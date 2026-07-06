Crédit Agricole Brie Picardie : déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR

|Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
|Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
|Présentation agrégée par Jour et par Marché
|Nom de l’émetteur
|Code identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Devise
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix unitaire
|Marché (MIC Code)
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-06-29
|FR0010483768
|EUR
|2220
|36,346809
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-06-30
|FR0010483768
|EUR
|4893
|36,684187
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-07-01
|FR0010483768
|EUR
|3118
|36,764639
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-07-02
|FR0010483768
|EUR
|2128
|37,918477
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-07-03
|FR0010483768
|EUR
|3289
|37,956985
|XPAR
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