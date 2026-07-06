Dassault Systèmes : déclaration du nombre d'actions et de droits de vote au 30 juin 2026

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — le 6 juillet 2026

Déclaration du nombre d’actions et de droits de vote

au 30 juin 2026



Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce ci-après le nombre total d’actions composant son capital et le nombre total de ses droits de vote au 30 juin 2026, conformément aux articles 223-16 et 221-3 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers.

Nombre d'actions en circulation : 1 342 858 860

Nombre de droits de vote* : 2 018 830 649

*Ce nombre total de droits de vote est calculé sur la base du nombre total d'actions, y compris les actions privées de droits de vote, conformément aux dispositions de l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF relatif aux modalités de calcul des pourcentages de participation en actions et en droits de vote. Nous invitons nos actionnaires à se référer à cet article s'ils doivent procéder à des déclarations de franchissement de seuil.

Les déclarations relatives aux franchissements de seuil doivent être adressées à :

Dassault Systèmes, Service Relations Investisseurs, 10 rue Marcel Dassault – CS 40501, 78946 Vélizy-Villacoublay Cedex (France) – adresse e-mail : investors@3ds.com

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A PROPOS DE DASSAULT SYSTÈMES

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