. Es bietet eine Notstromversorgung für das gesamte Haus mit einer lastseitigen Umschaltzeit von 0 ms und einer Spitzenleistung von 200 %. Dank eines dedizierten Smart Ports und eines Backup Ports lassen sich Wechselrichter von Drittanbietern, Generatoren, Wärmepumpen und EV-Ladegeräte integrieren. Ein integrierter Batterieoptimierer ermöglicht die Kombination alter und neuer Batterien, geschützt durch eine 8-stufige Sicherheitsarchitektur.

Mit SigenAgent – dem ersten domänenübergreifenden KI-Agenten der Energiebranche, der in der mySigen App 4.0 läuft – bringt Neo das Prinzip des „autonomen Fahrens“ in die Energieversorgung von Privathaushalten. Nach dem Prinzip „Der Nutzer definiert das Ziel, die KI übernimmt den Rest“ erkennt, analysiert und agiert das System eigenständig, um Stromkosten zu senken und gleichzeitig automatisch die Notstrombereitschaft sicherzustellen.

Neo bildet das Herzstück des erweiterten Heimenergie-Ökosystems von Sigenergy und arbeitet mit dem Mikro-Wechselrichter SigenMicro, der Wärmepumpe SigenFlux, dem intelligenten Ladegerät Sigen EVAC G2 sowie dem Mikro-Energiespeichersystem SigenMate zusammen, um Stromerzeugung, Energiespeicherung, Laden und Heizen auf einer zentral koordinierten Plattform zu integrieren.

„Sigenergy hat sich seit jeher echter Innovation verschrieben. Wir folgen dem Markt nicht einfach – wir setzen mit Technologien und Produkten Maßstäbe, die auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzer ausgerichtet sind“, so Tony Xu, Gründer und CEO von Sigenergy.

SigenStor Neo ist ab sofort weltweit erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.sigenergy.com/en.