MH Festival Tour 2026 : la Fondation Malakoff Humanis Handicap accompagne 26 festivals pour rendre la culture plus accessible aux personnes en situation de handicap

Paris, France, 06 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chiffres clés 2025 du Malakoff Humanis Festival Tour

En 2025, les festivals soutenus par la Fondation Malakoff Humanis Handicap ont permis à 15 567 personnes en situation de handicap de participer à une expérience culturelle adaptée.

Indicateurs Résultats 2025 Personnes en situation de handicap accueillies 15 567 Festivaliers ayant vécu une expérience culturelle positive Près de 90 % Festivaliers jugeant les dispositifs adaptés à leurs besoins 83,5 %

Ces données sont issues des enquêtes annuelles réalisées par les festivals partenaires de Malakoff Humanis.

Ce que fait concrètement la fondation Malakoff Humanis Handicap

La fondation accompagne les organisateurs de festivals dans la mise en place de dispositifs d’accessibilité. Chaque partenariat commence par un audit d’accessibilité permettant d’évaluer les dispositifs existants et d’identifier les solutions à renforcer ou à déployer.

1. Accès pratique

Besoins Exemples de solutions Mobilité réduite Rampes d’accès PMR (personnes à mobilité réduite), cheminements pour fauteuils, plateformes surélevées Accès au site Parkings dédiés, parcours adaptés Autonomie sur place Bornes de recharge pour fauteuils électriques

2. Accueil et communication

Besoins Exemples de solutions Accueil inclusif Équipes formées à l’accueil des personnes en situation de handicap Information accessible Livrets en braille, signalétique adaptée Accessibilité numérique Solution Facil’iti (solution d'inclusion numérique qui personnalise l’affichage d’un site web, d'un intranet, d'une web app ou d'un logiciel métier en fonction des besoins de confort visuel, gestuel, cognitif, et/ou temporaire de l’internaute.) Communication alternative Claviers alphabétiques, dispositifs électroniques de synthèse vocale, outils de CAA (Communication Alternative Améliorée)

3. Expérience artistique

Besoins Exemples de solutions Handicap auditif Boucles magnétiques, systèmes d’aide auditive connectés Handicap visuel Audiodescription de concerts Expérience sensorielle Gilets vibrants, espaces relax Accessibilité des spectacles Chansigné

Les festivals partenaires du MH Festival Tour 2026

Le Malakoff Humanis Festival Tour 2026 accompagne notamment :

Ardenn’Rock, Cabaret Vert, Foire en Scène, Solidays, Papillons de Nuit, Nancy Jazz Pulsations, Les Trans Musicales, La Nuit de l’Erdre, Hellfest, Eurockéennes de Belfort, Nuits Sonores, Reperkusound, Jazzoparc, Festival International de piano, Jazz In Marciac, Marsatac, Delta Festival, L’Offrande Musicale, Les Déferlantes, Maisons-Laffitte Jazz, V and B Fest’, L’Art de Rien, Golden Coast, Ecaussystème, Rose Festival et Nice Jazz Fest.

Retrouvez toutes les dates ici .

Deux temps forts en 2026

- L’Art de Rien : un festival pensé dès sa conception pour être 100 % inclusif

Porté par l’association ART PRIME, avec le soutien de la Fondation Malakoff Humanis Handicap, L’Art de Rien est le premier festival musical et culturel français pensé dès sa conception pour être totalement inclusif.

Sa particularité ne repose pas seulement sur l’ajout de dispositifs d’accessibilité. Le festival est conçu pour que les artistes et les festivaliers, avec ou sans handicap, puissent partager l’expérience sur un pied d’égalité.

Date et lieu : Château de Vaux, Vitry-aux-Loges, dans le Loiret, les 18 et 19 septembre 2026.

- Des reporters en herbe en situation de handicap dans trois festivals

En partenariat avec REVIVRE - VIVRE FM, le MH Festival Tour accompagne des jeunes de 18 à 30 ans, en situation de handicap, vers l’insertion professionnelle dans les métiers du journalisme et de la communication.

