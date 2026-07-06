IQM Quantum Computers Oyj – Johtohenkilöiden liiketoimet – Juha Hassel

IQM Quantum Computers Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet, 6.7.2026 klo 16:30
IQM Quantum Computers Oyj - Johdon liiketoimet
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Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Juha Hassel
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: IQM Quantum Computers Oyj
LEI: 743700MUXIBO64XQUT02
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 165284/4/4
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Liiketoimen päivämäärä: 2026-07-03
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000602354
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 9387 Yksikköhinta: 18.21 EUR
(2): Volyymi: 16598 Yksikköhinta: 17.98 EUR
(3): Volyymi: 6652 Yksikköhinta: 17.48 EUR
(4): Volyymi: 6571 Yksikköhinta: 17.21 EUR
(5): Volyymi: 5050 Yksikköhinta: 16.92 EUR
(6): Volyymi: 8000 Yksikköhinta: 16.51 EUR
(7): Volyymi: 50000 Yksikköhinta: 16.3 EUR
(8): Volyymi: 50000 Yksikköhinta: 17 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (8):
Volyymi: 152258 Keskihinta: 16.95319 EUR
Lisätietoja antaa:
Blair Robertson, Johtaja, Yritysstrategia ja -kehitys
Sijoittajasuhdejohtaja
Tietoja IQM Quantum Computersista
IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) on suprajohtavan kvanttilaskennan maailmanlaajuinen edelläkävijä, joka toimittaa kokonaisvaltaisia kvanttijärjestelmiä ja pilvialustaratkaisuja yrityksille, tutkimuslaitoksille, yliopistoille, suurteholaskentakeskuksille ja kansallisille laboratorioille ympäri maailmaa. IQM:n paikallisasennusmalli mahdollistaa asiakkaille kvantti-infrastruktuurinsa suoran omistajuuden ja hallinnan. Vuonna 2018 perustetun IQM:n pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja sillä on merkittävää toimintaa Münchenissä. IQM:llä on yli 400 työntekijää, ja yhtiö toimii Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. IQM on ensimmäinen Nasdaq Stock Market -markkinapaikalla julkisesti listattu eurooppalainen kvanttilaskentayhtiö.