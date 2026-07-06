Vaisala Oyj

Lehdistötiedote

6.7.2026 klo 11.15

Vaisala julkaisee tammi–kesäkuun 2026 puolivuosikatsauksen 21.7.2026

Vaisala Oyj julkaisee tammi–kesäkuun 2026 puolivuosikatsauksen tiistaina 21.7.2026 noin klo 9.00. Puolivuosikatsaus on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat.

Audiocast ja puhelinkonferenssi

Englanninkielinen audiocast ja puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään tiistaina 21.7.2026 klo 13.00 alkaen. Tilaisuudessa Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö ja talousjohtaja Heli Lindfors esittelevät puolivuosikatsauksen. Esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat samana päivänä klo 13.00 mennessä.

Suoraan verkkolähetykseen (audiocast) voi osallistua seuraavan linkin kautta: https://vaisala.events.inderes.com/q2-2026/register

Kysymyksiä voi esittää osallistumalla puhelinkonferenssiin. Ilmoittaudu puhelinkonferenssiin rekisteröitymällä alla olevasta linkistä. Rekisteröitymisen jälkeen saat sähköpostitse puhelinnumerot ja konferenssitunnuksen.

https://events.inderes.com/vaisala/q2-2026/dial-in

Tilaisuuden tallenne on saatavilla osoitteessa vaisala.com/sijoittajat myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoa

Niina Ala-Luopa, sijoittajasuhteet

0400 728 957, ir@vaisala.com

Jakelu

Keskeiset tiedotusvälineet

vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita yli 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on noin 2 500 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

www.vaisala.fi