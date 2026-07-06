La recommandation du CMUH fait passer le TECVAYLI®▼ (teclistamab) de Johnson & Johnson, associé au daratumumab, au rang de traitement conventionnel potentiel pour le myélome multiple récidivant ou réfractaire

Recommandation étayée par des données inédites issues d’une étude de Phase 3, démontrant que TECVAYLI ® , en association avec le daratumumab, a permis d’obtenir des améliorations statistiquement significatives en termes de survie sans progression et de survie globale par rapport au traitement conventionnel 1

, en association avec le daratumumab, a permis d’obtenir des améliorations statistiquement significatives en termes de survie sans progression et de survie globale par rapport au traitement conventionnel Cette nouvelle association d’immunothérapies complémentaires, dont l’autorisation est en cours d’examen, devrait permettre de retarder la progression de la maladie chez les patients traités dès la deuxième ligne de traitement, puisque 83 pour cent d’entre eux sont encore en vie au bout de trois ans1

BEERSE, BELGIQUE, 06 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Johnson & Johnson a annoncé aujourd’hui que le Comité des médicaments à usage humain (CMUH) de l’Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l’autorisation d’une extension d’indication du TECVAYLI® (teclistamab) en association avec le daratumumab dans le traitement des patients adultes atteints d’un myélome multiple récidivant ou réfractaire ayant déjà reçu au moins un traitement antérieur.

Faire progresser les immunothérapies complémentaires pour améliorer les résultats cliniques

Le teclistamab et le daratumumab agissent de manière complémentaire sur le plan mécanistique en ciblant plusieurs voies tumorales et immunitaires.1,2 Lorsque ces deux traitements sont associés, le daratumumab module le système immunitaire afin de créer un microenvironnement immunitaire plus favorable et améliore la viabilité et l’activation des lymphocytes T, renforçant ainsi la destruction des cellules myélomateuses induite par le teclistamab.1,2 Cette association améliore les résultats cliniques en recourant très tôt aux immunothérapies pendant le parcours thérapeutique, lorsque le système immunitaire des patients est davantage robuste.1,2

Les experts et les entreprises sont favorables à une utilisation plus précoce de l’association avec le teclistamab dans la prise en charge du myélome multiple

« Des données inédites montrent une augmentation significative de la survie globale et un nombre minimal d’événements de progression observés après les six premiers mois. Plus de 90 pour cent des patients ayant reçu cette association thérapeutique et qui ne présentaient aucune progression de la maladie à six mois ont continué à ne présenter aucune progression à trois ans, ce qui souligne un potentiel de contrôle durable de la maladie à long terme », a déclaré Ester in ’t Groen, Responsable du Domaine Thérapeutique Hématologie pour la région EMEA chez Johnson & Johnson. « Cet avis du CMUH marque une étape importante vers l’établissement de l’association immunothérapeutique prête à l’emploi entre le teclistamab et le daratumumab comme nouveau traitement conventionnel à un stade précoce du parcours de soins du myélome multiple. »

« Chez Johnson & Johnson, notre ambition est d’exploiter tout le potentiel de notre gamme complète de traitements contre le myélome multiple, afin d’améliorer les résultats pour les patients à chaque étape du parcours thérapeutique », a déclaré Yusri Elsayed, M.D., M.H.Sc., Ph.D., Responsable Mondial du Domaine Thérapeutique Oncologie chez Johnson & Johnson. « En mettant au point des immunothérapies innovantes telles que le teclistamab et en les associant à un traitement conventionnel éprouvé comme le daratumumab, nous tirons parti de notre solide expertise scientifique pour proposer des approches plus intégrées, reposant sur des associations thérapeutiques, qui permettront de continuer à améliorer la prise en charge des patients. »

L’association teclistamab plus daratumumab par voie sous-cutanée (SC) permet d’obtenir des améliorations significatives et durables des résultats cliniques chez les patients

