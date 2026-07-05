Delegation der Handelskammer Shenzhen besucht Deutschland zur Vertiefung der chinesisch-europäischen Zusammenarbeit im Bereich der neuen Energien

MÜNCHEN, July 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lin Hui, Präsidentin der Handelskammer Shenzhen, besuchte am 23. Juni gemeinsam mit einer Delegation München, um an der „The smarter E Europe“ (Intersolar Europe) – Europas führender Fachmesse für die neue Energiewirtschaft – teilzunehmen. Ziel des Besuchs war es, den Austausch zwischen Shenzhen und Europa zu vertiefen und neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit in den Bereichen Photovoltaik, Energiespeicherung und nachhaltige Energieentwicklung zu erschließen.

Präsidentin Lin Hui bei der EUPD Research Global EPC Awards Ceremony & Networking Event

The smarter E Europe zählt zu den weltweit führenden Fachmessen für die neue Energiewirtschaft. Führende Unternehmen aus den Bereichen Photovoltaik, Energiespeicherung, Energiemanagement und Elektromobilität kommen dort zusammen, um Innovationen voranzutreiben und internationale Partnerschaften zu stärken.

Während ihres Aufenthalts führte Präsidentin Lin Hui gemeinsam mit der Delegation Gespräche mit führenden europäischen Unternehmen und Branchenverbänden. Im Mittelpunkt standen die Entwicklungen auf den Energiemärkten, technologische Innovationen sowie Perspektiven für eine künftige Zusammenarbeit.

Intensivierung des Branchenaustauschs

Im Rahmen der Reise besuchte die Delegation mehrere führende Unternehmen der europäischen Branche für neue Energien.

Bei BRC Solar standen die Optimierung dezentraler Photovoltaiksysteme, leistungselektronische Komponenten auf Modulebene sowie deren Einsatz im europäischen Markt im Mittelpunkt der Gespräche. Darüber hinaus wurden mögliche Ansätze für eine künftige Zusammenarbeit erörtert.

Im Austausch mit ATMOCE ging es um Energiespeichersysteme für Privathaushalte, intelligente Energielösungen sowie aktuelle Trends im europäischen Markt für saubere Energie. Die Delegation erhielt dabei wertvolle Einblicke in Produktinnovationen und spezifische Marktanforderungen.

Bei Enpal, Deutschlands führendem Anbieter erneuerbarer Energielösungen für Privathaushalte, informierte sich die Delegation über integrierte Energielösungen für den Heimgebrauch, das Geschäftsmodell zur Installation von Photovoltaikanlagen sowie digitale Konzepte für das Energiemanagement. Die gewonnenen Erkenntnisse liefern Unternehmen aus Shenzhen wertvolle Impulse für ihren Markteintritt in internationale Märkte.

Ausbau der internationalen Zusammenarbeit

Präsidentin Lin Hui und die Delegation trafen zudem mit Vertretern des Organisationsteams der The smarter E Europe zusammen. Im Mittelpunkt des Austauschs standen die Weiterentwicklung der Messeplattform, die Zusammenarbeit innerhalb der Branche sowie künftige Chancen für Unternehmen aus Shenzhen auf dem europäischen Markt für neue Energien.

Beide Seiten waren sich einig, dass die weltweit beschleunigte Energiewende weiterhin erhebliches Potenzial für die Zusammenarbeit zwischen China und Europa eröffnet. Zugleich bekräftigten sie ihre Absicht, die Zusammenarbeit durch einen intensiveren wirtschaftlichen Austausch, den Ausbau von Branchennetzwerken, internationale Fachveranstaltungen sowie einen verstärkten Ressourcenaustausch weiter zu vertiefen und damit die nachhaltige Entwicklung der neuen Energiewirtschaft zu fördern.

Darüber hinaus traf die Delegation Vertreter europäischer Energieforschungseinrichtungen, Branchenexperten und Unternehmensvertreter, um sich aus erster Hand über die europäische Energiepolitik, aktuelle Marktentwicklungen und Branchentrends zu informieren. Die gewonnenen Erkenntnisse liefern Unternehmen aus Shenzhen wertvolle Marktinformationen für die Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten in Europa.

Unterstützung von Unternehmen aus Shenzhen bei der Erschließung internationaler Märkte

Präsidentin Lin Hui betonte, dass Europa im Bereich der neuen Energien über umfangreiche Erfahrungen in der Politikgestaltung, technologischen Innovation und Marktanwendung verfüge. Shenzhen wiederum verfüge über besondere Stärken in Forschung und Entwicklung, moderner Fertigung sowie leistungsfähigen industriellen Lieferketten.

Sie erklärte, dass die Handelskammer Shenzhen ihre Partnerschaften mit europäischen Branchenorganisationen, internationalen Messeplattformen und führenden Unternehmen weiter ausbauen werde. Ziel sei es, Unternehmen aus Shenzhen einen besseren Zugang zu globalen Märkten zu eröffnen, die internationale Zusammenarbeit zu vertiefen und ihre Wettbewerbsfähigkeit im Ausland nachhaltig zu stärken.

Am Abend des 23. Juni nahm Präsidentin Lin Hui zudem auf Einladung am EUPD Research Global EPC Awards Ceremony & Networking Event teil. Dort traf sie Vertreter europäischer Branchenverbände, Energieunternehmen und Geschäftspartner und erweiterte das internationale Kooperationsnetzwerk der Handelskammer weiter.

Auch künftig wird die Handelskammer Shenzhen ihre internationalen Branchenpartnerschaften weiter ausbauen, die Beteiligung von Unternehmen aus Shenzhen an der globalen Zusammenarbeit im Bereich der neuen Energien fördern und dazu beitragen, Shenzhen als international wettbewerbsfähigen Standort der Branche für neue Energien weiter zu stärken.

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