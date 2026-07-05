Sigenergy lance SigenStor Neo, une évolution pilotée par l’IA de son système résidentiel tout-en-un de gestion de l’énergie

SHANGHAI, 05 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sigenergy, pionnier de l’innovation énergétique fondée sur l’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui le lancement mondial de SigenStor Neo, son système résidentiel de stockage d’énergie tout-en-un de nouvelle génération, conçu pour offrir une autonomie énergétique totale.



Développé à partir des retours d’expérience d’utilisateurs, d’installateurs et de partenaires du monde entier, Neo n’est pas une version simplifiée de SigenStor, mais une évolution ciblée, façonnée par des usages réels et les exigences des marchés internationaux les plus complexes. Pour Sigenergy, cette complexité constitue le point de départ de la conception de ses produits, et non un problème à résoudre a posteriori. À mesure que les tarifs dynamiques de l’électricité se généralisent, les systèmes conçus pour des tarifs fixes et une demande prévisible ne suffisent plus. Depuis janvier 2025, les fournisseurs d’électricité en Allemagne sont ainsi tenus de proposer des offres à tarification dynamique, tandis que les ménages ayant déplacé leur consommation vers les heures les moins chères ont pu réduire leur facture de jusqu’à 34 % durant ces périodes. Neo a été conçu pour s’adapter à l’évolution des marchés de l’électricité et aux nouveaux besoins énergétiques des foyers.

Chez Sigenergy, l’innovation n’est pas seulement un argument marketing : c’est une capacité opérationnelle intégrée aux produits, fondée sur une compréhension fondamentalement différente des réalités du marché.

Neo réunit cinq sous-systèmes essentiels en une unité compacte : un onduleur photovoltaïque, une batterie, un système de conversion de puissance (PCS), un système de gestion de l’énergie (EMS) et une passerelle de communication. Le système peut accueillir jusqu’à six modules de batterie empilables et utilise des connecteurs rapides pour faciliter son installation. Il assure une alimentation de secours de l’ensemble du logement avec un temps de basculement côté charge de 0 milliseconde et une puissance de pointe pouvant atteindre 200 % de la puissance nominale. Grâce à un Smart Port dédié et à un Backup Port, il est compatible avec des onduleurs tiers, des générateurs, des pompes à chaleur et des bornes de recharge pour véhicules électriques. Un optimiseur de batterie intégré permet également de combiner des batteries anciennes et nouvelles au sein d’une même installation, tout en bénéficiant d’une architecture de sécurité à huit niveaux.

Grâce à SigenAgent, présenté comme le premier agent d’intelligence artificielle « tout domaine » du secteur de l’énergie, intégré à l’application mySigen App 4.0, Neo introduit le concept de « conduite autonome » dans la gestion de l’énergie domestique. Fidèle au principe « L’utilisateur définit l’objectif, l’IA s’occupe du reste », le système est capable de percevoir, d’analyser et d’agir de manière autonome afin de réduire les coûts d’électricité tout en préservant la capacité de secours.

Neo constitue le cœur de l’écosystème énergétique résidentiel de Sigenergy. Il fonctionne de manière coordonnée avec le micro-onduleur SigenMicro, la pompe à chaleur SigenFlux, la borne de recharge intelligente Sigen EVAC G2 et le système de micro-stockage SigenMate, afin d’intégrer, au sein d’une plateforme unique, la production, le stockage, la recharge des véhicules électriques et le chauffage.

« Sigenergy est resté fidèle à son engagement en faveur d’une innovation originale. Nous ne nous contentons pas de suivre le marché : nous ouvrons la voie grâce à des technologies et des produits qui répondent aux besoins réels des utilisateurs », a déclaré Tony Xu, fondateur et directeur général de Sigenergy.

SigenStor Neo est désormais disponible à l’échelle mondiale. Pour en savoir plus : https://www.sigenergy.com/en.