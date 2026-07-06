FORVIA : Bilan semestriel du contrat de liquidité de FORVIA au 30 juin 2026

Nanterre, le 6 juillet 2026

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ FORVIA

Au titre du contrat de liquidité confié par la société FORVIA à Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

30 000 titres

10 371 121 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

Nombre de transactions effectuées Nombre de titres échangés Montant en € des transactions Achat 11 893 3 235 335 36 851 227,74 Vente 12 709 3 205 335 36 460 801,65

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 titre

10 761 547 €

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

Nombre de transactions effectuées Nombre de titres échangés Montant en € des transactions Achat 13 930 3 343 027 37 171 755,68 Vente 15 596 3 508 027 39 003 186,43

À la suite de l’opération de réorganisation au sein du groupe Rothschild & Co et du transfert des activités de tenue de marché de Rothschild & Co Martin Maurel vers Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA, cette dernière a repris la gestion du contrat de liquidité de la société FORVIA [Euronext Paris FR0000121147] avec effet au 1er juillet 2026. Ce transfert n’a aucun impact sur les termes du contrat de liquidité ni sur les moyens alloués à sa mise en œuvre, lesquels sont publiés dans les déclarations semestrielles.

Pièce jointe