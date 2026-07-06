3DS : Bilan semestriel du contrat de liquidité conclu avec Oddo BHF SCA

Communiqué de Presse
VELIZY-VILLACOUBLAY, France — le 6 juillet 2026
Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité conclu avec Oddo BHF SCA
Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à Oddo BHF SCA mis en œuvre depuis le 7 janvier 2015 et mis à jour le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :
- 771 988 actions Dassault Systèmes, et
- 8 763 836,54 € en espèces.
Il est rappelé :
- qu’à l’ouverture du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titre Dassault Systèmes, et
- 10 000 000 d’euros en espèces ;
- que, conformément à l’avenant du 26 octobre 2017, un apport complémentaire de 5 000 000 € a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 10 000 000 à 15 000 000 € .
- que, conformément à l’avenant du 13 décembre 2018, un apport complémentaire de 5 000 000 d’euros a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 15 000 000 à 20 000 000 d’euros ;
- qu’à la signature du nouveau contrat de liquidité le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 62 557 titres Dassault Systèmes, et
- 17 496 140,38 € en espèces ;
Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026 ont été exécutées :
- 20 107 transactions à l’achat ;
- 22 352 transactions à la vente.
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
- 4 877 806 titres et 97 306 056,16 € à l’achat ;
- 5 031 015 titres et 100 685 138,59 € à la vente.
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|ACHATS
|VENTES
|Date
|Nombre de transactions achats
|Dont nombre de titres achat
|Pour un montant de
|Nombre de transactions vente
|Dont nombre de titres vente
|Pour un montant de
|Total
|20 107
|4 877 806
|97 306 056,16
|22 352
|5 031 015
|100 685 138,59
|02/01/2026
|350
|75 000
|1 781 971,68
|139
|45 000
|1 075 490,00
|05/01/2026
|137
|31 000
|733 213,16
|239
|70 000
|1 666 950,00
|06/01/2026
|210
|50 000
|1 175 155,25
|79
|25 000
|588 650,00
|07/01/2026
|66
|27 000
|647 018,20
|231
|57 000
|1 367 638,78
|08/01/2026
|68
|27 000
|650 300,00
|176
|41 000
|989 964,93
|09/01/2026
|3
|1 000
|24 650,00
|176
|45 000
|1 106 608,58
|12/01/2026
|203
|54 000
|1 336 690,00
|172
|50 000
|1 239 611,40
|13/01/2026
|188
|61 000
|1 496 810,32
|216
|48 000
|1 181 664,18
|14/01/2026
|175
|60 000
|1 452 794,74
|125
|42 000
|1 018 035,00
|15/01/2026
|173
|55 000
|1 332 122,99
|212
|55 000
|1 335 240,00
|16/01/2026
|157
|50 000
|1 201 786,38
|155
|50 000
|1 203 720,00
|19/01/2026
|160
|60 000
|1 417 292,32
|102
|19 000
|451 270,39
|20/01/2026
|290
|75 000
|1 755 043,95
|232
|70 000
|1 639 609,76
|21/01/2026
|197
|66 000
|1 544 568,00
|264
|60 000
|1 406 665,00
|22/01/2026
|170
|53 000
|1 246 706,40
|325
|62 000
