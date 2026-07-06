Assystem : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2026

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 6 juillet 2026,

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ASSYSTEM S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY) à Kepler Cheuvreux, en date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

14 295 titres

712 705,14 € en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 475

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 551

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 40 451 titres pour 1 758 459,11 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 37 059 titres pour 1 624 299,87 €

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

10 903 titres

842 698,88 € en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 520

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 528

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 43 079 titres pour 1 872 571,29 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 43 617 titres pour 1 908 637,73 €

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 970 titres

923 444,41 € en espèces

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem figure aujourd’hui parmi les trois leaders mondiaux d’ingénierie nucléaire indépendante. Fort de plus de 60 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés, le groupe accompagne les acteurs publics et industriels dans la réalisation de projets d’infrastructures complexes et stratégiques, soumis à des exigences élevées de sûreté et de sécurité.

Assystem mobilise près de 8 000 experts dans 13 pays et intervient sur l’ensemble du cycle de vie des projets, en ingénierie, management de projet et solutions digitales.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable and CAC All-Share, PEA-PME 150, MSCI Small cap Index France. Plus d’informations sur www.assystem.com.

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com

Jean-Baptiste Guillerme - Directeur marketing et de la communication - jbguillerme@assystem.com

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 1 475 40 451 1 758 459,11 1 551 37 059 1 624 299,87 02/01/2026 1 46 1 968,80 6 185 7 964,25 05/01/2026 1 50 2 180,00 25 339 14 861,76 06/01/2026 5 250 10 900,00 17 525 23 404,50 07/01/2026 5 156 7 091,76 9 162 7 398,54 08/01/2026 5 147 6 644,40 7 106 4 803,92 09/01/2026 15 236 10 742,72 19 532 24 386,88 12/01/2026 6 133 6 135,29 19 430 20 050,90 13/01/2026 17 553 25 896,99 12 216 10 141,20 14/01/2026 3 100 4 670,00 9 184 8 622,24 15/01/2026 8 337 15 559,29 5 100 4 635,00 16/01/2026 10 338 15 162,68 - - - 19/01/2026 - - - 28 970 44 765,50 20/01/2026 12 350 16 313,50 5 200 9 370,00 21/01/2026 13 219 10 152,84 9 202 9 435,42 22/01/2026 8 250 11 785,00 12 248 11 740,32 23/01/2026 22 566 26 171,84 2 51 2 374,56 26/01/2026 6 165 7 510,80 8 102 4 725,66 27/01/2026 6 97 4 460,06 - - - 28/01/2026 - - - 3 16 742,40 29/01/2026 2 50 2 320,00 18 531 25 004,79 30/01/2026 8 250 11 915,00 15 204 9 763,44 02/02/2026 4 100 4 750,00 11 246 11 758,80 03/02/2026 19 351 16 644,42 - - - 04/02/2026 9 349 16 151,72 3 100 4 645,00 05/02/2026 15 245 11 243,05 9 161 7 443,03 06/02/2026 12 355 16 163,15 11 249 11 394,24 09/02/2026 2 50 2 270,00 23 440 20 416,00 10/02/2026 5 150 7 155,00 15 450 21 541,50 11/02/2026 33 1 000 46 070,00 - - - 12/02/2026 32 838 36 863,62 26 772 34 060,64 13/02/2026 26 512 22 266,88 15 395 17 281,25 16/02/2026 18 300 12 867,00 6 99 4 298,58 17/02/2026 8 285 11 998,50 30 784 33 759,04 18/02/2026 6 250 10 950,00 3 113 4 957,31 19/02/2026 8 190 8 306,80 6 138 6 062,34 20/02/2026 2 76 3 336,40 6 149 6 553,02 23/02/2026 24 443 19 