Sogeclair: BILAN SEMESTRIEL 2026 DU CONTRAT DE LIQUIDITE

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Blagnac, France, le 06 juillet 2026 - 17h35

BILAN SEMESTRIEL 2026 DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société SOGECLAIR à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 1 127 titres SOGECLAIR
  • 29.765,16 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 1 142 titres SOGECLAIR
  • 35.919,93 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat initial, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 3 606 titres SOGECLAIR
  • 51.114,70 euros

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

 TitresCapitauxTransactions
Achats11 573378 275,86 €628
Ventes11 588372 121,09 €498

Alexandre ROBARDEY
Président

SOGECLAIR
SA au capital de 3 204 901 €
Siège social : 7 avenue Albert Durand – CS 20069 – 31700 BLAGNAC (France)
Tél. : 33 (0)5.61.71.71.71 – www.sogeclair.com
335 218 269 R.C.S. TOULOUS


ACHATS VENTES
 Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros  Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros
TOTAL62811 573378 275,86 € TOTAL49811 588372 121,09 €
02/01/20262581507,9 02/01/202671664319,2
06/01/2026335934,5 05/01/20264822174,7
07/01/2026122567085,49 06/01/202651353676,9
09/01/202641103026,6 07/01/20262792203,2
12/01/2026101774996,3 08/01/20267551520
13/01/202681143214,8 09/01/2026111835098,11
14/01/2026332900,4 13/01/20262411164,2
15/01/202624112,4 14/01/2026120566
16/01/202681444044,4 15/01/202681574428,11
19/01/202672156008,99 16/01/20266441245,6
20/01/2026143469391,79 19/01/202671153261,4
21/01/20267822240,4 20/01/202691453977,5
23/01/20264561584,8 21/01/202631283515
26/01/202691173331,8 22/01/2026102857973,5
27/01/2026181424122,2 23/01/20263361022,4
28/01/2026141925692,9 26/01/202671654722,7
29/01/20262953415473,88 27/01/202661444184,6
30/01/20269972771,8 28/01/202691925685,6
02/02/202691985552,89 29/01/202681564501,19
03/02/20262431238,4 30/01/20267792274,7
05/02/2026110294 02/02/20265501442
06/02/20265712112,3 03/02/202682025858,1
09/02/20268872608,8 04/02/202682005826
10/02/2026122015926,1 05/02/20268912696,7
11/02/202671173456,2 06/02/202681133387,8
12/02/202611631866 09/02/20268561689,2
13/02/20269962848,4 10/02/202651133349,7
16/02/2026112176388,31 11/02/20263712128
17/02/20264601788 12/02/202651343996,4
19/02/202681454359,11 13/02/202651103293
20/02/2026426791,6 16/02/20261237411093,51
24/02/2026101534965,91 17/02/202641083238
25/02/2026102407755,41 18/02/202682006001
26/02/20265491582 19/02/20262611843,3
27/02/20262355017352,28 20/02/2026131303987,2
02/03/20264591806,4 23/02/20264521649
03/03/20261932610021,4 24/02/202691494878,5
04/03/20262451333 25/02/20267983177,2
06/03/20265601827 26/02/2026410324
09/03/20262345013808,88 27/02/20261132,2
10/03/20262501535 02/03/20261243213458,79
11/03/20263722253,7 04/03/202682557623,99
12/03/2026115477 05/03/202652326987,79
16/03/2026429986,8 06/03/20261033810417,7
18/03/202661354734,5 09/03/202652567818,01
19/03/202610782869,8 10/03/2026132878913,1
20/03/20265411542,2 11/03/20269822605,9
23/03/20262539314127,41 12/03/2026220642
24/03/20261832010966,5 13/03/20266802643,4
25/03/20268622050 16/03/2026220684
26/03/2026318581,4 17/03/20267662306
27/03/20266471532,8 18/03/2026111324724,79
30/03/20268832576,2 19/03/20264873234
31/03/2026217535,8 20/03/20264552066,9
01/04/2026123736 26/03/20261601974
07/04/2026956017584 27/03/20261451476
09/04/202631204496 30/03/202661304124
10/04/202642008090 31/03/202629286,2
13/04/2026725310388 01/04/2026733510779,5
14/04/202662209112 02/04/202614128,8
15/04/20262602472 07/04/20263903026
16/04/20261301233 08/04/202672107668,59
17/04/202672108523 09/04/20261139015072,99
20/04/20262602412 10/04/20263903750
21/04/202661807146 13/04/202641516265,2
22/04/20265481856,8 14/04/20261141,8
23/04/20265431615,1 15/04/20261141,7
24/04/20265501722 16/04/20262592435,4
27/04/2026220678 27/04/20261712421,1
28/04/20262401338 28/04/2026221714
29/04/202624133,2 29/04/20261301002
30/04/2026120660 30/04/2026231110281,01
04/05/20263601962 04/05/20261451507,5
06/05/202681605926 05/05/202692558721,89
07/05/20263562048,8 06/05/20261138,4
08/05/2026225913,5 07/05/202641445369,8
11/05/2026119691,6 11/05/20263863176
12/05/202651505394 12/05/20261136,2
13/05/20263411470 13/05/20261136
18/05/2026224809,6 18/05/202641575358,5
19/05/2026216544 19/05/202651906621,01
21/05/20262542004 20/05/202661405100
22/05/202651003708 21/05/20262471770,6
26/05/20262311159,4 22/05/20262401499
27/05/20261137,9 25/05/20263802968
28/05/202651355037 26/05/20263813053,4
01/06/202662188175,81 27/05/2026226985,4
02/06/20263722731,2 29/05/20261301137
03/06/202651003708 01/06/202681415454,3
04/06/20263602178 05/06/20262411463,7
05/06/202671214221,7 09/06/20262411385,4
08/06/2026120672 10/06/202611775841
09/06/2026221697,4 11/06/20261133
15/06/202615163,5 12/06/20261351155
16/06/20263411326,8 17/06/202692408101,51
17/06/202671123671,2 18/06/20262602088
19/06/20264822807,6 19/06/202651113932,7
22/06/20263903141 22/06/20261301056
23/06/20265993426,9 23/06/202651214265,1
24/06/20261301071 24/06/20261272,2
25/06/20262311112,9 25/06/20261135,9
26/06/20262311113,1 26/06/20263612205,1
30/06/20263903264 29/06/202641204560
     30/06/20261273,4

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