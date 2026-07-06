L’accompagnement en matière de gestion du stress arrive en tête des besoins des employés canadiens

MONTRÉAL, 06 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors qu’un nombre croissant de fonctionnaires fédéraux canadiens retournent aujourd’hui au bureau, Sodexo Canada publie les résultats de son enquête sur la santé cérébrale au travail, menée par Léger, ainsi que son plus récent livre blanc, Creating Workplace Environments that Support Brain Health (Créer des environnements de travail favorables à la santé cérébrale). Ces données mettent en lumière la façon dont les employés au Canada perçoivent le soutien offert par leur employeur en matière de santé cérébrale, ainsi que les mesures dont ils ont besoin pour mieux gérer leur stress, trouver un sens à leur travail et s’épanouir professionnellement.

Le fardeau mondial du déclin cognitif et des troubles de santé mentale représente l’un des défis les plus pressants de notre époque. Les troubles de santé mentale coûtent à l’économie mondiale environ 5 000 milliards de dollars par année, un chiffre qui devrait atteindre 16 000 milliards de dollars d’ici 2030. Le désengagement des employés coûte quant à lui 8 800 milliards de dollars aux organisations à l’échelle mondiale, soit l’équivalent de 9 % du PIB mondial. Pourtant, les avancées scientifiques offrent des pistes prometteuses, en suggérant que de nombreux problèmes peuvent être évités ou retardés grâce à des facteurs liés au mode de vie au travail qui peuvent être modifiés.

Les recherches démontrent que la santé cérébrale — qui englobe les fonctions cognitives, la santé mentale et la résilience cérébrale à long terme — repose sur neuf piliers de mode de vie interdépendants : alimentation et nutrition, environnement physique, liens sociaux, sens et objectif de vie, activité physique, soutien au sommeil, gestion du stress, forme mentale, ainsi que soins médicaux et préventifs. Les résultats de l’enquête confirment une tendance claire : bien que les employés reconnaissent les efforts déployés par les employeurs, leurs attentes augmentent et des lacunes subsistent dans des domaines clés qui influencent la santé cérébrale globale.

La gestion du stress s’impose comme la priorité absolue

Près de la moitié des travailleurs canadiens (49 %) classent la gestion du stress parmi les trois principaux soutiens qu’ils attendent de leur milieu de travail. Or, seulement un quart d’entre eux (26 %) estime bénéficier actuellement d’un soutien solide dans ce domaine, tandis que la moitié (50 %) l’identifie comme le principal aspect à améliorer. Ces résultats mettent en évidence un écart important entre les besoins des employés et les programmes existants.

« Nous savons que la santé cérébrale est essentielle à la résilience des employés, à la productivité et à la croissance des entreprises. Les employés s’attendent à ce que leur milieu de travail les soutienne grâce à une approche holistique », déclare Tanya Cerniuk, PDG de Sodexo Canada. « En tant que chef de file dans la création de conditions de travail où les personnes s’épanouissent, les entreprises se développent et les communautés en bénéficient, Sodexo aide les employeurs à placer la santé cérébrale au cœur de la conception et de la gestion du lieu de travail. »

Les employés constatent des progrès, mais s’attendent à plus

Il est encourageant de constater que les organisations obtiennent déjà des résultats dans certains domaines clés identifiés dans le livre blanc. Comme le milieu de travail est l’un des principaux lieux où les adultes tissent une grande partie de leurs relations sociales quotidiennes, les organisations peuvent contribuer à réduire l’isolement social et ses conséquences cognitives. Un tiers des employés (33 %) affirment que leur milieu de travail favorise efficacement les liens sociaux, ce qui en fait le domaine de soutien le plus reconnu.

Le sens et la finalité du travail ressortent également : 39 % des employés les identifient comme une priorité absolue et 31 % estiment que leur milieu de travail les soutient bien à cet égard. Ces résultats soulignent l’importance continue d’aider les employés à comprendre l’impact de leur travail et son lien avec une mission plus large.

