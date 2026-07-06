LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

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Société Européenne au capital de 148 743 324 euros
Siège social : 22, avenue Montaigne – 75008 Paris
775 670 417 RCS PARIS
 Articles L. 233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Code ISIN : FR0000121014

DateNombre total d’actions en circulationNombre total de droits de vote
 

30 juin 2026		495 811 080Total brut de droits de vote : 743 973 347
   

Total net* de droits de vote : 741 261 494

 

* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions sous déduction des actions privées de droit de vote.

Fait à Paris, le 6 juillet 2026

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Droits de vote au 30 juin 2026
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