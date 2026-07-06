IQM Quantum Computers Oyj – Johtohenkilöiden liiketoimet – Tremson Capital Management, LLC

IQM Quantum Computers Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet, 6.7.2026 klo 16:00

IQM Quantum Computers Oyj - Johdon liiketoimet

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Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Tremson Capital Management, LLC

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö (1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Jeff Tuder

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: IQM Quantum Computers Oyj

LEI: 743700MUXIBO64XQUT02

Ilmoituksen luonne: MUUTOS

Viitenumero: 165229/8/8

Muutoksen selostus:

Korjattu ilmoitusvelvollinen, osakkeen ja warranttien ISIN sekä osakkeen hinta dollareiksi.

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Liiketoimen päivämäärä: 2026-07-01

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: US4629211073

Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 752524 Yksikköhinta: 10 USD

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 752524 Keskihinta: 10 USD

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Liiketoimen päivämäärä: 2026-07-01

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN

ISIN: US4629211156

Liiketoimen luonne: OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 555895 Yksikköhinta: 0 USD

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 555895 Keskihinta: 0 USD

Lisätietoja antaa:

Blair Robertson, Johtaja, Yritysstrategia ja -kehitys

Sijoittajasuhdejohtaja

Investors@iqm.tech

Tietoja IQM Quantum Computersista

IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) on suprajohtavan kvanttilaskennan maailmanlaajuinen edelläkävijä, joka toimittaa kokonaisvaltaisia kvanttijärjestelmiä ja pilvialustaratkaisuja yrityksille, tutkimuslaitoksille, yliopistoille, suurteholaskentakeskuksille ja kansallisille laboratorioille ympäri maailmaa. IQM:n paikallisasennusmalli mahdollistaa asiakkaille kvantti-infrastruktuurinsa suoran omistajuuden ja hallinnan. Vuonna 2018 perustetun IQM:n pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja sillä on merkittävää toimintaa Münchenissä. IQM:llä on yli 400 työntekijää, ja yhtiö toimii Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. IQM on ensimmäinen Nasdaq Stock Market -markkinapaikalla julkisesti listattu eurooppalainen kvanttilaskentayhtiö.