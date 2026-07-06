74Software : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 29 juin au 3 juillet 2026

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Communiqué de presse

74Software : Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, le 6 juillet 2026 – Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale mixte du 19 mai 2026 pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, 74Software (LEI : 96950022O6SP7FQONJ77) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0011040500) réalisés du 29 juin au 3 juillet 2026 :

Jour de la
transaction		Volume total journalier
(nombre de titres)		Prix pondéré
moyen d'acquisition
(€/action) 		Montant des transactions
(€)		Code identifiant
marché
29/06/202627536,109 928XPAR
30/06/20262 65035,7194 625XPAR
01/07/202682436,3829 979XPAR
02/07/202629737,2711 068XPAR
03/07/202675037,0027 750XPAR
TOTAL4 79636,14173 350 -

Le détail des transactions, conformément à l’article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible en page 2 et suivant.

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées du 29 juin au 3 juillet 2026

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIjour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant marchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/06/2026 17:35:14FR001104050036,1EUR253XPAR1129743-15617b180Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/06/2026 17:35:14FR001104050036,1EUR21XPAR1129743-15873b180Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/06/2026 17:35:14FR001104050036,1EUR1XPAR1129743-16129b180Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 10:14:38FR001104050035,9EUR200XPAR1129743-8449b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 10:30:52FR001104050035,8EUR2XPAR1129743-8705b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 14:20:13FR001104050035,9EUR400XPAR1129743-17153b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 14:37:07FR001104050035,9EUR32XPAR1129743-17921b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 14:41:11FR001104050035,9EUR41XPAR1129743-18177b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 14:45:26FR001104050035,9EUR30XPAR1129743-18433b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 14:49:18FR001104050035,9EUR33XPAR1129743-18689b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 14:53:28FR001104050035,9EUR37XPAR1129743-18945b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 14:53:51FR001104050035,9EUR123XPAR1129743-19201b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 14:59:01FR001104050035,9EUR4XPAR1129743-19457b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 15:20:20FR001104050035,8EUR2XPAR1129743-19969b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:12:45FR001104050035,8EUR6XPAR1129743-20737b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:33:52FR001104050035,8EUR23XPAR1129743-21249b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:34:54FR001104050035,8EUR23XPAR1129743-21505b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:36:06FR001104050035,8EUR20XPAR1129743-21761b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:37:03FR001104050035,8EUR21XPAR1129743-22017b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:38:01FR001104050035,8EUR16XPAR1129743-22273b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:38:50FR001104050035,8EUR26XPAR1129743-22529b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:40:05FR001104050035,8EUR31XPAR1129743-22785b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:40:21FR001104050035,8EUR112XPAR1129743-23041b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:41:55FR001104050035,8EUR18XPAR1129743-23297b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:43:13FR001104050035,7EUR300XPAR1129743-25089b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:43:13FR001104050035,6EUR250XPAR1129743-25601b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:44:08FR001104050035,6EUR31XPAR1129743-25857b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:45:44FR001104050035,6EUR17XPAR1129743-26113b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:46:28FR001104050035,6EUR20XPAR1129743-26369b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:48:32FR001104050035,6EUR21XPAR1129743-28929b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:49:29FR001104050035,6EUR26XPAR1129743-29185b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:50:37FR001104050035,6EUR25XPAR1129743-29441b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:50:37FR001104050035,6EUR210XPAR1129743-29697b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:55:43FR001104050035,5EUR350XPAR1129743-33281b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 16:56:36FR001104050035,4EUR117XPAR1129743-34049b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/06/2026 17:29:56FR001104050035,4EUR83XPAR1129743-46337b181Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2026 13:57:38FR001104050036,5EUR250XPAR1129743-24577b182Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2026 14:25:51FR001104050036,5EUR100XPAR1129743-26625b182Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2026 14:27:31FR001104050036,4EUR100XPAR1129743-29441b182Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2026 14:27:31FR001104050036,3EUR90XPAR1129743-30721b182Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2026 14:52:06FR001104050036,3EUR160XPAR1129743-31745b182Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3901/07/2026 14:52:40FR001104050036,2EUR124XPAR1129743-33281b182Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/07/2026 09:26:35FR001104050036,2EUR27XPAR1129743-7169b183Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/07/2026 17:01:53FR001104050037,3EUR70XPAR1129743-14081b183Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/07/2026 17:09:45FR001104050037,4EUR200XPAR1129743-14593b183Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/07/2026 13:24:16FR001104050037EUR98XPAR1129743-7425b184Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/07/2026 14:33:22FR001104050037,1EUR250XPAR1129743-7937b184Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/07/2026 14:33:22FR001104050037EUR152XPAR1129743-8705b184Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/07/2026 14:33:23FR001104050036,9EUR62XPAR1129743-10497b184Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/07/2026 14:33:23FR001104050036,9EUR127XPAR1129743-10753b184Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/07/2026 14:33:23FR001104050036,9EUR61XPAR1129743-11009b184Couverture


Pièce jointe


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