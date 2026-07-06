IQM Quantum Computers Oyj – Johtohenkilöiden liiketoimet – Juha Hassel

IQM Quantum Computers Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet, 6.7.2026 klo 16:30

IQM Quantum Computers Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Juha Hassel

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: IQM Quantum Computers Oyj

LEI: 743700MUXIBO64XQUT02

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 165284/4/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-07-03

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000602354

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 9387 Yksikköhinta: 18.21 EUR

(2): Volyymi: 16598 Yksikköhinta: 17.98 EUR

(3): Volyymi: 6652 Yksikköhinta: 17.48 EUR

(4): Volyymi: 6571 Yksikköhinta: 17.21 EUR

(5): Volyymi: 5050 Yksikköhinta: 16.92 EUR

(6): Volyymi: 8000 Yksikköhinta: 16.51 EUR

(7): Volyymi: 50000 Yksikköhinta: 16.3 EUR

(8): Volyymi: 50000 Yksikköhinta: 17 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (8):

Volyymi: 152258 Keskihinta: 16.95319 EUR

Lisätietoja antaa:

Blair Robertson, Johtaja, Yritysstrategia ja -kehitys

Sijoittajasuhdejohtaja

Investors@iqm.tech

Tietoja IQM Quantum Computersista

IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) on suprajohtavan kvanttilaskennan maailmanlaajuinen edelläkävijä, joka toimittaa kokonaisvaltaisia kvanttijärjestelmiä ja pilvialustaratkaisuja yrityksille, tutkimuslaitoksille, yliopistoille, suurteholaskentakeskuksille ja kansallisille laboratorioille ympäri maailmaa. IQM:n paikallisasennusmalli mahdollistaa asiakkaille kvantti-infrastruktuurinsa suoran omistajuuden ja hallinnan. Vuonna 2018 perustetun IQM:n pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja sillä on merkittävää toimintaa Münchenissä. IQM:llä on yli 400 työntekijää, ja yhtiö toimii Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. IQM on ensimmäinen Nasdaq Stock Market -markkinapaikalla julkisesti listattu eurooppalainen kvanttilaskentayhtiö.