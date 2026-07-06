FORVIA : Bilan semestriel du contrat de liquidité de FORVIA au 30 juin 2026

Nanterre, le 6 juillet 2026
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ FORVIA
Au titre du contrat de liquidité confié par la société FORVIA à Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 30 000 titres
- 10 371 121 €
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
|Nombre de transactions effectuées
|Nombre de titres échangés
|Montant en € des transactions
|Achat
|11 893
|3 235 335
|36 851 227,74
|Vente
|12 709
|3 205 335
|36 460 801,65
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titre
- 10 761 547 €
Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
|Nombre de transactions effectuées
|Nombre de titres échangés
|Montant en € des transactions
|Achat
|13 930
|3 343 027
|37 171 755,68
|Vente
|15 596
|3 508 027
|39 003 186,43
À la suite de l’opération de réorganisation au sein du groupe Rothschild & Co et du transfert des activités de tenue de marché de Rothschild & Co Martin Maurel vers Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA, cette dernière a repris la gestion du contrat de liquidité de la société FORVIA [Euronext Paris FR0000121147] avec effet au 1er juillet 2026. Ce transfert n’a aucun impact sur les termes du contrat de liquidité ni sur les moyens alloués à sa mise en œuvre, lesquels sont publiés dans les déclarations semestrielles.
Pièce jointe