Trinity Legal Academy Limited Introduces Cross-Border Legal Qualification Training for Mid-Career Professionals

HONG KONG, July 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trinity Legal Academy Limited, a professional legal training organization established by Hong Kong individuals holding mainland China legal qualifications, has announced the launch of a new systematic training program. The initiative is designed to guide mid-career professionals in Hong Kong through a structured, multi-stage pathway to obtaining cross-border legal qualifications valid in both mainland China and Hong Kong.
The career transition pathway offers an optimized route for Hong Kong residents seeking to pivot into the legal industry. By passing the required national legal written examination, candidates can secure professional legal qualifications. Following a one-year internship, individuals can obtain a full professional lawyer license in the People's Republic of China (PRC). Furthermore, after three years of practice, qualified individuals can pursue local lawyer status in Hong Kong, establishing a comprehensive dual-qualification profile.
This dual-qualification route is increasingly recognized as a strategic choice for mid-career professionals looking to capitalize on the growing integration of the Greater Bay Area. Because navigating cross-border legal frameworks can be complex, Trinity Legal Academy Limited provides systematic preparation tailored to candidates balancing existing career commitments. The program includes specialized exam preparation, guidance on the mandatory internship process, and professional support aimed at successfully bridging the two distinct legal systems.
Prospective candidates and mid-career professionals interested in obtaining further details regarding the program structure, enrollment timeline, or upcoming informational sessions are invited to visit Trinity Legal Academy Limited's official platform at https://trinitylegal.com.hk.
About Trinity Legal Academy Limited
Trinity Legal Academy Limited is a professional legal training and advisory team established by Hong Kong professionals who hold official legal qualifications in mainland China. The organization specializes in delivering systematic training programs, strategic coursework, and professional development support for individuals seeking cross-border legal credentials, helping professionals successfully expand their practice across regional legal jurisdictions.
Media Contact
- Contact Name: Ronny Lee
- Contact Phone: +852 9385 3570
- Contact Email: trinitylegal.ronald@gmail.com
- Website: https://trinitylegal.com.hk
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