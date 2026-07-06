Nanterre, le 6 juillet 2026

VINCI remporte plusieurs contrats pluriannuels de services routiers dans le Grand Londres

Trois contrats de long terme remportés auprès des boroughs de Westminster et de Bromley

de Westminster et de Bromley Durée initiale de huit ans et demi pour Westminster et de six ans pour Bromley

Valeur totale de près de 70 millions d’euros par an

Le conseil municipal du borough londonien de Westminster a attribué à FM Conway, filiale de VINCI Construction au Royaume-Uni, un contrat de services de ses infrastructures. Il englobe en particulier la conception, la construction, l'inspection et la maintenance des infrastructures routières publiques de Westminster, y compris les chaussées, les passages piétons, l'éclairage public, le drainage, les ponts et les structures.

Le montant du contrat - qui court sur une durée initiale de huit ans et demi, avec possibilité de prolongation de quatre années supplémentaires – s’élève à environ 52 millions de livres sterling par an (soit environ 60 millions d'euros par an).

Le borough londonien de Bromley a également attribué deux contrats à FM Conway pour les services d'entretien des routes, les travaux planifiés et les travaux d’urgence. Ces contrats sont évalués à environ 7 millions de livres sterling par an (soit environ 8 millions d'euros par an au total) pour une durée initiale de six ans, avec la possibilité de prolonger jusqu'à quatre années supplémentaires.

FM Conway a été acquis début 2025 par VINCI Construction pour renforcer son ancrage local, ses synergies métiers et son expertise dans les travaux routiers au Royaume-Uni et particulièrement sur le dynamique marché du sud-est de l’Angleterre.





À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 294 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

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