La recommandation du CMUH s’appuie sur les données de l’étude de la Phase 3 MajesTEC-3 (NCT05083169), qui a évalué l’efficacité et l’innocuité de l’association teclistamab plus daratumumab en formulation sous-cutanée (SC) par rapport à un traitement choisi par l’investigateur, à savoir le daratumumab SC et la dexaméthasone associés soit à la pomalidomide, soit au bortézomib (DPd/DVd), chez des patients ayant déjà reçu une à trois lignes de traitement préalables.3

Après une période de suivi de près de trois ans, les résultats montrent une réduction de 83,4 pour cent du risque de progression de la maladie ou de décès chez les patients traités par teclistamab plus daratumumab SC, par rapport au traitement conventionnel (rapport de risque [RR], 0,17 ; intervalle de confiance [IC] à 95 pour cent 0,12-0,23 ; p < 0,0001).1 Plus de 90 pour cent des patients qui n’avaient pas présenté de progression à six mois (n = 249) ont continué à ne pas présenter de progression à trois ans, ce qui démontre un contrôle durable de la maladie au fil du temps.1 La survie globale (SG) était plus favorable avec le teclistamab plus daratumumab SC (RR, 0,46 ; IC à 95 pour cent, 0,32-0,65 ; p < 0,0001), le bénéfice thérapeutique ayant été observé dans tous les sous-groupes prédéfinis.1,2 À trois ans, les taux de SG étaient de 83,3 pour cent pour l’association et de 65,0 pour cent pour le traitement conventionnel.1 Les bénéfices pour la survie sans progression et la SG étaient à la fois cliniquement pertinents et statistiquement significatifs.1

Profil d’innocuité gérable observé avec l’association avec le teclistamab

L’association teclistamab plus daratumumab par voie SC a présenté un profil d’innocuité conforme aux profils bien connus de chaque traitement pris séparément.1,3,4 Tous les cas de syndrome de libération de cytokines correspondaient à un grade 1/2, et n’ont pas entraîné d’arrêt du traitement, ont pu être pris en charge et ont été résolus.1 Les taux d’effets indésirables liés au traitement (EIT) de grade 3/4 étaient comparables à ceux des schémas thérapeutiques conventionnels (95,1 pour cent contre 96,6 pour cent), la cytopénie et les infections étant les effets les plus fréquemment observés.1 Les infections de grade ≥ 3 ont diminué au fil du temps grâce à l’administration d’immunoglobulines et à une prophylaxie anti-infectieuse, ainsi qu’à la mise en place d’une posologie mensuelle.2 Les arrêts de traitement dus aux EIT ont été peu nombreux et similaires entre les différents groupes de l’étude (4,6 pour cent contre 5,5 pour cent).1

À propos de l’étude MajesTEC-3

L’étude MajesTEC-3 (NCT05083169) est une étude randomisée de la Phase 3, actuellement en cours, évaluant l’innocuité et l’efficacité du teclistamab associé au daratumumab par voie sous-cutanée (SC) (n = 291) par rapport à un traitement choisi par l’investigateur, à savoir le daratumumab SC et la dexaméthasone associés soit à la pomalidomide, soit au bortézomib (n = 296) (DPd/DVd) chez des patients atteints d’un myélome multiple récidivant ou réfractaire (MMRR) ayant déjà reçu une à trois lignes de traitement antérieures.5 Le critère d’évaluation principal est la survie sans progression (SSP) et les critères d’évaluation secondaires comprennent la réponse complète ou supérieure (≥ RC), le taux de réponse global (TRG), l’absence de maladie résiduelle minimale (MRM) (10⁻⁵ par séquençage de nouvelle génération), la survie globale (SG), le délai avant aggravation des symptômes (MySIm-Q) et l’innocuité.5 L’étude MajesTEC-3 s’inscrit dans le cadre du programme clinique MajesTEC, qui vise notamment à explorer le potentiel du teclistamab en association avec d’autres traitements.5

