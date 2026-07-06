Mise à disposition du document d'enregistrement universel 2025-2026

MISE A DISPOSITION

DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL

2025-26

Saint-Mandé, France – 06 juillet 2026 - Ubisoft annonce aujourd'hui la mise à disposition sur le site de la Société de son document d’enregistrement universel (DEU) incorporant son rapport financier annuel de l'exercice fiscal 2025-26 (1er avril 2025 - 31 mars 2026).

Les informations financières publiées le 20 mai 2026 étaient basées sur des comptes en cours d'audit. À l'issue des procédures d'audit, un reclassement a été effectué, au sein du bilan, par les commissaires aux comptes entre les rubriques 'Emprunts et autres passifs financiers à long terme' et 'Emprunts et autres passifs financiers à court terme' afin de tenir compte de l'option de remboursement anticipé de l'OCEANE arrivant à échéance en novembre 2028, exerçable à l'initiative des porteurs de la souche obligataire. Ce reclassement, qui est sans incidence sur le montant total de l’endettement financier présenté, est reflété dans les états financiers audités présentés dans le présent document, lesquels remplacent les informations financières correspondantes publiées le 20 mai 2026.

À propos d’Ubisoft

Ubisoft est un créateur de mondes qui s’engage à enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de jeu uniques et mémorables. Ses équipes internationales créent et développent un portefeuille varié de jeux, comprenant des marques telles qu’Assassin’s Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy’s Ghost Recon®, Just Dance®, Les Lapins Crétins®, Tom Clancy’s Rainbow Six®, The Crew® et Tom Clancy’s The Division®. Grâce à Ubisoft Connect, les joueurs profitent d’un écosystème de services pour aller plus loin dans leur expérience de jeu, obtenir des récompenses et rester en contact avec leurs amis quelle que soit leur plateforme. L’offre d’abonnement Ubisoft+ leur permet également de profiter d’un catalogue de plus d’une centaine de titres et contenus téléchargeables (DLC) d’Ubisoft. Pour l’exercice 2025–26, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 1,53 milliard d’euros. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.ubisoftgroup.com.

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