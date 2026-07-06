Offentliggørelse af prospekter, Investeringsforeningen Wealth Invest

Hermed offentliggøres ajourførte prospekter for Coop-afdelingerne, SEB-afdelingerne og Othania-afdelingerne i Investeringsforeningen Wealth Invest.

Prospektet for Coop-afdelingerne offentliggøres som følge af, at afdelingerne er blevet overflyttet fra Investeringsforeningen Coop Opsparing til Investeringsforeningen Wealth Invest med virkning pr. dags dato. Der er som følge deraf udarbejdet et prospekt for afdelingerne i regi af Investeringsforeningen Wealth Invest. Prospektet afspejler ligeledes Coop-afdelingernes navneændringer, som oplyst i børsmeddelelsen offentliggjort af Investeringsforeningen Coop Opsparing den 25. juni 2026.

Prospektet for SEB-afdelingerne er opdateret som følge af, at afdelingerne er blevet overflyttet fra Investeringsforeningen SEBinvest til Investeringsforeningen Wealth Invest med virkning pr. dags dato. Der er som følge deraf udarbejdet et prospekt for afdelingerne i regi af Investeringsforeningen Wealth Invest. Prospektet afspejler ligeledes SEB-afdelingernes navneændringer mv., som oplyst i børsmeddelelsen offentliggjort af Investeringsforeningen SEBinvest den 25. juni 2026.

Prospektet for Othania-afdelingerne er opdateret som følge af, at Othania Stabil Investering AKL (nu Othania Stabil UCITS AKL) og den dertilhørende andelsklasse er blevet overflyttet fra Kapitalforeningen Wealth Invest til Investeringsforeningen Wealth Invest, og dermed er blevet omdannet til en UCITS-afdeling. Prospektet afspejler ligeledes afdelingens og andelsklassens navneændring samt den ajourførte vedtægtsprofil, som oplyst i børsmeddelelsen offentliggjort af Kapitalforeningen Wealth Invest den 25. juni 2026.

Prospekterne er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via Foreningens hjemmeside.

For eventuelle spørgsmål kontakt Michael Frisch, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.





Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Wealth Invest

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