À propos du teclistamab

Le teclistamab a reçu l’approbation de la Commission européenne (CE) en août 2022 pour le traitement des patients atteints de myélome multiple réfractaire ou en rechute (MMRR) ayant reçu au moins trois traitements antérieurs, dont un agent immunomodulateur, un inhibiteur du protéasome et un anticorps anti-CD38, et ayant présenté une progression de la maladie sous le dernier traitement.6 En août 2023, la CE a approuvé une modification de type II pour le teclistamab, offrant la possibilité d’une posologie réduite à 1,5 mg/kg toutes les deux semaines chez les patients ayant obtenu une réponse complète (RC) ou une réponse supérieure pendant au moins six mois.7

Le teclistamab est un anticorps bispécifique prêt à l’emploi.3,8 Le teclistamab, une injection sous-cutanée, redirige les lymphocytes T vers deux cibles cellulaires (BCMA et CD3) pour activer le système immunitaire afin de lutter contre le cancer.1,3 Le teclistamab fait actuellement l’objet de plusieurs études évaluant son utilisation dans le cadre de différentes associations.5,9,10,11

À ce jour, plus de 26 000 patients ont reçu un traitement par teclistamab dans le monde entier.12

Pour obtenir la liste complète des effets indésirables ainsi que des informations sur la posologie et l’administration, les contre-indications et les autres précautions à respecter lors de l’utilisation du teclistamab, consultez la notice du médicament à l’adresse suivante : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tecvayli-epar-product-information_en.pdf.



▼ Conformément à la réglementation de l’EMA relative aux nouveaux médicaments et à ceux bénéficiant d’une approbation conditionnelle, le teclistamab fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.3

À propos du daratumumab et du daratumumab en SC

Johnson & Johnson s’est engagé à explorer le potentiel du daratumumab pour les patients atteints de myélome multiple dans tous les aspects de la maladie.

En août 2012, Janssen Biotech, Inc., une société Johnson & Johnson, et Genmab A/S ont conclu un accord mondial accordant à Johnson & Johnson une licence exclusive pour développer, fabriquer et commercialiser le daratumumab. Depuis son lancement, le daratumumab est devenu un traitement de référence dans la prise en charge du myélome multiple, ayant été utilisé chez plus de 748 000 patients à travers le monde.13 Le daratumumab a été le premier anticorps anti-CD38 approuvé pour une administration sous-cutanée chez les patients atteints de myélome multiple.5,14 Le daratumumab SC a également été le premier produit oncologique injectable autorisé à être administré par les patients atteints de myélome multiple ou par leurs aidants à partir de la cinquième dose, si cela est jugé approprié par leur professionnel de santé et après une formation adéquate.5,15 Le daratumumab SC est coformulé avec l’hyaluronidase humaine recombinante PH20 (rHuPH20), la technologie d’administration de médicaments ENHANZE® de Halozyme.5

Le CD38 est une protéine de surface présente en grand nombre sur les cellules du myélome multiple, quel que soit le stade de la maladie.5,16 Le daratumumab se lie au CD38 et inhibe la croissance des cellules tumorales, entraînant la mort des cellules du myélome.5 Le daratumumab peut également avoir un effet sur les cellules normales.5 Les données issues de dix essais cliniques de la Phase 3, menés aussi bien en première ligne de traitement que dans le contexte de la rechute chez l’ensemble des patients atteints d’un myélome multiple nouvellement diagnostiqué, ont montré que les schémas thérapeutiques à base de daratumumab ont entraîné une amélioration significative de la survie sans progression et/ou de la survie globale.17,18,19,20,21,22,23,24,25,26

Pour obtenir des informations supplémentaires sur le daratumumab, veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit sur : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/darzalex-epar-product-information_en.pdf.

À propos du myélome multiple

Le myélome multiple est un cancer du sang complexe qui touche un type de globules blancs appelés plasmocytes, présents dans la moelle osseuse.27,28 Dans le myélome multiple, ces plasmocytes malins continuent de proliférer, s’accumulant dans l’organisme et supplantant les cellules sanguines normales, tout en provoquant souvent une destruction osseuse et d’autres complications graves.29,30 Dans l’Union européenne, on estime que plus de 35 000 personnes ont reçu un diagnostic de myélome multiple en 2022, et que plus de 22 700 patients sont décédés.31 Les patients atteints de myélome multiple connaissent des rechutes qui deviennent plus fréquentes à chaque ligne de traitement, tandis que les rémissions s’écourtent progressivement.32,33,34 Alors que certains patients atteints d’un myélome multiple ne présentent initialement aucun symptôme, d’autres peuvent présenter les signes et symptômes courants de la maladie, qui peuvent inclure des fractures ou des douleurs osseuses, une faible numération des globules rouges, de la fatigue, un taux élevé de calcium, des infections ou des lésions rénales.35

