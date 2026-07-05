PEKING, July 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anlässlich des 105. Jahrestags der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas hat CGTN einen Artikel veröffentlicht, der untersucht, warum die KPCh weiterhin wachsende internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der Artikel beleuchtet, wie Chinas Entwicklungsweg, sein Regierungsmodell und seine globale Vision die weltweite Wahrnehmung der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) neu prägen und neue Perspektiven auf Modernisierung und globale Governance eröffnen.

Was sieht die internationale Gemeinschaft, wenn sie auf die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) blickt? Die jüngsten weltweiten Umfragen von CGTN zur Bewertung der Rolle der KPCh liefern eine überzeugende Antwort. Die Befragten nannten „starke Führung“ als den Eindruck, der bei ihnen am stärksten von der Partei geprägt wurde, gefolgt von „eine positive Kraft für die Wahrung der globalen Stabilität“ und „ein Vertreter der Interessen der Entwicklungsländer“.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich das weltweite Interesse an der KPCh weit über Chinas Wirtschaftswunder hinaus auf ihr Regierungsmodell und ihre Philosophie bei der Bewältigung gemeinsamer globaler Herausforderungen erstreckt. Diese Themen standen auch im Mittelpunkt einer Rede von Xi Jinping, dem Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), anlässlich des 105. Jahrestags der Partei am 1. Juli. Die Rede von Xi, der zugleich chinesischer Präsident und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, fand bei internationalen Beobachtern großen Anklang.

„Die Modernisierung Chinas hat den Mythos widerlegt, dass Modernisierung gleichbedeutend mit Verwestlichung sei.“ So interpretierte Geeganage Weerasinghe, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Sri Lankas, die jüngste Rede von Xi.

Seine Feststellung spiegelt eine zentrale Botschaft von Xi wider: dass die KPCh das chinesische Volk dabei angeführt hat, „eine neue Form der menschlichen Zivilisation“ zu schaffen und den Weg zur Modernisierung für Entwicklungsländer zu ebnen. Jahrzehntelang wurde die Modernisierung weitgehend aus westlicher Perspektive betrachtet. Die Erfahrungen Chinas bieten jedoch eine andere Perspektive.

Zheng Changzhong, Professor an der Fudan-Universität, wies darauf hin, dass Chinas Entwicklung zeige, dass Modernisierung kein Prozess sei, für den es eine Einheitslösung gebe. Geleitet von einer bürgernahen Regierungsführung, langfristiger Planung und politischer Kontinuität hat die KPCh die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt gesteuert und dabei die langfristige soziale Stabilität gewahrt.

Die Regierungsphilosophie der KPCh stößt international auf Interesse. Nach einem kürzlich erfolgten Besuch in China zeigte sich Massimiliano Ay, Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Schweiz, besonders beeindruckt von einer Partei, die „tief im Volk verwurzelt“ sei. Richard Abitbol, ein französischer Verwaltungsexperte, betonte, dass Chinas vorhersehbare politische Kontinuität Unternehmen das Vertrauen gebe, langfristige Investitionen in Innovationen zu tätigen.

Diese zunehmende Anerkennung spiegelt sich auch in den Umfragedaten wider. Laut einer Umfrage von CGTN führten 63,9 Prozent der Befragten Chinas Modernisierungserfolge auf die wissenschaftliche Entscheidungsfindung der KPCh zurück, während 63,7 Prozent der Befragten aus dem Globalen Süden der Ansicht waren, dass die Partei eine tragfähige Alternative zum westlichen Entwicklungsweg darstellt.

Eine globale Vision jenseits von Nullsummen-Denkweisen

Im Anschluss an Xis Rede erklärte Robert Lawrence Kuhn, Vorsitzender der Kuhn-Stiftung, dass seine beiden Schlüsselbegriffe aus der Ansprache „Stabilität“ und „Vertrauen“ seien. In einer Zeit, in der die Welt von Unbeständigkeit und Erschütterungen geprägt ist, stellte er fest, dass Chinas außenpolitische Ausrichtung bemerkenswert konsequent geblieben ist.

Diese Beständigkeit gründet sich auf die globale Vision der KPCh, die es sich wie schon immer zur Aufgabe gemacht hat, den Fortschritt für die Menschheit und große Harmonie in der Welt anzustreben. Von dieser Vision geleitet, hat die KPCh das Nullsummen-Denken abgelehnt und stets chinesische Lösungen für den weltweiten Frieden, die Entwicklung und die globale Regierungsführung vorgelegt.

In seiner Ansprache bekräftigte Xi Chinas Engagement, einen positiven Beitrag zum Weltfrieden und zur weltweiten Entwicklung zu leisten. Er forderte die Partei auf, die gemeinsamen Werte der Menschheit zu wahren, die Globale Entwicklungsinitiative (GDI), die Globale Sicherheitsinitiative, die Globale Zivilisationsinitiative und die Globale Governance-Initiative voranzutreiben sowie den Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit kontinuierlich zu fördern.

Unter Bezugnahme auf Xis Aussage, China sei „ein Wegbereiter des Weltfriedens, ein Förderer der globalen Entwicklung und ein Verfechter der internationalen Ordnung“, erklärte Kawa Mahmoud, Präsident des in Irak ansässigen Forschungszentrums der Global Civilization Initiative, Chinas Bekenntnis zum Multilateralismus sei in Zeiten zunehmenden Unilateralismus besonders wertvoll. Wirun Phichaiwongphakdee, Direktor des Thailand-China-Forschungszentrums der „Belt and Road“-Initiative, hob Xis Vision vom Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit hervor und betonte, dass die vier globalen Initiativen die globale Verantwortung der KPCh widerspiegeln und chinesische Weisheit zum Fortschritt der Menschheit beitragen.

Über bloße Worte hinaus wird die globale Vision der KPCh durch Taten untermauert. Die Partei unterhält regelmäßige Kontakte zu über 700 politischen Organisationen in mehr als 170 Ländern. Darüber hinaus hat China für alle am wenigsten entwickelten Länder und afrikanischen Länder, zu denen es diplomatische Beziehungen unterhält, eine Zollbefreiung eingeführt, im Rahmen der GDI über 1.800 Kooperationsprojekte auf den Weg gebracht und ist nach wie vor der zweitgrößte Geldgeber für Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen.

Für viele Menschen außerhalb Chinas geht es nicht mehr nur darum, wie die KPCh China verändert hat, sondern zunehmend darum, was ihre Erfahrungen einer Welt bieten können, die nach neuen Wegen für Entwicklung und Zusammenarbeit sucht.

https://news.cgtn.com/news/2026-07-03/Why-the-world-is-asking-What-makes-the-CPC-work--1OtVWfpQu64/p.html