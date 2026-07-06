3DS : Bilan semestriel du contrat de liquidité conclu avec Oddo BHF SCA

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — le 6 juillet 2026

Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité conclu avec Oddo BHF SCA

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à Oddo BHF SCA mis en œuvre depuis le 7 janvier 2015 et mis à jour le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :

771 988 actions Dassault Systèmes, et

8 763 836,54 € en espèces.

Il est rappelé :

qu’à l’ouverture du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 0 titre Dassault Systèmes, et

10 000 000 d’euros en espèces ;



que, conformément à l’avenant du 26 octobre 2017, un apport complémentaire de 5 000 000 € a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 10 000 000 à 15 000 000 € .



que, conformément à l’avenant du 13 décembre 2018, un apport complémentaire de 5 000 000 d’euros a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 15 000 000 à 20 000 000 d’euros ;



qu’à la signature du nouveau contrat de liquidité le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



62 557 titres Dassault Systèmes, et

17 496 140,38 € en espèces ;





Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026 ont été exécutées :

20 107 transactions à l’achat ;

22 352 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

4 877 806 titres et 97 306 056,16 € à l’achat ;

5 031 015 titres et 100 685 138,59 € à la vente.

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ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 20 107 4 877 806 97 306 056,16 22 352 5 031 015 100 685 138,59 02/01/2026 350 75 000 1 781 971,68 139 45 000 1 075 490,00 05/01/2026 137 31 000 733 213,16 239 70 000 1 666 950,00 06/01/2026 210 50 000 1 175 155,25 79 25 000 588 650,00 07/01/2026 66 27 000 647 018,20 231 57 000 1 367 638,78 08/01/2026 68 27 000 650 300,00 176 41 000 989 964,93 09/01/2026 3 1 000 24 650,00 176 45 000 1 106 608,58 12/01/2026 203 54 000 1 336 690,00 172 50 000 1 239 611,40 13/01/2026 188 61 000 1 496 810,32 216 48 000 1 181 664,18 14/01/2026 175 60 000 1 452 794,74 125 42 000 1 018 035,00 15/01/2026 173 55 000 1 332 122,99 212 55 000 1 335 240,00 16/01/2026 157 50 000 1 201 786,38 155 50 000 1 203 720,00 19/01/2026 160 60 000 1 417 292,32 102 19 000 451 270,39 20/01/2026 290 75 000 1 755 043,95 232 70 000 1 639 609,76 21/01/2026 197 66 000 1 544 568,00 264 60 000 1 406 665,00 22/01/2026 170 53 000 1 246 706,40 325 62 000 1 464 840,86 23/01/2026 164 51 000 1 214 632,60 199 56 000 1 335 105,42 26/01/2026 98 30 000 714 100,00 108 38 000 908 645,00 27/01/2026 254 84 000 1 999 620,00 326 65 000 1 551 435,28 28/01/2026 199 53 000 1 259 031,54 278 56 000 1 333 499,84 29/01/2026 209 75 000 1 760 295,00 162 30 000 715 626,35 30/01/2026 126 41 000 956 720,00 207 38 000 889 730,00 02/02/2026 159 47 000 1 089 260,00 211 45 000 1 045 188,86 03/02/2026 144 46 000 1 044 450,00 119 24 000 546 722,37 04/02/2026 148 48 000 1 077 939,44 412 80 000 1 812 718,14 05/02/2026 179 45 000 1 037 320,00 220 45 000 1 041 790,00 06/02/2026 141 51 000 1 124 845,00 201 42 000 928 992,82 09/02/2026 118 38 000 851 119,32 188 41 000 919 858,66 10/02/2026 150 48 000 1 080 275,00 240 50 000 1 128 370,00 11/02/2026 106 75 000 1 350 376,00 - - - 16/02/2026 43 18 500 301 134,99 - - - 17/02/2026 42 11 000 177 461,25 49 16 000 262 879,00 18/02/2026 41 16 000 268 342,50 125 33 000 556 162,50 19/02/2026 162 40 000 695 995,53 243 60 000 1 047 338,75 20/02/2026 237 54 030 941 052,10 245 55 000 961 303,10 23/02/2026 99 34 000 582 331,25 92 26 000 447 525,00 24/02/2026 111 36 000 623 549,90 202 44 000 764 220,52 25/02/2026 86 22 000 385 448,75 214 51 000 902 507,50 26/02/2026 87 20 000 360 905,00 253 55 000 1 002 793,35 27/02/2026 314 62 000 1 132 810,42 330 84 000 1 546 805,00 02/03/2026 185 41 000 747 666,22 275 62 000 1 141 226,18 03/03/2026 239 40 659 740 714,02 181 40 000 731 579,54 04/03/2026 385 62 000 1 128 658,60 288 57 000 1 040 591,25 05/03/2026 212 39 000 707 535,00 320 65 000 1 188 285,71 06/03/2026 203 31 000 576 945,00 192 36 000 672 865,00 09/03/2026 302 54 000 991 670,00 130 25 000 462 970,00 10/03/2026 158 