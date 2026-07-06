Communication du groupe Casino

Point d’étape sur le projet d’adaptation et de renforcement

de la structure financière du groupe Casino

Paris, le 6 juillet 2026

Le Groupe annonce avoir reçu de ses créanciers Term Loan B et de son actionnaire de référence des propositions fermes de restructuration financière, dont les principaux termes figurent dans la présentation mise en ligne ce jour sur le site internet du groupe Casino (lien). Le Groupe indique que chacune de ces propositions serait massivement dilutive pour les actionnaires actuels.

Il est précisé que l’ensemble des informations privilégiées relatives au groupe Casino qui ont pu être transmises à date par le Groupe aux différentes parties prenantes soumises à des accords de confidentialité ont été rendues publiques, en ce compris les derniers développements concernant les procédures contentieuses en cours (lien) qui sont présentées d’habitude dans le Document d’Enregistrement Universel (DEU) du groupe Casino qui n’a pas pu encore être publié cette année faute d’arrêté des comptes annuels 2025.

Le Groupe réunira ses organes de gouvernance à brève échéance afin d’examiner les positions respectives et d’arrêter en juillet les termes de la modification du plan de sauvegarde qui sera soumise au vote des classes de parties affectées puis au Tribunal des affaires économiques de Paris.

Dans le prolongement des communiqués de presse en date des 5 et 7 juin 2026, le Groupe indique que ses partenaires bancaires ont obtenu l’accord de principe de leurs comités de crédit respectifs sur les principaux termes des financements bancaires suivants :

un nouveau RCF se substituant à l'actuel RCF, d'une durée de 5 ans (3 ans à compter du closing de la restructuration + extension de 2 ans à la demande du Groupe sous réserve de l’absence de cas de défaut et du respect des covenants financiers) et d’un montant de 601 millions d'euros,

le maintien de financements opérationnels existants d'un montant d’environ 740 millions d’euros 1 , d’une durée de 5 ans (3 ans + extension de deux périodes de 1 an à la demande du Groupe sous réserve de l’absence de cas de défaut et du respect des covenants financiers) ; et

, d’une durée de 5 ans (3 ans + extension de deux périodes de 1 an à la demande du Groupe sous réserve de l’absence de cas de défaut et du respect des covenants financiers) ; et une ligne nouvelle de garantie à première demande d’un montant de 175 millions d’euros pour les besoins de l'alliance aux achats.

La signature d’un accord de principe entre le Groupe et ses partenaires bancaires reste conditionnée à l’approbation du conseil d’administration du Groupe, lequel sera amené à se prononcer sur le projet dans son ensemble.

La mise en place de ces financements sera, outre les conditions suspensives habituelles, conditionnée notamment au maintien de FRH en tant qu’actionnaire de contrôle de Casino et à un accord des créanciers TLB à la majorité des deux tiers, ainsi que plus généralement à la mise en œuvre du plan d’adaptation et de renforcement de la structure financière du Groupe.

L’objectif du Groupe est de mettre en œuvre les opérations d’adaptation et de renforcement de sa structure financière d’ici la fin du second semestre 2026.

Le Groupe rappelle que l’arrêté des comptes annuels 2025, nécessaire au dépôt du Document d’Enregistrement Universel et à la tenue de l’Assemblée générale en vue de leur approbation, demeure subordonné à l’issue favorable de la restructuration financière.



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En application du règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission Européenne du 29 juin 2016 relatif aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées, le présent communiqué de presse a été communiqué au diffuseur agréé de Casino pour diffusion le 6 juillet 2026 à 8h00, heure de Paris.

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