FORVIA : Bilan semestriel du contrat de liquidité de FORVIA au 30 juin 2026

 | Source: Forvia Forvia

Nanterre, le 6 juillet 2026

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ FORVIA

Au titre du contrat de liquidité confié par la société FORVIA à Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 30 000 titres
  • 10 371 121 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

 Nombre de transactions effectuéesNombre de titres échangésMontant en € des transactions
Achat11 8933 235 33536 851 227,74
Vente12 7093 205 33536 460 801,65

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 0 titre
  • 10 761 547 €

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

 Nombre de transactions effectuéesNombre de titres échangésMontant en € des transactions
Achat13 9303 343 02737 171 755,68
Vente15 5963 508 02739 003 186,43

À la suite de l’opération de réorganisation au sein du groupe Rothschild & Co et du transfert des activités de tenue de marché de Rothschild & Co Martin Maurel vers Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA, cette dernière a repris la gestion du contrat de liquidité de la société FORVIA [Euronext Paris FR0000121147] avec effet au 1er juillet 2026. Ce transfert n’a aucun impact sur les termes du contrat de liquidité ni sur les moyens alloués à sa mise en œuvre, lesquels sont publiés dans les déclarations semestrielles.

Pièce jointe


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Bilan Semestriel Contrat Liquidite 30 juin 2026
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