31 001 561 258,39 112 27 001 493 243,14 11/03/2026 142 28 000 499 850,42 104 28 000 502 050,00 12/03/2026 23 5 500 100 675,00 127 27 000 496 320,00 13/03/2026 53 11 000 202 130,00 95 19 752 366 075,12 16/03/2026 48 9 000 165 810,00 48 18 000 334 360,00 17/03/2026 95 16 000 291 160,00 29 6 000 110 190,00 18/03/2026 58 14 000 251 030,00 46 12 000 216 860,00 19/03/2026 51 14 000 248 350,00 53 10 000 179 100,00 20/03/2026 131 29 500 514 655,00 17 5 501 97 542,75 23/03/2026 246 48 250 823 827,50 113 34 000 589 060,00 24/03/2026 128 32 750 549 032,50 - - - 25/03/2026 109 25 000 417 750,00 146 33 500 563 402,50 26/03/2026 138 30 000 501 000,00 140 29 000 490 010,00 27/03/2026 140 50 000 837 425,00 82 19 500 331 560,00 30/03/2026 186 36 000 602 280,00 245 47 000 788 655,00 31/03/2026 146 29 000 495 835,00 162 33 000 565 500,00 01/04/2026 162 32 000 562 594,04 185 38 000 671 560,00 02/04/2026 113 24 000 417 180,00 123 23 000 401 996,20 07/04/2026 254 45 000 792 295,71 227 45 000 797 655,00 08/04/2026 192 45 000 799 603,23 185 45 000 814 039,50 09/04/2026 146 33 000 566 915,00 - - - 10/04/2026 172 37 204 631 410,26 191 34 204 585 881,88 13/04/2026 79 16 000 271 957,50 202 44 750 768 322,50 14/04/2026 110 21 000 370 800,00 128 30 000 531 400,00 15/04/2026 88 16 000 285 200,00 152 28 000 500 555,00 16/04/2026 87 18 538 340 624,17 201 41 673 764 208,02 17/04/2026 - - - 55 27 000 517 290,00 20/04/2026 138 32 000 610 370,00 - - - 21/04/2026 94 18 000 343 722,33 32 21 000 401 450,00 22/04/2026 194 36 000 678 150,00 54 28 000 528 810,00 23/04/2026 91 18 000 346 890,00 160 42 000 832 735,00 24/04/2026 208 43 000 828 600,00 337 57 000 1 105 820,00 27/04/2026 124 23 000 446 088,00 109 19 000 370 332,00 28/04/2026 231 44 000 834 630,00 113 25 000 475 706,25 29/04/2026 178 31 000 576 350,00 228 51 000 956 411,25 30/04/2026 223 41 000 774 955,00 408 76 250 1 446 478,75 04/05/2026 201 35 000 673 565,00 422 71 500 1 384 915,00 05/05/2026 286 52 250 1 012 218,86 647 105 000 2 040 385,00 06/05/2026 229 50 000 988 832,50 419 70 000 1 395 646,00 07/05/2026 284 53 000 1 045 140,00 380 71 000 1 403 950,00 08/05/2026 177 32 000 630 975,00 95 17 000 336 550,00 11/05/2026 383 71 000 1 387 826,00 360 67 000 1 311 958,24 12/05/2026 278 56 000 1 071 653,33 341 64 000 1 227 954,07 13/05/2026 240 52 000 990 855,00 241 51 000 975 205,00 14/05/2026 115 21 000 403 513,83 311 58 000 1 121 313,75 15/05/2026 250 45 750 900 104,59 368 74 000 1 463 819,37 18/05/2026 466 85 000 1 680 790,64 388 84 000 1 669 419,21 19/05/2026 108 23 000 466 660,00 322 70 000 1 421 918,12 20/05/2026 311 63 000 1 264 310,00 403 74 495 1 504 682,80 21/05/2026 262 60 000 1 207 654,38 172 33 000 666 610,00 22/05/2026 123 26 000 525 999,66 279 59 000 1 198 607,50 25/05/2026 12 2 211 45 421,50 54 12 000 246 530,00 26/05/2026 111 25 000 510 690,00 48 11 000 224 760,00 27/05/2026 117 26 000 519 400,00 84 13 362 266 739,30 28/05/2026 421 100 000 1 925 842,50 165 35 000 686 676,14 29/05/2026 44 30 000 561 620,00 74 17 000 319 345,00 01/06/2026 139 23 000 446 230,00 430 84 638 1 663 096,31 02/06/2026 329 70 000 1 379 637,50 113 22 000 447 335,00 03/06/2026 239 45 885 880 407,88 87 13 000 251 990,00 04/06/2026 - - - 529 106 000 2 101 197,23 05/06/2026 407 90 000 1 796 314,53 220 44 262 892 939,27 08/06/2026 303 60 000 1 177 082,43 471 90 000 1 774 711,95 09/06/2026 422 121 978 2 407 900,11 102 64 000 1 266 219,92 10/06/2026 108 23 753 465 157,59 23 4 386 86 265,40 11/06/2026 144 42 313 799 511,93 15 3 361 64 233,15 12/06/2026 157 55 203 988 542,88 19 6 293 114 186,49 15/06/2026 9 7 666 132 523,47 173 55 395 968 979,38 16/06/2026 143 29 644 518 061,46 149 32 053 561 401,13 17/06/2026 175 42 866 737 365,53 183 39 730 684 989,28 18/06/2026 162 40 240 687 034,85 13 3 702 64 211,17 19/06/2026 157 37 524 641 631,72 161 39 373 675 098,09 22/06/2026 146 41 665 712 006,90 81 27 183 471 123,34 23/06/2026 127 34 859 598 657,42 187 47 981 826 814,98 24/06/2026 136 36 845 640 248,47 56 22 280 388 686,48 25/06/2026 60 31 392 542 883,14 114 46 456 809 641,66 26/06/2026 33 18 779 328 669,93 74 39 487 697 563,72 29/06/2026 25 35 495 645 293,48 67 59 391 1 079 128,18 30/06/2026 42 39 556 709 090,28 50 39 556 711 068,08





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