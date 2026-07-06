Sogeclair: BILAN SEMESTRIEL 2026 DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Blagnac, France, le 06 juillet 2026 - 17h35

BILAN SEMESTRIEL 2026 DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société SOGECLAIR à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

1 127 titres SOGECLAIR

29.765,16 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

1 142 titres SOGECLAIR

35.919,93 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat initial, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3 606 titres SOGECLAIR

51.114,70 euros

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions Achats 11 573 378 275,86 € 628 Ventes 11 588 372 121,09 € 498

Alexandre ROBARDEY

Président

SOGECLAIR

SA au capital de 3 204 901 €

Siège social : 7 avenue Albert Durand – CS 20069 – 31700 BLAGNAC (France)

Tél. : 33 (0)5.61.71.71.71 – www.sogeclair.com

335 218 269 R.C.S. TOULOUS





ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 628 11 573 378 275,86 € TOTAL 498 11 588 372 121,09 € 02/01/2026 2 58 1507,9 02/01/2026 7 166 4319,2 06/01/2026 3 35 934,5 05/01/2026 4 82 2174,7 07/01/2026 12 256 7085,49 06/01/2026 5 135 3676,9 09/01/2026 4 110 3026,6 07/01/2026 2 79 2203,2 12/01/2026 10 177 4996,3 08/01/2026 7 55 1520 13/01/2026 8 114 3214,8 09/01/2026 11 183 5098,11 14/01/2026 3 32 900,4 13/01/2026 2 41 1164,2 15/01/2026 2 4 112,4 14/01/2026 1 20 566 16/01/2026 8 144 4044,4 15/01/2026 8 157 4428,11 19/01/2026 7 215 6008,99 16/01/2026 6 44 1245,6 20/01/2026 14 346 9391,79 19/01/2026 7 115 3261,4 21/01/2026 7 82 2240,4 20/01/2026 9 145 3977,5 23/01/2026 4 56 1584,8 21/01/2026 3 128 3515 26/01/2026 9 117 3331,8 22/01/2026 10 285 7973,5 27/01/2026 18 142 4122,2 23/01/2026 3 36 1022,4 28/01/2026 14 192 5692,9 26/01/2026 7 165 4722,7 29/01/2026 29 534 15473,88 27/01/2026 6 144 4184,6 30/01/2026 9 97 2771,8 28/01/2026 9 192 5685,6 02/02/2026 9 198 5552,89 29/01/2026 8 156 4501,19 03/02/2026 2 43 1238,4 30/01/2026 7 79 2274,7 05/02/2026 1 10 294 02/02/2026 5 50 1442 06/02/2026 5 71 2112,3 03/02/2026 8 202 5858,1 09/02/2026 8 87 2608,8 04/02/2026 8 200 5826 10/02/2026 12 201 5926,1 05/02/2026 8 91 2696,7 11/02/2026 7 117 3456,2 06/02/2026 8 113 3387,8 12/02/2026 11 63 1866 09/02/2026 8 56 1689,2 13/02/2026 9 96 2848,4 10/02/2026 5 113 3349,7 16/02/2026 11 217 6388,31 11/02/2026 3 71 2128 17/02/2026 4 60 1788 12/02/2026 5 134 3996,4 19/02/2026 8 145 4359,11 13/02/2026 5 110 3293 20/02/2026 4 26 791,6 16/02/2026 12 374 11093,51 24/02/2026 10 153 4965,91 17/02/2026 4 108 3238 25/02/2026 10 240 7755,41 18/02/2026 8 200 6001 26/02/2026 5 49 1582 19/02/2026 2 61 1843,3 27/02/2026 23 550 17352,28 20/02/2026 13 130 3987,2 02/03/2026 4 59 1806,4 23/02/2026 4 52 1649 03/03/2026 19 326 10021,4 24/02/2026 9 149 4878,5 04/03/2026 2 45 1333 25/02/2026 7 98 3177,2 06/03/2026 5 60 1827 26/02/2026 