À propos de Johnson & Johnson

Chez Johnson & Johnson, nous pensons que la santé est essentielle. Notre force d’innovation en matière de soins de santé nous permet de construire un monde où les maladies complexes sont prévenues, traitées et guéries, où les traitements sont plus intelligents et moins invasifs et où les solutions sont personnalisées. Grâce à notre expertise en matière d’innovation au service de la médecine et de technologie médicale, nous sommes particulièrement bien placés pour apporter un souffle nouveau à l’ensemble des solutions de santé d’aujourd’hui afin de réaliser les percées de demain et d’avoir un impact majeur sur la santé de l’humanité.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.jnj.com/innovativemedicine/emea/. Suivez-nous sur www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea.

Mises en garde relatives aux déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 relatif au développement du produit, aux bénéfices potentiels et à l’impact thérapeutique du téclistamab et du daratumumab. Le lecteur est prié de ne pas se fier à ces déclarations prospectives. Ces déclarations reposent sur les attentes actuelles d’événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s’avèrent inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se matérialisent, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et des projections de Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les défis et incertitudes inhérents à la recherche et au développement de produits, y compris l’incertitude du succès clinique et de l’obtention des autorisations réglementaires, l’incertitude du succès commercial, la concurrence, y compris les progrès technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents, les contestations de brevets, les changements dans le comportement et les habitudes de dépenses des acheteurs de produits et services de soins de santé, les changements dans les lois et réglementations applicables, y compris les réformes mondiales des soins de santé, et les tendances en matière de maîtrise des coûts des soins de santé. Vous trouverez une liste et des descriptions supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres facteurs dans le tout dernier rapport annuel de Johnson & Johnson déposé sous formulaire 10-K, notamment dans les sections intitulées « Mises en garde relatives aux déclarations prospectives » et « Rubrique 1A. Facteurs de risque », ainsi que dans les rapports trimestriels ultérieurs de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-Q et dans d’autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Des exemplaires de ces documents sont disponibles en ligne aux adresses suivantes : http://www.sec.gov/, http://www.jnj.com/ ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d’événements ou de développements futurs.

Termes de recherche clés

Essai clinique de Phase 3 MajesTEC-3

TECVAYLI

Teclistamab

DARZALEX

Daratumumab

Association teclistamab et daratumumab

Association TECVAYLI et DARZALEX

Myélome multiple récidivant et/ou réfractaire (MMRR)

Rechute précoce du myélome multiple

Traitement de deuxième ligne du myélome multiple

Première thérapie de rechute pour le myélome multiple

Résistance au traitement dans le myélome multiple

Survie sans progression (SSP) dans le myélome multiple

Survie globale (SG) dans le myélome multiple

Myélome multiple

Thérapie par anticorps bispécifiques

Thérapie ciblant CD38

Thérapie bispécifique ciblant BCMA

Association immunothérapeutique

Pipeline hématologique EMEA

Innovation dans le myélome multiple

Traitement du myélome multiple

FIN

Références :

1 Costa L, et al. Teclistamab plus Daratumumab in Relapsed or Refractory Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2026;394(8):739-752.

2 Mateos MV, et al. Phase 3 Randomized Study of Teclistamab plus Daratumumab Versus Investigator’s Choice of Daratumumab and Dexamethasone with either Pomalidomide or Bortezomib (DPd/DVd) in patients (pts) with Relapsed Refractory Multiple Myeloma (RRMM): Results of the MajesTEC-3 Study. Présentation orale n° 06. Congrès annuel de l’American Society of Hematology (ASH) ; du 6 au 9 décembre 2025.

