74Software: Disclosure of transactions in own shares from June 29 to July 3, 2026

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Press Release

74Software: Disclosure of transactions in own shares

Paris, July 6, 2026 – In accordance with the authorization given by the Combined General Meeting of May 19, 2026, for the implementation of a share buyback program, 74Software (LEI: 96950022O6SP7FQONJ77) declares below the purchases of its own shares (FR0011040500) from June 29 to July 3, 2026:

Transaction
Day		Total Daily Volume
(number of shares)		Weighted Average Acquisition Price
(€/share) 		Transaction Amount
(€)		Market
Identification Code
29/06/202627536.109,928XPAR
30/06/20262,65035.7194,625XPAR
01/07/202682436.3829,979XPAR
02/07/202629737.2711,068XPAR
03/07/202675037.0027,750XPAR
TOTAL4,79636.14173,350 -

Details of transactions, in accordance with Article 5(2)(c) of European Regulation No 596/2014 and its delegated regulation (EU) 2016/1056, are available on page 2 and following.

Disclaimer

This document is a translation into English of an original French press release. It is not a binding document. In the event of a conflict in interpretation, reference should be made to the French version, which is the authentic text.

About 74Software

74Software is an enterprise software group founded through the combination of Axway and SBS – independently operated leaders with unique experience and capabilities to deliver mission-critical software for a data driven world. A pioneer in enterprise integration solutions for 25 years, Axway supports major brands and government agencies around the globe with its core line of MFT, B2B, API, and Financial Accounting Hub products. SBS empowers banks and financial institutions to reimagine tomorrow's digital experiences with a composable cloud-based architecture that enables deposits, lending, compliance, payments, consumer, and asset finance services and operations to be deployed worldwide. 74Software serves more than 12,000 companies, including over 1,500 financial service customers. To learn more, visit 74Software.com

Contacts - Investor Relations:

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Detailed disclosure of trading in own shares from June 29 to July 3, 2026

Name of the IssuerIssuer Identification CodePSI NamePSI Identification CodeTransaction DayIdentification Code of the Financial InstrumentPriceCurrencyQuantity purchasedMarket ID codeTransaction Reference NumberPurpose of the buyback
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/06/2026 17:35:14FR001104050036.1EUR253XPAR1129743-15617b180Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/06/2026 17:35:14FR001104050036.1EUR21XPAR1129743-15873b180Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/06/2026 17:35:14FR001104050036.1EUR1XPAR1129743-16129b180Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 10:14:38FR001104050035.9EUR200XPAR1129743-8449b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 10:30:52FR001104050035.8EUR2XPAR1129743-8705b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 14:20:13FR001104050035.9EUR400XPAR1129743-17153b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 14:37:07FR001104050035.9EUR32XPAR1129743-17921b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 14:41:11FR001104050035.9EUR41XPAR1129743-18177b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 14:45:26FR001104050035.9EUR30XPAR1129743-18433b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 14:49:18FR001104050035.9EUR33XPAR1129743-18689b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 14:53:28FR001104050035.9EUR37XPAR1129743-18945b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 14:53:51FR001104050035.9EUR123XPAR1129743-19201b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 14:59:01FR001104050035.9EUR4XPAR1129743-19457b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 15:20:20FR001104050035.8EUR2XPAR1129743-19969b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:12:45FR001104050035.8EUR6XPAR1129743-20737b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:33:52FR001104050035.8EUR23XPAR1129743-21249b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:34:54FR001104050035.8EUR23XPAR1129743-21505b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:36:06FR001104050035.8EUR20XPAR1129743-21761b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:37:03FR001104050035.8EUR21XPAR1129743-22017b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:38:01FR001104050035.8EUR16XPAR1129743-22273b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:38:50FR001104050035.8EUR26XPAR1129743-22529b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:40:05FR001104050035.8EUR31XPAR1129743-22785b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:40:21FR001104050035.8EUR112XPAR1129743-23041b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:41:55FR001104050035.8EUR18XPAR1129743-23297b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:43:13FR001104050035.7EUR300XPAR1129743-25089b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:43:13FR001104050035.6EUR250XPAR1129743-25601b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:44:08FR001104050035.6EUR31XPAR1129743-25857b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:45:44FR001104050035.6EUR17XPAR1129743-26113b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:46:28FR001104050035.6EUR20XPAR1129743-26369b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:48:32FR001104050035.6EUR21XPAR1129743-28929b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:49:29FR001104050035.6EUR26XPAR1129743-29185b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:50:37FR001104050035.6EUR25XPAR1129743-29441b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:50:37FR001104050035.6EUR210XPAR1129743-29697b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:55:43FR001104050035.5EUR350XPAR1129743-33281b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:56:36FR001104050035.4EUR117XPAR1129743-34049b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 17:29:56FR001104050035.4EUR83XPAR1129743-46337b181Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2026 13:57:38FR001104050036.5EUR250XPAR1129743-24577b182Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2026 14:25:51FR001104050036.5EUR100XPAR1129743-26625b182Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2026 14:27:31FR001104050036.4EUR100XPAR1129743-29441b182Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2026 14:27:31FR001104050036.3EUR90XPAR1129743-30721b182Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2026 14:52:06FR001104050036.3EUR160XPAR1129743-31745b182Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2026 14:52:40FR001104050036.2EUR124XPAR1129743-33281b182Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/07/2026 09:26:35FR001104050036.2EUR27XPAR1129743-7169b183Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/07/2026 17:01:53FR001104050037.3EUR70XPAR1129743-14081b183Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/07/2026 17:09:45FR001104050037.4EUR200XPAR1129743-14593b183Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/07/2026 13:24:16FR001104050037EUR98XPAR1129743-7425b184Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/07/2026 14:33:22FR001104050037.1EUR250XPAR1129743-7937b184Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/07/2026 14:33:22FR001104050037EUR152XPAR1129743-8705b184Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/07/2026 14:33:23FR001104050036.9EUR62XPAR1129743-10497b184Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/07/2026 14:33:23FR001104050036.9EUR127XPAR1129743-10753b184Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/07/2026 14:33:23FR001104050036.9EUR61XPAR1129743-11009b184Coverage


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