Après une formation dans les locaux de Vivre FM, ces jeunes se rendront dans trois festivals pour réaliser des interviews d’artistes et des reportages :

- Eurockéenes de Belfort, Belfort – 2 au 5 juillet

- La Nuit de l’Erdre, Nort-sur-Erdre – 3 au 6 juillet

- L’Art de Rien, Vitry-aux-Loges – 18 et 19 septembre

Les contenus seront ensuite diffusés sur Vivre FM et en podcast.

Exemples de festivals engagés

Festivals Exemples d’actions au service de l’accessibilité La Nuit de l’Erdre Collaboration avec des associations locales et déploiement, avec hop’toys, d’un kit de sensibilisation au handicap mental et aux troubles autistiques Eurockéennes de Belfort Dispositif d’accueil accessible développé avec la Maison départementale des personnes handicapées, après un engagement initié dès 2008 et un Trophée de l’Accessibilité obtenu en 2012

« Depuis onze ans, le MH Festival Tour démontre qu’une culture accessible est non seulement possible, mais qu’elle profite à tous. L’objectif de notre accompagnement est clair : rendre chaque festival autonome sur l’accessibilité en quelques années. Ainsi, l’évaluation de l’impact des dispositifs mis en œuvre, notamment sur la fréquentation des personnes en situation de handicap, est désormais systématisée afin de mesurer les progrès et d’ajuster les dispositifs. » - Pascal Andrieux, Directeur Général de la Fondation Malakoff Humanis Handicap

Les informations clés à retenir

Sujets Informations Dispositif MH Festival Tour 2026 Organisation Fondation Malakoff Humanis Handicap Édition 11e édition Nombre de festivals accompagnés en 2026 26 festivals Nouvelles scènes en 2026 7 nouveaux festivals accompagnés Objectif Rendre les festivals plus accessibles aux personnes en situation de handicap Publics concernées Personnes en situation de handicap, accompagnants, festivaliers, organisateurs, équipes d’accueil, artistes Temps forts 2026 L’Art de Rien, premier festival 100 % inclusif ; reporters en herbe en situation de handicap avec REVIVRE - VIVRE FM

FAQ – MH Festival Tour 2026

Qu’est-ce que le MH Festival Tour ?

Le MH Festival Tour est un dispositif porté par la Fondation Malakoff Humanis Handicap pour accompagner les festivals dans la mise en place de solutions d’accessibilité destinées aux personnes en situation de handicap.

Combien de festivals sont accompagnés par le MH Festival Tour en 2026 ?

En 2026, le MH Festival Tour accompagne 26 festivals partout en France, dont 7 nouvelles scènes.

Quels sont les nouveaux festivals accompagnés par le MH Festival Tour en 2026 ?

Les 7 nouveaux festivals accompagnés en 2026 sont Maisons-Laffitte Jazz, V and B Fest’, L’Art de Rien, Golden Coast, Ecaussystème, Rose Festival et Nice Jazz Fest.

Quels dispositifs d’accessibilité sont mis en place dans les festivals ?

Les dispositifs peuvent inclure des rampes d’accès PMR (personnes à mobilité réduite), des cheminements adaptés, des plateformes surélevées, des parkings dédiés, des livrets en braille, des équipes formées, de l’audiodescription, du chansigné, des boucles magnétiques, des gilets vibrants et des espaces relax.

Quels sont les résultats du MH Festival Tour en 2025 ?

En 2025, 15 567 personnes en situation de handicap ont participé à l’un des festivals soutenus par la Fondation Malakoff Humanis Handicap. Près de 90 % d’entre elles estiment avoir vécu une expérience culturelle positive et 83,5 % jugent les dispositifs adaptés à leurs besoins.

Quel est le rôle de la Fondation Malakoff Humanis Handicap dans les festivals ?

La Fondation accompagne les organisateurs de festivals dans l’évaluation et le renforcement de leur accessibilité, notamment grâce à des audits, des recommandations, des dispositifs techniques, des partenariats de terrain et une mesure d’impact régulière.

