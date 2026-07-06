Sampo Oyj, pörssitiedote, 6.7.2026 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 27/2026

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 27 (29.6.2026 - 3.7.2026) seuraavasti:

Markkina-

paikka

(MIC-koodi) Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen

osakkeiden painotettu keskihinta, euroa* Yhteenlaskettu viikoittainen

volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa* 29.6.2026 30.6.2026 1.7.2026 2.7.2026 3.7.2026 Viikko 27/2026, yhteensä AQEU Volyymi 760 0 0 0 0 760 Keskihinta 9,11 0,00 0,00 0,00 0,00 9,11 CEUX Volyymi 15 611 551 45 679 0 0 61 841 Keskihinta 9,07 9,15 9,15 0,00 0,00 9,13 TQEX Volyymi 3 868 0 16 988 0 0 20 856 Keskihinta 9,09 0,00 9,16 0,00 0,00 9,15 XHEL Volyymi 12 011 0 55 845 0 0 67 856 Keskihinta 9,07 0,00 9,15 0,00 0,00 9,14 Yhteensä, kaikki markkina-

paikat Volyymi 32 250 551 118 512 0 0 151 313 Keskihinta 9,08 9,15 9,15 0,00 0,00 9,14

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä



Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 16 100 305 Sammon A-osaketta, mikä on 0,61 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.





Sampo Oyj:n puolesta,

Morgan Stanley Co. International plc





Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta

Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja

puh. 010 516 0032





Jakelu:

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