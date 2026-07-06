3DS : Bilan semestriel du contrat de liquidité conclu avec Oddo BHF SCA

 | Source: Dassault Systemes SE Dassault Systemes SE

Communiqué de Presse
VELIZY-VILLACOUBLAY, France le 6 juillet 2026

Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité conclu avec Oddo BHF SCA

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à Oddo BHF SCA mis en œuvre depuis le 7 janvier 2015 et mis à jour le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :

  • 771 988 actions Dassault Systèmes, et
  • 8 763 836,54 € en espèces.

Il est rappelé :

  1. qu’à l’ouverture du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
    • 0 titre Dassault Systèmes, et
    • 10 000 000 d’euros en espèces ;

  2. que, conformément à l’avenant du 26 octobre 2017, un apport complémentaire de 5 000 000 € a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 10 000 000 à 15 000 000 € .

  3. que, conformément à l’avenant du 13 décembre 2018, un apport complémentaire de 5 000 000 d’euros a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 15 000 000 à 20 000 000 d’euros ;

  4. qu’à la signature du nouveau contrat de liquidité le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

    • 62 557 titres Dassault Systèmes, et
    • 17 496 140,38 € en espèces ;

Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026 ont été exécutées :

  • 20 107 transactions à l’achat ;
  • 22 352 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

  • 4 877 806 titres et 97 306 056,16 € à l’achat ;
  • 5 031 015 titres et 100 685 138,59 € à la vente.  

###

A PROPOS DE DASSAULT SYSTÈMES

Dassault Systèmes est un accélérateur de progrès humain. Depuis 1981, l'entreprise est pionnière dans la création de mondes virtuels pour améliorer la vie réelle des consommateurs, des patients et des citoyens. Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE, ses jumeaux virtuels augmentés par l'IA et ancrés dans la science aident 390 000 entreprises, de toutes tailles et de tous secteurs, à collaborer, imaginer et créer des innovations durables à fort impact.  Pour plus d'informations, visitez : www.3ds.com/fr.

Dassault Systèmes – Relations Investisseurs                FTI Consulting
Marie Dumas :                                                Arnaud de Cheffontaines : +33 1 47 03 69 48
+33 1 61 62 70 92                                        Jamie Ricketts : +44 20 3727 1600
investors@3ds.com                                        

Contact presse Dassault Systèmes
Arnaud Malherbe / Déborah Cobbi
+ 33 1 61 62 87 73 / +33 1 61 62 70 83
arnaud.malherbe@3ds.com / deborah.cobbi@3ds.com

