FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 29 juin au 3 juillet 2026

PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 29/06/2026 au 03/07/2026
Publication du 06/07/2026
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|29/06/2026
|FR0000074759
|501
|22,39062
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|30/06/2026
|FR0000074759
|501
|22
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|01/07/2026
|FR0000074759
|545
|21,9945
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|02/07/2026
|FR0000074759
|549
|21,99581
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|03/07/2026
|FR0000074759
|570
|22
|XPAR
Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|jour/heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code identifiant marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/06/2026 11:46:55
|FR0000074759
|22,7
|EUR
|101
|XPAR
|1110447-7169b180
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/06/2026 11:46:55
|FR0000074759
|22,6
|EUR
|37
|XPAR
|1110447-7681b180
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/06/2026 12:16:31
|FR0000074759
|22,6
|EUR
|13
|XPAR
|1110447-7937b180
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/06/2026 12:16:31
|FR0000074759
|22,5
|EUR
|50
|XPAR
|1110447-8705b180
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/06/2026 12:16:33
|FR0000074759
|22,4
|EUR
|10
|XPAR
|1110447-9217b180
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/06/2026 12:16:47
|FR0000074759
|22,4
|EUR
|90
|XPAR
|1110447-9729b180
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/06/2026 12:17:01
|FR0000074759
|22,3
|EUR
|100
|XPAR
|1110447-10241b180
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/06/2026 15:29:46
|FR0000074759
|22
|EUR
|42
|XPAR
|1110447-13569b180
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/06/2026 15:48:05
|FR0000074759
|22
|EUR
|58
|XPAR
|1110447-14337b180
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/06/2026 09:54:18
|FR0000074759
|22
|EUR
|14
|XPAR
|1110447-4097b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/06/2026 09:54:21
|FR0000074759
|22
|EUR
|36
|XPAR
|1110447-4353b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/06/2026 11:13:40
|FR0000074759
|22
|EUR
|20
|XPAR
|1110447-6145b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/06/2026 11:13:43
|FR0000074759
|22
|EUR
|30
|XPAR
|1110447-6401b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/06/2026 13:21:50
|FR0000074759
|22
|EUR
|31
|XPAR
|1110447-7681b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/06/2026 13:21:53
|FR0000074759
|22
|EUR
|20
|XPAR
|1110447-7937b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/06/2026 14:21:27
|FR0000074759
|22
|EUR
|39
|XPAR
|1110447-8449b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/06/2026 14:21:30
|FR0000074759
|22
|EUR
|36
|XPAR
|1110447-8705b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/06/2026 16:03:00
|FR0000074759
|22
|EUR
|20
|XPAR
|1110447-9473b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/06/2026 16:03:00
|FR0000074759
|22
|EUR
|50
|XPAR
|1110447-9729b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/06/2026 16:03:03
|FR0000074759
|22
|EUR
|30
|XPAR
|1110447-9985b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/06/2026 16:42:46
|FR0000074759
|22
|EUR
|21
|XPAR
|1110447-10241b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/06/2026 16:42:49
|FR0000074759
|22
|EUR
|45
|XPAR
|1110447-10497b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/06/2026 16:42:49
|FR0000074759
|22
|EUR
|9
|XPAR
|1110447-10753b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/06/2026 17:06:16
|FR0000074759
|22
|EUR
|15
|XPAR
|1110447-11521b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/06/2026 17:06:16
|FR0000074759
|22
|EUR
|50
|XPAR
|1110447-11777b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/06/2026 17:06:16
|FR0000074759
|22
|EUR
|35
|XPAR
|1110447-12033b181
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2026 10:06:56
|FR0000074759
|22
|EUR
|7
|XPAR
|1110447-2561b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2026 10:06:59
|FR0000074759
|22
|EUR
|33
|XPAR
|1110447-2817b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
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|01/07/2026 11:31:06
|FR0000074759
|22
|EUR
|2
|XPAR
|1110447-3329b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
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|01/07/2026 11:31:11
|FR0000074759
|22
|EUR
|36
|XPAR
|1110447-3585b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
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|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
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|01/07/2026 11:31:14
|FR0000074759
|22
|EUR
|28
|XPAR
|1110447-3841b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
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|01/07/2026 11:31:17
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|22
|EUR
|9
|XPAR
|1110447-4097b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
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|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
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|01/07/2026 14:21:00
|FR0000074759
|22
|EUR
|4
|XPAR
|1110447-4609b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
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|01/07/2026 14:21:04
|FR0000074759
|22
|EUR
|44
|XPAR
|1110447-4865b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2026 14:21:07
|FR0000074759
|22
|EUR
|27
|XPAR
|1110447-5121b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2026 14:38:31
|FR0000074759
|21,9
|EUR
|30
|XPAR
|1110447-5377b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2026 15:12:58
|FR0000074759
|22
|EUR
|5
|XPAR
|1110447-5889b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2026 15:13:01
|FR0000074759
|22
|EUR
|40
|XPAR
|1110447-6145b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2026 15:13:04
|FR0000074759
|22
|EUR
|30
|XPAR
|1110447-6401b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2026 16:41:04
|FR0000074759
|22
|EUR
|2
|XPAR
|1110447-15873b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2026 16:41:04
|FR0000074759
|22
|EUR
|31
|XPAR
|1110447-16129b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2026 16:41:04
|FR0000074759
|22
|EUR
|31
|XPAR
|1110447-16385b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2026 16:41:07
|FR0000074759
|22
|EUR
|40
|XPAR
|1110447-16641b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2026 16:41:07
|FR0000074759
|22
|EUR
|24
|XPAR
|1110447-16897b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2026 16:41:10
|FR0000074759
|22
|EUR
|22
|XPAR
|1110447-17153b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2026 17:01:38
|FR0000074759
|22
|EUR
|18
|XPAR
|1110447-17409b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2026 17:01:38
|FR0000074759
|22
|EUR
|7
|XPAR
|1110447-17665b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2026 17:23:03
|FR0000074759
|22
|EUR
|32
|XPAR
|1110447-19457b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|01/07/2026 17:23:03
|FR0000074759
|22
|EUR
|43
|XPAR
|1110447-19713b182
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/07/2026 09:30:55
|FR0000074759
|22
|EUR
|11
|XPAR
|1110447-2561b183
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/07/2026 09:30:58
|FR0000074759
|22
|EUR
|20
|XPAR
|1110447-2817b183
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/07/2026 09:31:01
|FR0000074759
|22
|EUR
|19
|XPAR
|1110447-3073b183
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/07/2026 10:14:54
|FR0000074759
|21,9
|EUR
|7
|XPAR
|1110447-6145b183
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/07/2026 11:48:07
|FR0000074759
|22
|EUR
|4
|XPAR
|1110447-6657b183
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|02/07/2026 11:48:10
|FR0000074759
|22
|EUR
|16
|XPAR
|1110447-6913b183
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
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Pièce jointe