|1 464 840,86
|23/01/2026
|164
|51 000
|1 214 632,60
|199
|56 000
|1 335 105,42
|26/01/2026
|98
|30 000
|714 100,00
|108
|38 000
|908 645,00
|27/01/2026
|254
|84 000
|1 999 620,00
|326
|65 000
|1 551 435,28
|28/01/2026
|199
|53 000
|1 259 031,54
|278
|56 000
|1 333 499,84
|29/01/2026
|209
|75 000
|1 760 295,00
|162
|30 000
|715 626,35
|30/01/2026
|126
|41 000
|956 720,00
|207
|38 000
|889 730,00
|02/02/2026
|159
|47 000
|1 089 260,00
|211
|45 000
|1 045 188,86
|03/02/2026
|144
|46 000
|1 044 450,00
|119
|24 000
|546 722,37
|04/02/2026
|148
|48 000
|1 077 939,44
|412
|80 000
|1 812 718,14
|05/02/2026
|179
|45 000
|1 037 320,00
|220
|45 000
|1 041 790,00
|06/02/2026
|141
|51 000
|1 124 845,00
|201
|42 000
|928 992,82
|09/02/2026
|118
|38 000
|851 119,32
|188
|41 000
|919 858,66
|10/02/2026
|150
|48 000
|1 080 275,00
|240
|50 000
|1 128 370,00
|11/02/2026
|106
|75 000
|1 350 376,00
|-
|-
|-
|16/02/2026
|43
|18 500
|301 134,99
|-
|-
|-
|17/02/2026
|42
|11 000
|177 461,25
|49
|16 000
|262 879,00
|18/02/2026
|41
|16 000
|268 342,50
|125
|33 000
|556 162,50
|19/02/2026
|162
|40 000
|695 995,53
|243
|60 000
|1 047 338,75
|20/02/2026
|237
|54 030
|941 052,10
|245
|55 000
|961 303,10
|23/02/2026
|99
|34 000
|582 331,25
|92
|26 000
|447 525,00
|24/02/2026
|111
|36 000
|623 549,90
|202
|44 000
|764 220,52
|25/02/2026
|86
|22 000
|385 448,75
|214
|51 000
|902 507,50
|26/02/2026
|87
|20 000
|360 905,00
|253
|55 000
|1 002 793,35
|27/02/2026
|314
|62 000
|1 132 810,42
|330
|84 000
|1 546 805,00
|02/03/2026
|185
|41 000
|747 666,22
|275
|62 000
|1 141 226,18
|03/03/2026
|239
|40 659
|740 714,02
|181
|40 000
|731 579,54
|04/03/2026
|385
|62 000
|1 128 658,60
|288
|57 000
|1 040 591,25
|05/03/2026
|212
|39 000
|707 535,00
|320
|65 000
|1 188 285,71
|06/03/2026
|203
|31 000
|576 945,00
|192
|36 000
|672 865,00
|09/03/2026
|302
|54 000
|991 670,00
|130
|25 000
|462 970,00
|10/03/2026
|158
|31 001
|561 258,39
|112
|27 001
|493 243,14
|11/03/2026
|142
|28 000
|499 850,42
|104
|28 000
|502 050,00
|12/03/2026
|23
|5 500
|100 675,00
|127
|27 000
|496 320,00
|13/03/2026
|53
|11 000
|202 130,00
|95
|19 752
|366 075,12
|16/03/2026
|48
|9 000
|165 810,00
|48
|18 000
|334 360,00
|17/03/2026
|95
|16 000
|291 160,00
|29
|6 000
|110 190,00
|18/03/2026
|58
|14 000
|251 030,00
|46
|12 000
|216 860,00
|19/03/2026
|51
|14 000
|248 350,00
|53
|10 000
|179 100,00
|20/03/2026
|131
|29 500
|514 655,00
|17
|5 501
|97 542,75
|23/03/2026
|246
|48 250
|823 827,50
|113
|34 000
|589 060,00
|24/03/2026
|128
|32 750
|549 032,50
|-
|-
|-
|25/03/2026
|109
|25 000
|417 750,00
|146
|33 500
|563 402,50
|26/03/2026
|138
|30 000
|501 000,00
|140
|29 000
|490 010,00
|27/03/2026
|140
|50 000
|837 425,00
|82
|19 500
|331 560,00
|30/03/2026
|186
|36 000
|602 280,00
|245
|47 000
|788 655,00
|31/03/2026
|146
|29 000
|495 835,00
|162