3 Agence européenne des médicaments. Résumé des caractéristiques du produit de TECVAYLI. Disponible à l’adresse : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tecvayli-epar-product-information_en.pdf. Consulté en : juin 2026.

4 Agence européenne des médicaments. DARZALEX Summary of Product Characteristics. Disponible à l’adresse : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/darzalex-epar-product-information_en.pdf. Consulté en : juin 2026.

5 ClinicalTrials.gov. A Study of Teclistamab in Combination With Daratumumab Subcutaneously (SC) (Tec-Dara) Versus Daratumumab SC, Pomalidomide, and Dexamethasone (DPd) or Daratumumab SC, Bortezomib, and Dexamethasone (DVd) in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (MajesTEC-3). Disponible à l’adresse : https://clinicaltrials.gov/study/NCT05083169. Consulté en : juin 2026.

6 Johnson & Johnson.com. Janssen Marks First Approval Worldwide for TECVAYLI®▼(teclistamab) with EC Authorisation of First-in-Class Bispecific Antibody for the Treatment of Patients with Multiple Myeloma. Disponible à l’adresse : Consulté en : juin 2026.

7 Johnson & Johnson.com. European Commission Approves Reduced Dosing Frequency for Janssen’s Bispecific Antibody TECVAYLI®▼ (teclistamab). Disponible à l’adresse : https://www.jnj.com/media-center/press-releases/european-commission-approves-reduced-dosing-frequency-for-janssens-bispecific-antibody-tecvayli-teclistamab. Consulté en : juin 2026.

8 Moreau P, et al. Teclistamab in Relapsed or Refractory Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2022;287(6):494-505.

9 ClinicalTrials.gov. A Study of Teclistamab With Other Anticancer Therapies in Participants With Multiple Myeloma (MajesTEC-2). Disponible à l’adresse : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04722146. Consulté en : juin 2026.

10 ClinicalTrials.gov. A Study of the Combination of Talquetamab and Teclistamab in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma. Disponible à l’adresse : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04586426. Consulté en : juin 2026.

11 ClinicalTrials.gov. A Study of Subcutaneous Daratumumab Regimens in Combination With Bispecific T Cell Redirection Antibodies for the Treatment of Participants With Multiple Myeloma. Disponible à l’adresse : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04108195. Consulté en : juin 2026.

12 Données internes de J&J. Nombre de patients traités par TECVAYLI dans le monde à la date de mars 2026.

13 Données internes de J&J. Nombre de patients traités par DARZALEX® dans le monde à la date de décembre 2025.

14 Janssen EMEA. La Commission européenne accorde une autorisation de mise sur le marché de la formulation sous-cutanée DARZALEX® (daratumumab) pour toutes les formulations de daratumumab par voie intraveineuse actuellement autorisées. Disponible à l’adresse suivante : http://www.businesswire.com/news/home/20200604005487/en/European-Commission-GrantsMarketingAuthorisation-for-DARZALEX%C2%AE%E2%96%BC-daratumumab-SubcutaneousFormulation-for-all-CurrentlyApproved-Daratumumab-Intravenous-Formulation-Indications. Consulté en : juin 2026.

15 Données internes de J&J. DARZALEX® est le premier médicament oncologique injectable dont l’auto-administration par les patients ou leurs aidants a été autorisée à compter de mars 2026.

16 Fedele G, et al. CD38 ligation in peripheral blood mononuclear cells of myeloma patients induces release of protumorigenic IL-6 and impaired secretion of IFNy cytokines and proliferation. Mediators Inflamm. 2013;564687.

17 Moreau P, et al. Bortezomib, Thalidomide, and Dexamethasone With or Without Daratumumab Before and After Autologous Stem-Cell Transplantation for Newly Diagnosed Multiple Myeloma (CASSIOPEIA): A Randomised, Open-label, Phase 3 Study. Lancet. 2019;394(10192):29-38.

18 Facon T, et al. MAIA Trial Investigators. Daratumumab Plus Lenalidomide and Dexamethasone for Untreated Myeloma. N Engl J Med. 2019;380(22):2104-2115.

