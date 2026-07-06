Sogeclair: BILAN SEMESTRIEL 2026 DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Blagnac, France, le 06 juillet 2026 - 17h35
BILAN SEMESTRIEL 2026 DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société SOGECLAIR à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1 127 titres SOGECLAIR
- 29.765,16 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1 142 titres SOGECLAIR
- 35.919,93 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat initial, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 3 606 titres SOGECLAIR
- 51.114,70 euros
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
|Titres
|Capitaux
|Transactions
|Achats
|11 573
|378 275,86 €
|628
|Ventes
|11 588
|372 121,09 €
|498
Alexandre ROBARDEY
Président
SOGECLAIR
SA au capital de 3 204 901 €
Siège social : 7 avenue Albert Durand – CS 20069 – 31700 BLAGNAC (France)
Tél. : 33 (0)5.61.71.71.71 – www.sogeclair.com
335 218 269 R.C.S. TOULOUS
|ACHATS
|VENTES
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|TOTAL
|628
|11 573
|378 275,86 €
|TOTAL
|498
|11 588
|372 121,09 €
|02/01/2026
|2
|58
|1507,9
|02/01/2026
|7
|166
|4319,2
|06/01/2026
|3
|35
|934,5
|05/01/2026
|4
|82
|2174,7
|07/01/2026
|12
|256
|7085,49
|06/01/2026
|5
|135
|3676,9
|09/01/2026
|4
|110
|3026,6
|07/01/2026
|2
|79
|2203,2
|12/01/2026
|10
|177
|4996,3
|08/01/2026
|7
|55
|1520
|13/01/2026
|8
|114
|3214,8
|09/01/2026
|11
|183
|5098,11
|14/01/2026
|3
|32
|900,4
|13/01/2026
|2
|41
|1164,2
|15/01/2026
|2
|4
|112,4
|14/01/2026
|1
|20
|566
|16/01/2026
|8
|144
|4044,4
|15/01/2026
|8
|157
|4428,11
|19/01/2026
|7
|215
|6008,99
|16/01/2026
|6
|44
|1245,6
|20/01/2026
|14
|346
|9391,79
|19/01/2026
|7
|115
|3261,4
|21/01/2026
|7
|82
|2240,4
|20/01/2026
|9
|145
|3977,5
|23/01/2026
|4
|56
|1584,8
|21/01/2026
|3
|128
|3515
|26/01/2026
|9
|117
|3331,8
|22/01/2026
|10
|285
|7973,5
|27/01/2026
|18
|142
|4122,2
|23/01/2026
|3
|36
|1022,4
|28/01/2026
|14
|192
|5692,9
|26/01/2026
|7
|165
|4722,7
|29/01/2026
|29
|534
|15473,88
|27/01/2026
|6
|144
|4184,6
|30/01/2026
|9
|97
|2771,8
|28/01/2026
|9
|192
|5685,6
|02/02/2026
|9
|198
|5552,89
|29/01/2026
|8
|156
|4501,19
|03/02/2026
|2
|43
|1238,4
|30/01/2026
|7
|79
|2274,7
|05/02/2026
|1
|10
|294
|02/02/2026
|5
|50
|1442
|06/02/2026
|5
|71
|2112,3
|03/02/2026
|8
|202
|5858,1
|09/02/2026
|8
|87
|2608,8
|04/02/2026
|8
|200
|5826
|10/02/2026
|12
|201
|5926,1
|05/02/2026
|8
|91
|2696,7
|11/02/2026
|7
|117
|3456,2
|06/02/2026
|8
|113
|3387,8
|12/02/2026
|11
|63
|1866
|09/02/2026
|8
|56
|1689,2
|13/02/2026
|9
|96
|2848,4
|10/02/2026
|5
|113
|3349,7
|16/02/2026
|11
|217
|6388,31
|11/02/2026
|3
|71
|2128
|17/02/2026
|4
|60
|1788
|12/02/2026
|5
|134
|3996,4
|19/02/2026
|8
|145
|4359,11
|13/02/2026
|5
|110
|3293
|20/02/2026
|4
|26
|791,6
|16/02/2026
|12
|374
|11093,51
|24/02/2026
|10
|153
|4965,91
|17/02/2026
|4
|108
|3238
|25/02/2026
|10
|240
|7755,41
|18/02/2026
|8
|200
|6001
|26/02/2026
|5
|49
|1582
|19/02/2026
|2
|61
|1843,3
|27/02/2026
|23
|550
|17352,28
|20/02/2026
|13
|130
|3987,2
|02/03/2026
|4
|59
|1806,4
|23/02/2026
|4
|52
|1649
|03/03/2026
|19
|326
|10021,4
|24/02/2026
|9
|149
|4878,5
|04/03/2026
|2
|45
|1333
|25/02/2026
|7
|98
|3177,2
|06/03/2026
|5
|60
|1827
|26/02/2026
|4
|10
|324
|09/03/2026
|23
|450
|13808,88
|27/02/2026