4 10 324 09/03/2026 23 450 13808,88 27/02/2026 1 1 32,2 10/03/2026 2 50 1535 02/03/2026 12 432 13458,79 11/03/2026 3 72 2253,7 04/03/2026 8 255 7623,99 12/03/2026 1 15 477 05/03/2026 5 232 6987,79 16/03/2026 4 29 986,8 06/03/2026 10 338 10417,7 18/03/2026 6 135 4734,5 09/03/2026 5 256 7818,01 19/03/2026 10 78 2869,8 10/03/2026 13 287 8913,1 20/03/2026 5 41 1542,2 11/03/2026 9 82 2605,9 23/03/2026 25 393 14127,41 12/03/2026 2 20 642 24/03/2026 18 320 10966,5 13/03/2026 6 80 2643,4 25/03/2026 8 62 2050 16/03/2026 2 20 684 26/03/2026 3 18 581,4 17/03/2026 7 66 2306 27/03/2026 6 47 1532,8 18/03/2026 11 132 4724,79 30/03/2026 8 83 2576,2 19/03/2026 4 87 3234 31/03/2026 2 17 535,8 20/03/2026 4 55 2066,9 01/04/2026 1 23 736 26/03/2026 1 60 1974 07/04/2026 9 560 17584 27/03/2026 1 45 1476 09/04/2026 3 120 4496 30/03/2026 6 130 4124 10/04/2026 4 200 8090 31/03/2026 2 9 286,2 13/04/2026 7 253 10388 01/04/2026 7 335 10779,5 14/04/2026 6 220 9112 02/04/2026 1 4 128,8 15/04/2026 2 60 2472 07/04/2026 3 90 3026 16/04/2026 1 30 1233 08/04/2026 7 210 7668,59 17/04/2026 7 210 8523 09/04/2026 11 390 15072,99 20/04/2026 2 60 2412 10/04/2026 3 90 3750 21/04/2026 6 180 7146 13/04/2026 4 151 6265,2 22/04/2026 5 48 1856,8 14/04/2026 1 1 41,8 23/04/2026 5 43 1615,1 15/04/2026 1 1 41,7 24/04/2026 5 50 1722 16/04/2026 2 59 2435,4 27/04/2026 2 20 678 27/04/2026 1 71 2421,1 28/04/2026 2 40 1338 28/04/2026 2 21 714 29/04/2026 2 4 133,2 29/04/2026 1 30 1002 30/04/2026 1 20 660 30/04/2026 2 311 10281,01 04/05/2026 3 60 1962 04/05/2026 1 45 1507,5 06/05/2026 8 160 5926 05/05/2026 9 255 8721,89 07/05/2026 3 56 2048,8 06/05/2026 1 1 38,4 08/05/2026 2 25 913,5 07/05/2026 4 144 5369,8 11/05/2026 1 19 691,6 11/05/2026 3 86 3176 12/05/2026 5 150 5394 12/05/2026 1 1 36,2 13/05/2026 3 41 1470 13/05/2026 1 1 36 18/05/2026 2 24 809,6 18/05/2026 4 157 5358,5 19/05/2026 2 16 544 19/05/2026 5 190 6621,01 21/05/2026 2 54 2004 20/05/2026 6 140 5100 22/05/2026 5 100 3708 21/05/2026 2 47 1770,6 26/05/2026 2 31 1159,4 22/05/2026 2 40 1499 27/05/2026 1 1 37,9 25/05/2026 3 80 2968 28/05/2026 5 135 5037 26/05/2026 3 81 3053,4 01/06/2026 6 218 8175,81 27/05/2026 2 26 985,4 02/06/2026 3 72 2731,2 29/05/2026 1 30 1137 03/06/2026 5 100 3708 01/06/2026 8 141 5454,3 04/06/2026 3 60 2178 05/06/2026 2 41 1463,7 05/06/2026 7 121 4221,7 09/06/2026 2 41 1385,4 08/06/2026 1 20 672 10/06/2026 1 177 5841 09/06/2026 2 21 697,4 11/06/2026 1 1 33 15/06/2026 1 5 163,5 12/06/2026 1 35 1155 16/06/2026 3 41 1326,8 17/06/2026 9 240 8101,51 17/06/2026 7 112 3671,2 18/06/2026 2 60 2088 19/06/2026 4 82 2807,6 19/06/2026 5 111 3932,7 22/06/2026 3 90 3141 22/06/2026 1 30 1056 23/06/2026 5 99 3426,9 23/06/2026 5 121 4265,1 24/06/2026 1 30 1071 24/06/2026 1 2 72,2 25/06/2026 2 31 1112,9 25/06/2026 1 1 35,9 26/06/2026 2 31 1113,1 26/06/2026 3 61 2205,1 30/06/2026 3 90 3264 29/06/2026 4 120 4560 30/06/2026 1 2 73,4

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