19 Mateos MV, et al. Overall Survival with Daratumumab, Bortezomib, Melphalan, and Prednisone in Newly Diagnosed Multiple Myeloma (ALCYONE): A Randomised, Open-label, Phase 3 Trial. The Lancet. 2020;395(10218):132-141.

20 Dimopoulos MA, et al. APOLLO Trial Investigators. Daratumumab Plus Pomalidomide and Dexamethasone Versus Pomalidomide and Dexamethasone Alone in Previously Treated Multiple Myeloma (APOLLO): An Open-label, Randomised, Phase 3 Trial. Lancet Oncol. 2021;22(6):801-812.

21 Palladini G, et al. Daratumumab Plus CyBorD for Patients with Newly Diagnosed AL Amyloidosis: Safety Run-in Results of ANDROMEDA. Blood. 2020;2;136(1):71-80.

22 Chari A, et al. Daratumumab Plus Pomalidomide and Dexamethasone in Relapsed and/or Refractory Multiple Myeloma. Blood. 2017;130(8):974-981.

23 Bahlis NJ, et al. Daratumumab Plus Lenalidomide and Dexamethasone in Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: Extended Follow-up of POLLUX, A Randomized, Open-label, Phase 3 study. Leukemia. 2020;34(7):1875-1884.

24 Mateos MV, et al. Daratumumab, Bortezomib, and Dexamethasone Versus Bortezomib and Dexamethasone in Patients with Previously Treated Multiple Myeloma: Three-Year Follow-up of CASTOR. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2020;20(8):509-518.

25 Usmani S Z, et al. Daratumumab + Bortezomib/Lenalidomide/Dexamethasone in Patients with Transplant-Ineligible or Transplant-Deferred Newly Diagnosed Multiple Myeloma: Results of the Phase 3 CEPHEUS Study. Présentation orale. 21e congrès annuel de l’International Myeloma Society (IMS). Du 25 au 28 septembre 2024.

26 Sonneveld P, et al. Daratumumab, Bortezomib, Lenalidomide, and Dexamethasone for Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2024; 390(4):301-313.

27 Abdi J, et al. Drug Resistance in Multiple Myeloma: Latest Findings on Molecular Mechanisms. Oncotarget. 2013;4(12):2186-2207.

28 Myeloma UK. What is myeloma? Disponible à l’adresse : https://www.myeloma.org.uk/understanding-myeloma/what-is-myeloma/. Consulté en : juin 2026.

29 Lungu O, et al. Mechanistic insights into bone destruction in multiple myeloma: cellular and molecular perspectives. Journal of Bone Oncology. 2025;51:100668.

30 Mayo Clinic. Multiple Myeloma. Disponible à l’adresse : https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/multiple-myeloma/symptoms-causes/syc-20353378. Consulté en : juin 2026.

31 ECIS - European Cancer Information System. Estimates of Cancer Incidence and Mortality in 2022, by Country. Multiple Myeloma. Disponible à l’adresse : https://ecis.jrc.ec.europa.eu/data-explorer#/historical/incidence-mortality-by-registry?sex=0&ageFrom=0&ageTo=85%2B&indicator=IN&cancerEntity=85®istry=-1&statistic=ASR_EU_NEW&yearFrom=2010&yearTo=2023. Consulté en : juin 2026.

32 Bhatt P, et al. Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: A Review of Available Therapies and Clinical Scenarios Encountered in Myeloma Relapse. Curr Oncol. 2023;30(2):2322-2347.

33 Hernández-Rivas JÁ, et al. The Changing Landscape of Relapsed and/or Refractory Multiple Myeloma (MM): Fundamentals and Controversies. Biomark Res. 2022;10(1):1-23.

34 McCurdy A, et al. Redefining attrition in multiple myeloma (MM): a Canadian myeloma research group (CMRG) analysis. Blood Cancer Journal. 2023;13(1):111.

35 American Cancer Society. Multiple Myeloma: Early Detection, Diagnosis and Staging. Disponible à l’adresse : https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8740.00.pdf. Consulté en : juin 2026.

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Juin 2026