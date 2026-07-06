Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 27/2026

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Sampo Oyj, pörssitiedote, 6.7.2026 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 27/2026

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 27 (29.6.2026 - 3.7.2026) seuraavasti:      

Markkina-
paikka
(MIC-koodi)		Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen
osakkeiden painotettu keskihinta, euroa*		Yhteenlaskettu viikoittainen
volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa*
  29.6.202630.6.20261.7.20262.7.20263.7.2026Viikko 27/2026, yhteensä
AQEUVolyymi7600000760
Keskihinta9,110,000,000,000,009,11
CEUXVolyymi15 61155145 6790061 841
Keskihinta9,079,159,150,000,009,13
TQEXVolyymi3 868016 9880020 856
Keskihinta9,090,009,160,000,009,15
XHELVolyymi12 011055 8450067 856
Keskihinta9,070,009,150,000,009,14
Yhteensä, kaikki markkina-
paikat		Volyymi32 250551118 51200151 313
Keskihinta9,089,159,150,000,009,14

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä               


Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 16 100 305 Sammon A-osaketta, mikä on 0,61 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.

Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc

Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com

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