ACHATSVENTES
DateNombre de transactions achatsDont nombre de titres achatPour un montant deNombre de transactions venteDont nombre de titres ventePour un montant de
Total20 1074 877 80697 306 056,1622 3525 031 015100 685 138,59
02/01/202635075 0001 781 971,6813945 0001 075 490,00
05/01/202613731 000733 213,1623970 0001 666 950,00
06/01/202621050 0001 175 155,257925 000588 650,00
07/01/20266627 000647 018,2023157 0001 367 638,78
08/01/20266827 000650 300,0017641 000989 964,93
09/01/202631 00024 650,0017645 0001 106 608,58
12/01/202620354 0001 336 690,0017250 0001 239 611,40
13/01/202618861 0001 496 810,3221648 0001 181 664,18
14/01/202617560 0001 452 794,7412542 0001 018 035,00
15/01/202617355 0001 332 122,9921255 0001 335 240,00
16/01/202615750 0001 201 786,3815550 0001 203 720,00
19/01/202616060 0001 417 292,3210219 000451 270,39
20/01/202629075 0001 755 043,9523270 0001 639 609,76
21/01/202619766 0001 544 568,0026460 0001 406 665,00
22/01/202617053 0001 246 706,4032562 0001 464 840,86
23/01/202616451 0001 214 632,6019956 0001 335 105,42
26/01/20269830 000714 100,0010838 000908 645,00
27/01/202625484 0001 999 620,0032665 0001 551 435,28
28/01/202619953 0001 259 031,5427856 0001 333 499,84
29/01/202620975 0001 760 295,0016230 000715 626,35
30/01/202612641 000956 720,0020738 000889 730,00
02/02/202615947 0001 089 260,0021145 0001 045 188,86
03/02/202614446 0001 044 450,0011924 000546 722,37
04/02/202614848 0001 077 939,4441280 0001 812 718,14
05/02/202617945 0001 037 320,0022045 0001 041 790,00
06/02/202614151 0001 124 845,0020142 000928 992,82
09/02/202611838 000851 119,3218841 000919 858,66
10/02/202615048 0001 080 275,0024050 0001 128 370,00
11/02/202610675 0001 350 376,00---
16/02/20264318 500301 134,99---
17/02/20264211 000177 461,254916 000262 879,00
18/02/20264116 000268 342,5012533 000556 162,50
19/02/202616240 000695 995,5324360 0001 047 338,75
20/02/202623754 030941 052,1024555 000961 303,10
23/02/20269934 000582 331,259226 000447 525,00
24/02/202611136 000623 549,9020244 000764 220,52
25/02/20268622 000385 448,7521451 000902 507,50
26/02/20268720 000360 905,0025355 0001 002 793,35
27/02/202631462 0001 132 810,4233084 0001 546 805,00
02/03/202618541 000747 666,2227562 0001 141 226,18
03/03/202623940 659740 714,0218140 000731 579,54
04/03/202638562 0001 128 658,6028857 0001 040 591,25
05/03/202621239 000707 535,0032065 0001 188 285,71
06/03/202620331 000576 945,0019236 000672 865,00
09/03/202630254 000991 670,0013025 000462 970,00
10/03/202615831 001561 258,3911227 001493 243,14
11/03/202614228 000499 850,4210428 000502 050,00
12/03/2026235 500100 675,0012727 000496 320,00
13/03/20265311 000202 130,009519 752366 075,12
16/03/2026489 000165 810,004818 000334 360,00
17/03/20269516 000291 160,00296 000110 190,00
18/03/20265814 000251 030,004612 000216 860,00
19/03/20265114 000248 350,005310 000179 100,00
20/03/202613129 500514 655,00175 50197 542,75
23/03/202624648 250823 827,5011334 000589 060,00
24/03/202612832 750549 032,50---
25/03/202610925 000417 750,0014633 500563 402,50
26/03/202613830 000501 000,0014029 000490 010,00
27/03/202614050 000837 425,008219 500331 560,00
30/03/202618636 000602 280,0024547 000788 655,00
31/03/202614629 000495 835,0016233 000565 500,00
01/04/202616232 000562 594,0418538 000671 560,00
02/04/202611324 000417 180,0012323 000401 996,20
07/04/202625445 000792 295,7122745 000797 655,00
08/04/202619245 000799 603,2318545 000814 039,50
09/04/202614633 000566 915,00---
10/04/202617237 204631 410,2619134 204585 881,88
13/04/20267916 000271 957,5020244 750768 322,50
14/04/202611021 000370 800,0012830 000531 400,00
15/04/20268816 000285 200,0015228 000500 555,00
16/04/20268718 538340 624,1720141 673764 208,02
17/04/2026---5527 000517 290,00
20/04/202613832 000610 370,00---
21/04/20269418 000343 722,333221 000401 450,00
22/04/202619436 000678 150,005428 000528 810,00
23/04/20269118 000346 890,0016042 000832 735,00
24/04/202620843 000828 600,0033757 0001 105 820,00
27/04/202612423 000446 088,0010919 000370 332,00
28/04/202623144 000834 630,0011325 000475 706,25
29/04/202617831 000576 350,0022851 000956 411,25
30/04/202622341 000774 955,0040876 2501 446 478,75
04/05/202620135 000673 565,0042271 5001 384 915,00
05/05/202628652 2501 012 218,86647105 0002 040 385,00
06/05/202622950 000988 832,5041970 0001 395 646,00
07/05/202628453 0001 045 140,0038071 0001 403 950,00
08/05/202617732 000630 975,009517 000336 550,00
11/05/202638371 0001 387 826,0036067 0001 311 958,24
12/05/202627856 0001 071 653,3334164 0001 227 954,07
13/05/202624052 000990 855,0024151 000975 205,00
14/05/202611521 000403 513,8331158 0001 121 313,75
15/05/202625045 750900 104,5936874 0001 463 819,37
18/05/202646685 0001 680 790,6438884 0001 669 419,21
19/05/202610823 000466 660,0032270 0001 421 918,12
20/05/202631163 0001 264 310,0040374 4951 504 682,80
21/05/202626260 0001 207 654,3817233 000666 610,00
22/05/202612326 000525 999,6627959 0001 198 607,50
25/05/2026122 21145 421,505412 000246 530,00
26/05/202611125 000510 690,004811 000224 760,00
27/05/202611726 000519 400,008413 362266 739,30
28/05/2026421100 0001 925 842,5016535 000686 676,14
29/05/20264430 000561 620,007417 000319 345,00
01/06/202613923 000446 230,0043084 6381 663 096,31
02/06/202632970 0001 379 637,5011322 000447 335,00
03/06/202623945 885880 407,888713 000251 990,00
04/06/2026---529106 0002 101 197,23
05/06/202640790 0001 796 314,5322044 262892 939,27
08/06/202630360 0001 177 082,4347190 0001 774 711,95
09/06/2026422121 9782 407 900,1110264 0001 266 219,92
10/06/202610823 753465 157,59234 38686 265,40
11/06/202614442 313799 511,93153 36164 233,15
12/06/202615755 203988 542,88196 293114 186,49
15/06/202697 666132 523,4717355 395968 979,38
16/06/202614329 644518 061,4614932 053561 401,13
17/06/202617542 866737 365,5318339 730684 989,28
18/06/202616240 240687 034,85133 70264 211,17
19/06/202615737 524641 631,7216139 373675 098,09
22/06/202614641 665712 006,908127 183471 123,34
23/06/202612734 859598 657,4218747 981826 814,98
24/06/202613636 845640 248,475622 280388 686,48
25/06/20266031 392542 883,1411446 456809 641,66
26/06/20263318 779328 669,937439 487697 563,72
29/06/20262535 495645 293,486759 3911 079 128,18
30/06/20264239 556709 090,285039 556711 068,08


Pièce jointe


Tags

Dassault Systèmes

Attachments

3DS : Bilan semestriel du contrat de liquidité conclu avec Oddo BHF SCA
GlobeNewswire

Recommended Reading

 