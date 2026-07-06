KLÉPIERRE: BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

 | Source: Klépierre Klépierre

COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

BILAN SEMESTRIEL
DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 6 juillet 2026

Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers no 2021-01 du 22 juin 2021 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Klépierre informe le public du bilan du contrat de liquidité sur le 1er semestre 2026 :

  • Moyens disponibles au 30 juin 2026: 66 719 actions Klépierre et 11 128 074,27 euros ;

  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 2 459 ;
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 721 ;
  • Volume échangé sur le semestre à l’achat : 2 409 959 titres pour 81 563 405,30 euros ;
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 397 967 titres pour 81 539 764,83 euros.

Il est rappelé que :

  • Au 31 décembre 2025, les moyens disponibles étaient de 54 727 actions Klépierre et 11 047 453,80 euros ;
  • Lors de la mise en œuvre le 1er février 2023 du contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux, les moyens disponibles étaient de 0 action Klépierre et 10 738 920,93 euros.

DÉTAIL DES TRANSACTIONS

DateAchats Nombre de transactionsVentes Nombre de transactionsAchats Nombre de titres Ventes Nombre de titresAchats Capitaux en EURVentes Capitaux en EUR
02/01/202626326 0074 000871 234,50134 760,00
05/01/2026162225 76810 827851 374,72359 023,32
06/01/2026122916 00036 000523 680,001 186 560,00
07/01/2026-38-35 947-1 211 413,90
08/01/2026281626 00018 000889 460,00617 580,00
09/01/202616-20 000-680 600,00-
12/01/2026211520 00014 000673 800,00472 640,00
13/01/2026501344 00012 3051 468 280,00414 678,50
14/01/2026435218 00032 000595 260,001 062 400,00
15/01/2026192828 00014 000928 480,00466 200,00
16/01/202625924 00014 000794 640,00466 340,00
19/01/2026351219 00010 000622 820,00329 200,00
20/01/2026231134 00018 0001 103 300,00585 720,00
21/01/2026352934 00026 0001 101 940,00845 000,00
22/01/2026214920 00022 000649 400,00719 180,00
23/01/202615414 0006 000453 460,00195 060,00
26/01/2026173210 00022 000324 200,00716 320,00
27/01/2026214812 00124 000388 712,39780 000,00
28/01/2026205511 99935 250388 287,641 147 740,00
29/01/202630524 0006 000778 560,00195 360,00
30/01/2026192512 00017 508387 120,00566 733,96
Sous-total janvier 2026492495 438 775 377 837 14 474 609,25 12 471 909,68
02/02/2026292118 00016 000584 280,00521 760,00
03/02/2026463138 0008 0001 222 840,00260 720,00
04/02/2026403137 00032 0001 175 490,001 021 760,00
05/02/202685210 00042 000316 300,001 342 740,00
06/02/2026-34-30 000-982 200,00
09/02/2026132214 78816 000483 863,36526 240,00
10/02/202614120 0002 000653 800,0065 640,00
11/02/20266288 00028 000260 800,00920 640,00
12/02/2026153026 00026 000847 600,00854 100,00
13/02/2026-19-32 000-1 064 000,00
16/02/2026171418 00022 000599 760,00737 000,00
17/02/202611184 00026 098134 200,00884 983,18
18/02/2026142320 00017 902687 400,00617 798,02
19/02/202624630 00010 0001 037 400,00347 600,00
20/02/2026681362 00015 4012 125 360,00535 646,78
23/02/2026254233 37548 0001 142 426,251 647 840,00
24/02/2026264016 00040 000554 720,001 391 200,00
25/02/2026182024 00020 000831 360,00696 200,00
26/02/202612313627 5994 719,20971 484,80
27/02/2026133114 00031 000497 560,001 106 390,00
Sous-total février 2026388499 393 299 490 000 13 159 878,81 16 495 942,78


DateAchats Nombre de transactionsVentes Nombre de transactionsAchats Nombre de titres Ventes Nombre de titresAchats Capitaux en EURVentes Capitaux en EUR
02/03/202646736 00011 0001 271 520,00391 380,00
03/03/202655-48 000-1 672 320,00-
04/03/202673310 00034 000346 600,001 187 280,00
05/03/2026371034 00018 0001 175 380,00628 740,00
06/03/202617122 0002 000729 300,0067 200,00
09/03/202657-48 000-1 551 360,00-
10/03/202653810 00030 000323 600,00974 100,00
11/03/202641-40 000-1 278 800,00-
12/03/2026232020 00032 000633 000,001 018 880,00
13/03/20267336 00048 000192 720,001 550 400,00
16/03/2026-49-44 361-1 450 604,70
17/03/2026-37-23 639-786 469,53
18/03/2026292030 00016 0001 003 800,00537 760,00
19/03/202644-42 000-1 388 100,00-
20/03/2026291930 0008 000975 300,00264 000,00
23/03/2026562258 00038 0001 839 180,001 215 240,00
24/03/2026222030 00022 000944 400,00698 060,00
25/03/2026292432 00020 0001 003 520,00637 200,00
26/03/2026221326 00014 000812 240,00440 020,00
27/03/202611616 0008 000496 800,00248 720,00
30/03/2026133212 90631 000406 926,18983 010,00
31/03/2026142118 00024 000583 560,00778 800,00
Sous-total mars 2026564405 568 906 424 000 18 628 426,18 13 857 864,23
01/04/2026-40-30 000-993 600,00
02/04/2026141810 00024 000332 300,00804 720,00
07/04/2026193628 00026 000943 600,00882 180,00
08/04/2026154522 00032 000752 180,001 104 640,00
09/04/20263556 00042 000205 080,001 446 900,00
10/04/2026231026 0009 522904 540,00332 698,68
13/04/202631924 0006 594832 320,00229 800,90
14/04/2026-38-38 000-1 331 520,00
15/04/2026232826 00016 000914 160,00565 440,00
16/04/202691616 00013 000561 920,00458 900,00
17/04/2026133716 00024 000560 320,00846 240,00
20/04/2026281012 00014 000422 520,00495 740,00
21/04/2026331024 0006 000843 120,00212 640,00
22/04/202691412 00020 000421 080,00704 200,00
23/04/2026221526 00025 000906 100,00871 750,00
24/04/202632913 89414 000483 094,38488 740,00
27/04/2026151514 40014 000500 112,00487 900,00
28/04/2026333723 60029 014818 920,001 011 718,18
29/04/202636-38 000-1 312 520,00-
30/04/2026301620 00022 000683 400,00754 820,00
Sous-total avril 2026388458 357 894 405 130 12 397 286,38 14 024 147,76


