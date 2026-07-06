FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 29 juin au 3 juillet 2026

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 29/06/2026 au 03/07/2026

Publication du 06/07/2026

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2729/06/2026FR000007475950122,39062XPAR
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2701/07/2026FR000007475954521,9945XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2702/07/2026FR000007475954921,99581XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2703/07/2026FR000007475957022XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur

 		Code Identifiant

 		Nom du PSI

 		Code Identifiant PSI

 		jour/heure de la transaction

 		Code identifiant de l'instrument financier

 		Prix unitaire (unité)

 		Devise

 		Quantité achetée

 		Code identifiant marché

 		Numéro de référence de la transaction

 		Objectif du rachat

 		 
 
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Déclaration hebdo Transactions du 29 juin au 3 juillet 2026
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