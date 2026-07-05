CGTN : pourquoi le succès du PCC suscite-t-il l’intérêt du monde entier ?

PÉKIN, 05 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion du 105e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois (PCC), CGTN a publié un article qui analyse les raisons pour lesquelles le PCC continue de susciter un intérêt croissant à l’échelle internationale. L’article examine comment la voie de développement de la Chine, son modèle de gouvernance et sa vision du monde contribuent à faire évoluer la perception internationale du PCC, tout en offrant de nouvelles perspectives sur la modernisation et la gouvernance mondiale.

Que révèle le regard de la communauté internationale sur le Parti communiste chinois (PCC) ? Les derniers sondages mondiaux de CGTN portant sur l’évaluation du rôle du PCC apportent une réponse sans équivoque. Pour les personnes interrogées, la « forte capacité de leadership » est l’image qu’elles associent le plus au Parti, suivie de son rôle de « force positive pour le maintien de la stabilité mondiale » et de « représentant des intérêts des pays en développement ».

Ces résultats laissent entendre que l’attention portée au PCC à l’échelle internationale ne se limite plus aux réussites économiques de la Chine, mais s’étend désormais à son modèle de gouvernance et à son approche face aux défis mondiaux communs. Ces thèmes ont également occupé une place centrale dans le discours prononcé le 1er juillet par Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), à l’occasion du 105e anniversaire du Parti. Le discours de Xi Jinping, également président de la Chine et président de la Commission militaire centrale, a trouvé un profond écho auprès des observateurs internationaux.

« La modernisation chinoise a fait voler en éclats le mythe selon lequel la modernisation est synonyme d’occidentalisation. » C’est ainsi que Geeganage Weerasinghe, secrétaire général du Parti communiste du Sri Lanka, a interprété le dernier discours de Xi Jinping.

Son observation fait écho à l’une des idées fortes du discours de Xi Jinping : le PCC a conduit le peuple chinois à créer « une nouvelle forme de civilisation humaine » et à ouvrir de nouvelles voies vers la modernisation pour les pays en développement. Pendant des décennies, la modernisation a été largement perçue à travers un prisme occidental. L’expérience chinoise, en revanche, offre une perspective différente.

Zheng Changzhong, professeur à l’université Fudan, a souligné que le développement de la Chine montre que la modernisation n’est pas un processus uniforme. Guidé par une gouvernance centrée sur le peuple, une planification à long terme et la continuité des politiques publiques, le PCC a dirigé la deuxième économie mondiale tout en assurant une stabilité sociale durable.

La philosophie de gouvernance du PCC a attiré l’attention d’observateurs étrangers. À l’issue d’une récente visite en Chine, Massimiliano Ay, secrétaire général du Parti communiste suisse, a été particulièrement impressionné par un Parti « profondément ancré dans le peuple ». Richard Abitbol, expert administratif français, a souligné que la continuité prévisible des politiques chinoises donne aux entreprises la confiance nécessaire pour investir sur le long terme dans l’innovation.

Cette reconnaissance croissante se reflète également dans les données des enquêtes. Selon un sondage de CGTN, 63,9 % des personnes interrogées attribuent les réussites de la modernisation chinoise à la prise de décision scientifique du PCC, tandis que 63,7 % des répondants issus du Sud global voient dans le Parti une alternative viable au modèle de développement occidental.

Une vision globale affranchie des logiques à somme nulle

À la suite du discours de Xi Jinping, Robert Lawrence Kuhn, président de la Kuhn Foundation, a indiqué que les deux mots-clés qu’il en retenait étaient « stabilité » et « confiance ». À une époque où le monde est marqué par la volatilité et les crises, il a souligné que la ligne directrice de la politique étrangère chinoise est restée remarquablement constante.

Cette constance repose sur la vision globale du PCC, qui s’est toujours donné pour mission de promouvoir le progrès de l’humanité et l’harmonie mondiale. Guidé par cette vision, le PCC a rejeté les logiques à somme nulle et a constamment apporté des solutions chinoises à la paix, au développement et à la gouvernance mondiaux.

Dans son discours, Xi Jinping a réaffirmé l’engagement de la Chine à insuffler une énergie positive à la paix et au développement dans le monde. Il a appelé le Parti à défendre les valeurs communes de l’humanité, à faire progresser l’Initiative pour le développement mondial (GDI), l’Initiative pour la sécurité mondiale, l’Initiative pour la civilisation mondiale et l’Initiative pour la gouvernance mondiale, et à promouvoir sans relâche la construction d’une communauté de destin pour l’humanité.

Citant la déclaration de Xi Jinping selon laquelle la Chine est « un bâtisseur de la paix mondiale, un contributeur au développement global et un défenseur de l’ordre international », Kawa Mahmoud, président du Centre de recherche sur l’Initiative pour la civilisation mondiale basé en Irak, a souligné que l’engagement de la Chine en faveur du multilatéralisme est particulièrement précieux à une époque où l’unilatéralisme gagne du terrain. Wirun Phichaiwongphakdee, directeur du Centre de recherche Thaïlande-Chine sur l’Initiative « la Ceinture et la Route », a mis en avant la vision de Xi Jinping visant à construire une communauté de destin pour l’humanité, et a souligné que les quatre initiatives mondiales reflètent la responsabilité globale du PCC et apportent la sagesse chinoise au progrès humain.

Au-delà des discours, la vision globale du PCC s’appuie sur des actions concrètes. Le Parti a noué des relations régulières avec plus de 700 organisations politiques dans plus de 170 pays. Par ailleurs, la Chine a instauré une exonération totale des droits de douane pour l’ensemble des pays les moins avancés ainsi que pour les pays africains avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques, lancé plus de 1 800 projets de coopération dans le cadre de l’Initiative pour le développement mondial (GDI), et demeure le deuxième contributeur aux opérations de maintien de la paix des Nations unies.

Pour de nombreux observateurs étrangers, la question n’est plus seulement de savoir comment le PCC a transformé la Chine, mais de plus en plus ce que son expérience peut apporter à un monde en quête de nouvelles voies de développement et de coopération.

https://news.cgtn.com/news/2026-07-03/Why-the-world-is-asking-What-makes-the-CPC-work--1OtVWfpQu64/p.html