DateAchats Nombre de transactionsVentes Nombre de transactionsAchats Nombre de titres Ventes Nombre de titresAchats Capitaux en EURVentes Capitaux en EUR
04/05/2026232930 00012 6881 023 300,00433 929,60
05/05/2026-19-23 312-798 902,24
06/05/20265376 00030 000206 160,001 038 600,00
07/05/2026301740 0008 0021 368 400,00276 789,18
08/05/2026283014 00030 000478 940,001 033 200,00
11/05/2026262414 00022 000482 300,00762 300,00
12/05/2026203026 00024 984901 160,00870 442,56
13/05/202631130 0004 0001 028 400,00137 360,00
14/05/20264262 97220 000101 018,28684 800,00
15/05/202642-24 753-839 621,76-
18/05/202622238 33718 000281 457,12612 540,00
19/05/2026-37-24 000-826 080,00
20/05/20262474 00022 000137 520,00762 740,00
21/05/2026-9-14 000-488 320,00
22/05/2026271616 00012 000556 480,00418 920,00
25/05/20262472 00018 00069 760,00631 260,00
26/05/202620432 0004 0001 108 480,00139 880,00
27/05/2026-24-24 000-831 120,00
28/05/202611136 00020 000208 560,00698 800,00
29/05/2026111218 00014 000631 260,00493 920,00
Sous-total mai 2026304445 274 062 344 986 9 422 817,16 11 939 903,58
01/06/202615-20 000-694 200,00-
02/06/202611620 00012 000693 000,00418 800,00
03/06/2026171020 0008 717688 800,00301 608,20
04/06/20264236 00025 283206 940,00876 308,78
05/06/2026193024 00124 000833 794,74835 440,00
08/06/2026254635 00040 0021 222 900,001 400 070,00
09/06/2026-26-23 998-851 689,02
10/06/20261122 00022 00072 000,00797 500,00
11/06/202630430 0028 0001 100 773,38294 800,00
12/06/2026242634 0008 0001 246 440,00295 120,00
15/06/2026131420 0004 000726 400,00146 600,00
16/06/2026162118 00018 000651 600,00653 400,00
17/06/2026121914 00010 000505 960,00363 500,00
18/06/2026271224 00014 000857 520,00501 060,00
19/06/2026141216 00010 000568 320,00356 900,00
22/06/2026182720 00026 000709 600,00928 200,00
23/06/2026163418 00024 000646 560,00866 160,00
24/06/20262274 00030 000144 720,001 090 800,00
25/06/2026292422 00016 000805 640,00588 800,00
26/06/2026-39-24 000-885 360,00
29/06/2026968 0208 000296 499,40297 360,00
30/06/202621122 00014808 720,00520,80
Sous-total juin 2026323419377 023356 01413 480 387,5212 749 996,80
TOTAL 1er SEMESTRE 20262 4592 7212 409 9592 397 96781 563 405,3081 539 764,83

CONTACTS
RELATIONS INVESTISSEURS

Laurent Budd, CFA, Group Head of IR and financial communication
+33 (0)6 86 59 74 36 —laurent.budd@klepierre.com
Hugo Martins, IR Manager

+33 (0)7 72 11 63 24 — hugo.martins@klepierre.com
Tanguy Phelippeau, IR Manager
+33 (0)7 72 09 29 57 — tanguy.phelippeau@klepierre.com

À PROPOS DE KLÉPIERRE
Klépierre, est le leader européen des centres commerciaux en Europe continentale. Le portefeuille de la Société est estimé à 21,2 milliards d’euros au 31 décembre 2025, et compte de grands centres commerciaux dans plus de dix pays en Europe continentale, qui accueillent plus de 720 millions de visiteurs par an. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la Liste A du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement de Klépierre dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www.klepierre.com


Pièce jointe


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CP_KLEPIERRE_CONTRAT DE LIQUIDITE H1 2026_FR
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