Les piliers interdépendants de la santé cérébrale

Ces résultats rappellent que la santé cérébrale est influencée par une combinaison de facteurs interconnectés, allant des liens sociaux et de la gestion du stress à l’accès à l’activité physique et aux ressources favorisant le bien-être mental. Des éléments fondamentaux comme l’alimentation, la nutrition et l’environnement physique de travail sont jugés à la fois importants et insuffisamment développés, ce qui indique aux organisations qu’elles ont l’occasion d’améliorer la santé cérébrale de leurs employés en adoptant une approche plus holistique du bien-être.

Les lieux de travail bénéficiant de lumière naturelle, d’une bonne qualité de l’air, d’une conception acoustique adaptée, d’un contrôle de la température et de la présence de plantes peuvent influencer les performances cognitives de manière positive et mesurable. Les jeunes employés accordent une importance accrue à l’alimentation et à la nutrition : 31 % des 18 à 34 ans identifient ce domaine comme un axe d’amélioration souhaité dans leur milieu de travail.

Toutes catégories démographiques confondues, le message est clair : les employés s’attendent à ce que leur milieu de travail joue un rôle plus actif dans la promotion de leur bien-être général et de leur santé cérébrale.

Combler l’écart entre les attentes et la réalité

Les organisations peuvent répondre à ces attentes en constante évolution en créant des environnements qui favorisent à la fois la performance et le bien-être. Cela passe par des approches intégrées qui tiennent compte des points de contact quotidiens, comme les services de restauration, l’aménagement des lieux de travail et les programmes d’expérience employé. En harmonisant ces éléments, les organisations peuvent commencer à combler l’écart entre ce que les employés valorisent le plus et ce qu’ils vivent au quotidien, tout en favorisant la santé cérébrale et en renforçant la productivité.

Pour aider les employeurs à évaluer la santé cérébrale globale de leur milieu de travail, Sodexo a développé la « Brain-Healthy Environment Scorecard », un cadre pratique permettant d’évaluer dans quelle mesure leur lieu de travail soutient les neuf piliers de la santé cérébrale. La fiche d’évaluation, le livre blanc et les résultats de l’enquête sont disponibles en téléchargement à l’adresse suivante : https://ca.sodexo.com/fr-CA/blog/business-and-industry/reports/brain-health-in-the-workplace

Méthodologie de l’enquête

Une enquête auprès de 715 Canadiens actifs a été réalisée en ligne du 12 au 14 juin 2026, à l’aide du panel en ligne de Léger. Un échantillon aléatoire de même taille présenterait une marge d’erreur de +/— 3,7 %, 19 fois sur 20.

À propos de Sodexo Canada

Sodexo est un chef de file des services alimentaires et de services, et façonne de meilleures expériences au quotidien à chaque moment de la vie : au travail, dans les soins, l’apprentissage et les loisirs. Par ses services, Sodexo répond aux défis du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de ses employés et des personnes qu’elle sert, tout en contribuant au progrès économique, social et environnemental des collectivités où elle est présente. Chez Sodexo, la croissance et l’engagement social vont de pair. Sa raison d’être est de créer un mieux-être au quotidien pour bâtir une vie meilleure pour tous. Sodexo est reconnue comme l’un des meilleurs employeurs au Canada depuis huit années consécutives.

Chiffres clés — Sodexo Canada

Prix Canadien du bien-être en milieu de travail 2025

Meilleurs employeurs de Hamilton Niagara 2025

Entreprises les plus éthiques au monde 2025

Employeur le plus vert au Canada 2024

Les entreprises les plus admirées du classement FORTUNE 2024

Entreprises les plus admirées selon FORTUNE en 2024

Plus de 20 ans de certification Or — Partenariat en relations autochtones (PAIR)

Engagement RE100 (énergies renouvelables) pour les émissions de portée 2 depuis 2021

1 million de consommateurs servis chaque jour



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