|1
|1
|32,2
|10/03/2026
|2
|50
|1535
|02/03/2026
|12
|432
|13458,79
|11/03/2026
|3
|72
|2253,7
|04/03/2026
|8
|255
|7623,99
|12/03/2026
|1
|15
|477
|05/03/2026
|5
|232
|6987,79
|16/03/2026
|4
|29
|986,8
|06/03/2026
|10
|338
|10417,7
|18/03/2026
|6
|135
|4734,5
|09/03/2026
|5
|256
|7818,01
|19/03/2026
|10
|78
|2869,8
|10/03/2026
|13
|287
|8913,1
|20/03/2026
|5
|41
|1542,2
|11/03/2026
|9
|82
|2605,9
|23/03/2026
|25
|393
|14127,41
|12/03/2026
|2
|20
|642
|24/03/2026
|18
|320
|10966,5
|13/03/2026
|6
|80
|2643,4
|25/03/2026
|8
|62
|2050
|16/03/2026
|2
|20
|684
|26/03/2026
|3
|18
|581,4
|17/03/2026
|7
|66
|2306
|27/03/2026
|6
|47
|1532,8
|18/03/2026
|11
|132
|4724,79
|30/03/2026
|8
|83
|2576,2
|19/03/2026
|4
|87
|3234
|31/03/2026
|2
|17
|535,8
|20/03/2026
|4
|55
|2066,9
|01/04/2026
|1
|23
|736
|26/03/2026
|1
|60
|1974
|07/04/2026
|9
|560
|17584
|27/03/2026
|1
|45
|1476
|09/04/2026
|3
|120
|4496
|30/03/2026
|6
|130
|4124
|10/04/2026
|4
|200
|8090
|31/03/2026
|2
|9
|286,2
|13/04/2026
|7
|253
|10388
|01/04/2026
|7
|335
|10779,5
|14/04/2026
|6
|220
|9112
|02/04/2026
|1
|4
|128,8
|15/04/2026
|2
|60
|2472
|07/04/2026
|3
|90
|3026
|16/04/2026
|1
|30
|1233
|08/04/2026
|7
|210
|7668,59
|17/04/2026
|7
|210
|8523
|09/04/2026
|11
|390
|15072,99
|20/04/2026
|2
|60
|2412
|10/04/2026
|3
|90
|3750
|21/04/2026
|6
|180
|7146
|13/04/2026
|4
|151
|6265,2
|22/04/2026
|5
|48
|1856,8
|14/04/2026
|1
|1
|41,8
|23/04/2026
|5
|43
|1615,1
|15/04/2026
|1
|1
|41,7
|24/04/2026
|5
|50
|1722
|16/04/2026
|2
|59
|2435,4
|27/04/2026
|2
|20
|678
|27/04/2026
|1
|71
|2421,1
|28/04/2026
|2
|40
|1338
|28/04/2026
|2
|21
|714
|29/04/2026
|2
|4
|133,2
|29/04/2026
|1
|30
|1002
|30/04/2026
|1
|20
|660
|30/04/2026
|2
|311
|10281,01
|04/05/2026
|3
|60
|1962
|04/05/2026
|1
|45
|1507,5
|06/05/2026
|8
|160
|5926
|05/05/2026
|9
|255
|8721,89
|07/05/2026
|3
|56
|2048,8
|06/05/2026
|1
|1
|38,4
|08/05/2026
|2
|25
|913,5
|07/05/2026
|4
|144
|5369,8
|11/05/2026
|1
|19
|691,6
|11/05/2026
|3
|86
|3176
|12/05/2026
|5
|150
|5394
|12/05/2026
|1
|1
|36,2
|13/05/2026
|3
|41
|1470
|13/05/2026
|1
|1
|36
|18/05/2026
|2
|24
|809,6
|18/05/2026
|4
|157
|5358,5
|19/05/2026
|2
|16
|544
|19/05/2026
|5
|190
|6621,01
|21/05/2026
|2
|54
|2004
|20/05/2026
|6
|140
|5100
|22/05/2026
|5
|100
|3708
|21/05/2026
|2
|47
|1770,6
|26/05/2026
|2
|31
|1159,4
|22/05/2026
|2
|40
|1499
|27/05/2026
|1
|1
|37,9
|25/05/2026
|3
|80
|2968
|28/05/2026
|5
|135
|5037
|26/05/2026
|3
|81
|3053,4
|01/06/2026
|6
|218
|8175,81
|27/05/2026
|2
|26
|985,4
|02/06/2026
|3
|72
|2731,2
|29/05/2026
|1
|30
|1137
|03/06/2026
|5
|100
|3708
|01/06/2026
|8
|141
|5454,3
|04/06/2026
|3
|60
|2178
|05/06/2026
|2
|41
|1463,7
|05/06/2026
|7
|121
|4221,7
|09/06/2026
|2
|41
|1385,4
|08/06/2026
|1
|20
|672
|10/06/2026
|1
|177
|5841
|09/06/2026
|2
|21
|697,4
|11/06/2026
|1
|1
|33
|15/06/2026
|1
|5
|163,5
|12/06/2026
|1
|35
|1155
|16/06/2026
|3
|41
|1326,8
|17/06/2026
|9
|240
|8101,51
|17/06/2026
|7
|112
|3671,2
|18/06/2026
|2
|60
|2088
|19/06/2026
|4
|82
|2807,6
|19/06/2026
|5
|111
|3932,7
|22/06/2026
|3
|90
|3141
|22/06/2026
|1
|30
|1056
|23/06/2026
|5
|99
|3426,9
|23/06/2026
|5
|121
|4265,1
|24/06/2026
|1
|30
|1071
|24/06/2026
|1
|2
|72,2
|25/06/2026
|2
|31
|1112,9
|25/06/2026
|1
|1
|35,9
|26/06/2026
|2
|31
|1113,1
|26/06/2026
|3
|61
|2205,1
|30/06/2026
|3
|90
|3264
|29/06/2026
|4
|120
|4560
|30/06/2026
|1
|2
|73,4
Pièce jointe