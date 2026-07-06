Nexans et Hydro concluent un accord d'approvisionnement à long terme en aluminium bas carbone pour soutenir la modernisation du réseau électrique européen

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nexans et Hydro signent un accord à long terme de cinq ans portant sur environ 85 000 tonnes de fil machine en aluminium bas carbone

Cet accord soutient la modernisation et la décarbonisation du réseau grâce à de l’aluminium bas carbone produit à partir d’énergies 100 % renouvelables en Norvège

Ce partenariat renforce la sécurité d’approvisionnement à long terme pour répondre aux besoins croissants de l’Europe en matière d’infrastructures électriques.

Paris, le 6 juillet 2026 – Nexans, pure player de l’électrification durable, et Hydro, leader dans les secteurs de l’aluminium et des énergies renouvelables, ont signé un accord à long terme (LTA1) d’une durée de cinq ans portant sur la fourniture d’environ 85 000 tonnes de fil machine en aluminium à faible empreinte carbone. Cet aluminium sera utilisé dans l’ensemble des sites européens de Nexans pour la fabrication de câbles d’énergie destinés aux réseaux électriques à moyenne tension, aux lignes aériennes de transport d’électricité et aux projets d’infrastructures sous-marines à haute tension.

Les deux entreprises renforcent ainsi leur engagement à soutenir la transition énergétique accélérée de l’Europe grâce à un approvisionnement en matériaux sûr et durable. Alors que le continent développe et modernise rapidement ses infrastructures électriques, la prévisibilité à long terme de l’approvisionnement en matières premières revêt une importance croissante. Les investissements croissants dans les énergies renouvelables, le renforcement des réseaux et les interconnexions électriques transfrontalières entraînent une hausse de la demande en aluminium, tandis que le durcissement des réglementations sur les émissions de carbone et les pressions sur la chaîne d’approvisionnement continuent de remodeler le marché européen.

Cet accord répond à ces défis en alliant la sécurité d’approvisionnement à long terme à l’aluminium bas carbone produit par Hydro, fabriqué en Norvège à partir d’énergie 100 % renouvelable. « Les ambitions de l’Europe en matière d’électrification dépendent non seulement de la production d’une énergie plus propre, mais aussi de la mise en place des infrastructures nécessaires pour la transporter de manière efficace et fiable », a déclaré Vijay Mahadevan, Directeur Général Exécutif Europe et Directeur des Opérations. « Cet accord avec Hydro renforce la résilience de notre chaîne d’approvisionnement tout en soutenant une électrification à faible empreinte carbone. Garantir un accès à long terme à de l’aluminium produit de manière responsable est essentiel pour mettre en place les infrastructures de réseau critiques dont l’Europe aura besoin au cours de la prochaine décennie. »

Alors que les investissements dans les réseaux électriques s’accélèrent à travers le continent, garantir un accès fiable à des matériaux bas carbone devient une priorité stratégique pour le secteur de l’énergie. Le fabricant d’aluminium fournit à Nexans du Hydro REDUXA, un matériau bas carbone dont l’empreinte vérifiée est inférieure à 4,0 kg de CO₂ par kg d’aluminium, soit moins d’un tiers de la moyenne mondiale. L’utilisation d’aluminium bas carbone contribue à réduire les émissions intrinsèques associées aux projets d’infrastructures électriques.

Cet accord, valable jusqu’en 2030, s’inscrit également dans le cadre du récent investissement de Hydro visant à accroître la capacité de production de fil machine en aluminium de sa fonderie de Karmøy, en Norvège. « La transition de l’Europe, qui passe de l’importation d’énergies fossiles à une production nationale d’énergie renouvelable, génère une forte demande en infrastructures électriques modernes. Notre ambition est de collaborer avec des partenaires tels que Nexans et d’offrir un approvisionnement stable et fiable en solutions d’aluminium bas carbone dont l’Europe a besoin pour renforcer son réseau électrique, sa compétitivité et sa sécurité énergétique », a commenté Hanne Simensen, Vice-présidente Exécutive de Hydro Aluminium Metal.

Le profil solide de Hydro en matière de développement durable, notamment la certification ASI, une note Ecovadis élevée et des normes de traçabilité transparentes, a été un facteur déterminant dans la conclusion de cet accord. L’entreprise est également reconnue pour son haut niveau de réactivité et de transparence en matière d’approvisionnement, de conformité et d’exigences de traçabilité des matières premières.

Cet accord revêt une importance particulière pour le marché nordique, où la demande en matériaux à faible empreinte carbone et traçables continue de croître rapidement dans le cadre des projets d’infrastructures énergétiques. Alors que les décideurs politiques européens ne cessent de souligner l’importance de réseaux électriques modernes et interconnectés pour la compétitivité, la sécurité énergétique et la transition vers une énergie propre, Nexans estime que les partenariats axés sur des chaînes d’approvisionnement résilientes et durables deviendront de plus en plus essentiels.

Grâce à cet accord à long terme, Nexans et Hydro garantissent un accès durable à de l’aluminium bas carbone et renforcent leur partenariat stratégique afin de soutenir le développement d’infrastructures électriques résilientes, efficaces et durables à travers le continent, en faveur de la transition énergétique européenne.

À propos de Nexans

Nexans, pure player de l’électrification durable, est un acteur mondial de référence dans la conception de systèmes essentiels à la transition vers un avenir connecté, résilient et bas carbone.

Des énergies renouvelables terrestres et offshore aux villes et logements intelligents, Nexans conçoit et déploie des solutions de câblage avancées, des accessoires et des services qui électrifient le progrès de manière sûre, efficace et durable.

Fort de plus de 140 ans d’histoire, Nexans s’appuie sur trois activités principales — PWR Transmission, PWR Grid et PWR Connect — pour allier une expertise industrielle approfondie à une innovation de pointe, accélérant ainsi la transition énergétique tout en répondant aux besoins de ses clients. Son modèle unique E3, fondé sur l’Environnement, l’Économie et l’Engagement, guide chacune de ses actions, en alignant la performance sur la raison d’être.

Présent dans 41 pays, Nexans compte 25 700 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires standard de 6,1 milliards d’euros en 2025. Nexans s’est engagé à atteindre zéro émission nette d’ici 2050, en ligne avec l’initiative Science Based Targets (SBTi), tout en œuvrant pour un meilleur accès à l’énergie à travers la Fondation Nexans.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

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Depuis 1905, Hydro transforme les ressources naturelles en produits de valeur pour les particuliers et les entreprises, tout en offrant un environnement de travail sûr et sécurisé à ses 32 000 employés répartis dans plus de 40 pays. www.hydro.com

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1 LTA: long-term agreement







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