



COMMUNIQUE DE PRESSE

Vertou, le 6 juillet 2026











Assemblée Générale Mixte du 27 juillet 2026

Modalités de mise à disposition et de consultation des documents préparatoires











Maisons du Monde tiendra l’Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) de ses actionnaires, le lundi 27 juillet 2026 à 10 heures (heure de Paris), au 55 rue d’Amsterdam, 75008 Paris.





L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l’Assemblée, a été mis en ligne sur le site du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 22 juin 2026, bulletin numéro 74.





L’avis de convocation rectificatif à l’avis de réunion sera mis en ligne sur le site du BALO le 8 juillet 2026.





Le Décret n° 2026-94 du 13 février 2026 a apporté des modifications aux modalités de communication des documents préalables aux assemblées générales. En application de ces nouvelles dispositions la Société n’enverra pas aux actionnaires la brochure de convocation ainsi que les autres documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce.





Nous vous invitons à les consulter sur le site Internet de Société à l’adresse suivante : https://corporate.maisonsdumonde.com/fr/finance/ag, dans la rubrique “Voir nos documents préparatoires aux assemblées générales”. Les autres documents et renseignements concernant l'Assemblée générale sont tenus, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, à la disposition des actionnaires au siège social de la Société, 8 rue Marie Curie, 44120 Vertou.





Les Actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée générale sur le site internet de la Société afin de disposer des dernières informations à jour.







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A propos de Maisons du Monde





Maisons du Monde, une marque au positionnement unique et très apprécié dans toute l’Europe, est le leader européen de la maison inspirante et accessible. L’enseigne propose une gamme riche et constamment renouvelée de meubles et d’accessoires de décoration dans une multiplicité de styles. La créativité, l’inspiration et l’engagement sont les piliers de la marque. S’appuyant sur un modèle omnicanal hautement performant et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de son chiffre d’affaires de manière digitale, à travers sa plateforme en ligne et ses ventes numériques en magasin, et exploite des magasins dans 9 pays européens.







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