|33 000
|565 500,00
|01/04/2026
|162
|32 000
|562 594,04
|185
|38 000
|671 560,00
|02/04/2026
|113
|24 000
|417 180,00
|123
|23 000
|401 996,20
|07/04/2026
|254
|45 000
|792 295,71
|227
|45 000
|797 655,00
|08/04/2026
|192
|45 000
|799 603,23
|185
|45 000
|814 039,50
|09/04/2026
|146
|33 000
|566 915,00
|-
|-
|-
|10/04/2026
|172
|37 204
|631 410,26
|191
|34 204
|585 881,88
|13/04/2026
|79
|16 000
|271 957,50
|202
|44 750
|768 322,50
|14/04/2026
|110
|21 000
|370 800,00
|128
|30 000
|531 400,00
|15/04/2026
|88
|16 000
|285 200,00
|152
|28 000
|500 555,00
|16/04/2026
|87
|18 538
|340 624,17
|201
|41 673
|764 208,02
|17/04/2026
|-
|-
|-
|55
|27 000
|517 290,00
|20/04/2026
|138
|32 000
|610 370,00
|-
|-
|-
|21/04/2026
|94
|18 000
|343 722,33
|32
|21 000
|401 450,00
|22/04/2026
|194
|36 000
|678 150,00
|54
|28 000
|528 810,00
|23/04/2026
|91
|18 000
|346 890,00
|160
|42 000
|832 735,00
|24/04/2026
|208
|43 000
|828 600,00
|337
|57 000
|1 105 820,00
|27/04/2026
|124
|23 000
|446 088,00
|109
|19 000
|370 332,00
|28/04/2026
|231
|44 000
|834 630,00
|113
|25 000
|475 706,25
|29/04/2026
|178
|31 000
|576 350,00
|228
|51 000
|956 411,25
|30/04/2026
|223
|41 000
|774 955,00
|408
|76 250
|1 446 478,75
|04/05/2026
|201
|35 000
|673 565,00
|422
|71 500
|1 384 915,00
|05/05/2026
|286
|52 250
|1 012 218,86
|647
|105 000
|2 040 385,00
|06/05/2026
|229
|50 000
|988 832,50
|419
|70 000
|1 395 646,00
|07/05/2026
|284
|53 000
|1 045 140,00
|380
|71 000
|1 403 950,00
|08/05/2026
|177
|32 000
|630 975,00
|95
|17 000
|336 550,00
|11/05/2026
|383
|71 000
|1 387 826,00
|360
|67 000
|1 311 958,24
|12/05/2026
|278
|56 000
|1 071 653,33
|341
|64 000
|1 227 954,07
|13/05/2026
|240
|52 000
|990 855,00
|241
|51 000
|975 205,00
|14/05/2026
|115
|21 000
|403 513,83
|311
|58 000
|1 121 313,75
|15/05/2026
|250
|45 750
|900 104,59
|368
|74 000
|1 463 819,37
|18/05/2026
|466
|85 000
|1 680 790,64
|388
|84 000
|1 669 419,21
|19/05/2026
|108
|23 000
|466 660,00
|322
|70 000
|1 421 918,12
|20/05/2026
|311
|63 000
|1 264 310,00
|403
|74 495
|1 504 682,80
|21/05/2026
|262
|60 000
|1 207 654,38
|172
|33 000
|666 610,00
|22/05/2026
|123
|26 000
|525 999,66
|279
|59 000
|1 198 607,50
|25/05/2026
|12
|2 211
|45 421,50
|54
|12 000
|246 530,00
|26/05/2026
|111
|25 000
|510 690,00
|48
|11 000
|224 760,00
|27/05/2026
|117
|26 000
|519 400,00
|84
|13 362
|266 739,30
|28/05/2026
|421
|100 000
|1 925 842,50
|165
|35 000
|686 676,14
|29/05/2026
|44
|30 000
|561 620,00
|74
|17 000
|319 345,00
|01/06/2026
|139
|23 000
|446 230,00
|430
|84 638
|1 663 096,31
|02/06/2026
|329
|70 000
|1 379 637,50
|113
|22 000
|447 335,00
|03/06/2026
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|04/06/2026
|-
|-
|-
|529
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|05/06/2026
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Pièce jointe