Pourquoi L’Art de Rien est-il un temps fort du MH Festival Tour 2026 ?

L’Art de Rien est un temps fort car il s’agit d’un festival pensé dès sa conception pour être totalement inclusif. Il vise à permettre aux artistes et aux festivaliers, avec ou sans handicap, de vivre le festival sur un pied d’égalité.

Comment le MH Festival Tour favorise-t-il aussi l’insertion professionnelle ?

En 2026, le MH Festival Tour s’associe à REVIVRE - VIVRE FM pour accompagner de jeunes adultes en situation de handicap, âgés de 18 à 30 ans, vers les métiers du journalisme et de la communication. Ils réaliseront des interviews et reportages dans plusieurs festivals.

Pourquoi l’accessibilité à la culture est-elle essentielle ?

L’accessibilité à la culture est un droit fondamental. Elle permet aux personnes en situation de handicap de participer pleinement à la vie culturelle et citoyenne, tout en renforçant leur autonomie, leur bien-être et leur inclusion sociale.

Rendre les festivals et les événements culturels accessibles, c’est permettre à chacun de :

Participer à la vie culturelle et sociale , en réduisant le sentiment d’isolement ou d’exclusion ;

, en réduisant le sentiment d’isolement ou d’exclusion ; Développer son autonomie , en facilitant les déplacements, les choix et la participation à des activités collectives ;

, en facilitant les déplacements, les choix et la participation à des activités collectives ; Améliorer son bien-être psychologique , grâce au plaisir, aux émotions, au sentiment d’épanouissement et à une meilleure estime de soi ;

, grâce au plaisir, aux émotions, au sentiment d’épanouissement et à une meilleure estime de soi ; Stimuler ses capacités cognitives et sensorielles , notamment la mémoire, l’attention, la concentration et l’imagination ;

, notamment la mémoire, l’attention, la concentration et l’imagination ; Renforcer son expression et sa communication , grâce à des dispositifs adaptés ou alternatifs ;

, grâce à des dispositifs adaptés ou alternatifs ; Construire son identité culturelle , en développant ses goûts, ses opinions et sa confiance en soi ;

, en développant ses goûts, ses opinions et sa confiance en soi ; Améliorer sa qualité de vie , en rompant la routine et en enrichissant le quotidien ;

, en rompant la routine et en enrichissant le quotidien ; Faire évoluer le regard de la société sur le handicap, en luttant contre les préjugés et en encourageant une société plus inclusive.

L’accessibilité culturelle ne bénéficie donc pas uniquement aux personnes en situation de handicap : elle rend les événements plus simples, plus accueillants et plus ouverts pour tous.

À propos de Malakoff Humanis (chiffres au 31 décembre 2025)

Malakoff Humanis est un acteur majeur de la protection sociale paritaire et mutualiste, à but non lucratif. Le Groupe accompagne entreprises et particuliers en santé, prévoyance, épargne et retraite complémentaire, guidé par sa raison d’être : Partager pour protéger.

En assurance, il protège 400 000 entreprises et près de 10 millions de personnes.

En tant qu’institution de retraite complémentaire Agirc-Arrco, Malakoff Humanis gère les cotisations de plus de 7 millions d’actifs et verse 45 Md€ d’allocations à 6,3 millions de retraités.

Sur le plan social et sociétal, le Groupe accompagne ses clients fragilisés et est engagé sur le handicap, le cancer, le bien-vieillir et les aidants. Près de 200 M€ sont dédiés chaque année à ces actions.

Les fonds propres du Groupe représentent 11,3 Md€. La solidité financière et la performance du Groupe sont confirmées par une notation A+ attribuée depuis 4 ans par S&P Global Ratings et Fitch Ratings. Sur le plan extra-financier, Malakoff Humanis figure parmi les 2% des entreprises les mieux notées au monde en matière de critères RSE (Ecovadis, niveau Gold - 81/100 en 2026). Enfin, Malakoff Humanis est certifié Top Employer France par le Top Employers Institute depuis 3 ans.

malakoffhumanis.com

Contacts presse : presse@malakoffhumanis.com

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