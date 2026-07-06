Sampo Oyj, pörssitiedote, 6.7.2026 klo 8.30
Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 27/2026
Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 27 (29.6.2026 - 3.7.2026) seuraavasti:
|Markkina-
paikka
(MIC-koodi)
|Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen
osakkeiden painotettu keskihinta, euroa*
|Yhteenlaskettu viikoittainen
volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa*
|29.6.2026
|30.6.2026
|1.7.2026
|2.7.2026
|3.7.2026
|Viikko 27/2026, yhteensä
|AQEU
|Volyymi
|760
|0
|0
|0
|0
|760
|Keskihinta
|9,11
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|9,11
|CEUX
|Volyymi
|15 611
|551
|45 679
|0
|0
|61 841
|Keskihinta
|9,07
|9,15
|9,15
|0,00
|0,00
|9,13
|TQEX
|Volyymi
|3 868
|0
|16 988
|0
|0
|20 856
|Keskihinta
|9,09
|0,00
|9,16
|0,00
|0,00
|9,15
|XHEL
|Volyymi
|12 011
|0
|55 845
|0
|0
|67 856
|Keskihinta
|9,07
|0,00
|9,15
|0,00
|0,00
|9,14
|Yhteensä, kaikki markkina-
paikat
|Volyymi
|32 250
|551
|118 512
|0
|0
|151 313
|Keskihinta
|9,08
|9,15
|9,15
|0,00
|0,00
|9,14
* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä
Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.
Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 16 100 305 Sammon A-osaketta, mikä on 0,61 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.
Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.
Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc
Lisätiedot:
Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
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www.sampo.com
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