261,64 2 50 2 210,00 24/02/2026 1 41 1 754,80 22 322 14 035,98 25/02/2026 13 360 15 865,20 16 378 16 703,82 26/02/2026 29 341 15 164,27 18 450 20 088,00 27/02/2026 3 100 4 511,00 14 319 14 527,26 02/03/2026 18 502 22 313,90 11 321 14 496,36 03/03/2026 13 347 15 299,23 14 202 8 952,64 04/03/2026 10 244 10 760,40 21 349 15 492,11 05/03/2026 19 292 12 999,84 11 175 7 820,75 06/03/2026 18 539 23 667,49 20 501 22 184,28 09/03/2026 22 550 23 848,00 - - - 10/03/2026 5 51 2 193,00 5 102 4 389,06 11/03/2026 21 815 34 319,65 13 700 29 848,00 12/03/2026 15 370 15 828,60 9 350 15 032,50 13/03/2026 8 250 10 555,00 4 150 6 360,00 16/03/2026 6 200 8 400,00 10 300 12 750,00 17/03/2026 32 650 27 157,00 6 151 6 382,77 18/03/2026 30 750 30 982,50 19 515 21 470,35 19/03/2026 6 151 6 139,66 3 51 2 080,80 20/03/2026 11 299 12 193,22 11 249 10 191,57 23/03/2026 38 1 151 45 211,28 52 1 290 52 670,70 24/03/2026 29 789 32 167,53 20 700 28 637,00 25/03/2026 16 401 16 388,87 12 350 14 399,00 26/03/2026 17 464 18 773,44 15 550 22 357,50 27/03/2026 17 595 23 704,80 1 50 2 000,00 30/03/2026 11 201 7 955,58 12 450 17 919,00 31/03/2026 28 699 28 050,87 37 824 33 198,96 01/04/2026 13 300 12 240,00 25 646 26 498,92 02/04/2026 19 650 26 195,00 11 450 18 328,50 07/04/2026 1 50 2 070,00 18 499 21 002,91 08/04/2026 8 150 6 520,50 16 450 19 692,00 09/04/2026 28 359 15 620,09 13 356 15 553,64 10/04/2026 - - - 10 241 10 702,81 13/04/2026 13 396 17 800,20 23 494 22 269,52 14/04/2026 4 54 2 481,84 14 415 19 123,20 15/04/2026 10 396 18 069,48 8 166 7 634,34 16/04/2026 7 64 2 936,32 10 190 8 726,70 17/04/2026 3 100 4 600,00 4 194 8 968,62 20/04/2026 12 436 20 047,28 5 107 4 957,31 21/04/2026 25 1 054 47 798,90 23 704 32 215,04 22/04/2026 6 300 13 290,00 2 14 621,04 23/04/2026 1 50 2 220,00 17 385 17 190,25 24/04/2026 15 500 22 420,00 13 374 16 848,70 27/04/2026 21 647 28 616,81 8 154 6 857,62 28/04/2026 2 100 4 395,00 11 352 15 565,44 29/04/2026 14 350 15 631,00 25 760 34 215,20 30/04/2026 25 900 41 337,00 35 800 36 888,00 04/05/2026 27 920 42 310,80 36 961 44 273,27 05/05/2026 14 391 18 001,64 9 339 15 699,09 06/05/2026 15 562 25 790,18 15 396 18 267,48 07/05/2026 22 388 17 572,52 12 135 6 157,35 08/05/2026 15 403 17 969,77 - - - 11/05/2026 15 401 17 383,35 - - - 12/05/2026 19 649 27 387,80 2 52 2 186,08 13/05/2026 - - - 3 82 3 471,88 14/05/2026 5 150 6 262,50 3 100 4 210,00 15/05/2026 4 150 6 220,50 11 87 3 625,29 18/05/2026 5 240 10 005,60 14 213 8 926,83 19/05/2026 1 50 2 120,00 20 416 17 700,80 20/05/2026 13 341 14 267,44 10 200 8 460,00 21/05/2026 2 100 4 190,00 19 300 12 681,00 22/05/2026 1 50 2 150,00 30 461 19 919,81 25/05/2026 5 201 8 733,45 12 171 7 482,96 26/05/2026 6 149 6 447,23 7 148 6 443,92 27/05/2026 12 400 17 432,00 22 440 19 382,00 28/05/2026 14 451 19 559,87 21 501 21 818,55 29/05/2026 9 350 15 225,00 25 429 19 039,02 02/06/2026 15 451 19 794,39 13 250 11 120,00 03/06/2026 12 357 15 404,55 9 350 15 193,50 04/06/2026 3 91 3 904,81 16 400 17 420,00 05/06/2026 5 250 11 030,00 7 244 10 884,84 08/06/2026 14 550 23 936,00 7 153 6 695,28 09/06/2026 13 360 15 325,20 3 50 2 150,00 10/06/2026 10 340 14 399,00 20 452 19 250,68 11/06/2026 17 404 17 073,04 16 400 16 964,00 12/06/2026 6 100 4 285,00 10 250 10 740,00 15/06/2026 7 250 10 735,00 8 146 6 380,20 16/06/2026 19 616 25 804,24 5 62 2 654,84 17/06/2026 - - - 8 100 4 195,00 18/06/2026 12 256 10 585,60 5 65 2 715,05 19/06/2026 2 50 2 070,00 16 335 13 939,35 22/06/2026 12 278 11 523,10 5 9 374,40 23/06/2026 9 157 6 446,42 4 52 2 142,40 24/06/2026 5 110 4 485,80 4 74 3 043,62 25/06/2026 21 550 22 214,50 8 242 9 846,98 26/06/2026 5 151 6 110,97 15 310 12 601,50 29/06/2026 9 150 6 150,00 22 183 7 546,92 30/06/2026 36 839 33 778,14 18 502 20 275,78

Pièce jointe