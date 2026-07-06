KLÉPIERRE: BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

BILAN SEMESTRIEL

DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 6 juillet 2026

Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers no 2021-01 du 22 juin 2021 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Klépierre informe le public du bilan du contrat de liquidité sur le 1er semestre 2026 :

Moyens disponibles au 30 juin 2026: 66 719 actions Klépierre et 11 128 074,27 euros ;





Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 2 459 ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 721 ;

Volume échangé sur le semestre à l’achat : 2 409 959 titres pour 81 563 405,30 euros ;

Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 397 967 titres pour 81 539 764,83 euros.

Il est rappelé que :

Au 31 décembre 2025, les moyens disponibles étaient de 54 727 actions Klépierre et 11 047 453,80 euros ;

Lors de la mise en œuvre le 1er février 2023 du contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux, les moyens disponibles étaient de 0 action Klépierre et 10 738 920,93 euros.

DÉTAIL DES TRANSACTIONS

Date Achats Nombre de transactions Ventes Nombre de transactions Achats Nombre de titres Ventes Nombre de titres Achats Capitaux en EUR Ventes Capitaux en EUR 02/01/2026 26 3 26 007 4 000 871 234,50 134 760,00 05/01/2026 16 22 25 768 10 827 851 374,72 359 023,32 06/01/2026 12 29 16 000 36 000 523 680,00 1 186 560,00 07/01/2026 - 38 - 35 947 - 1 211 413,90 08/01/2026 28 16 26 000 18 000 889 460,00 617 580,00 09/01/2026 16 - 20 000 - 680 600,00 - 12/01/2026 21 15 20 000 14 000 673 800,00 472 640,00 13/01/2026 50 13 44 000 12 305 1 468 280,00 414 678,50 14/01/2026 43 52 18 000 32 000 595 260,00 1 062 400,00 15/01/2026 19 28 28 000 14 000 928 480,00 466 200,00 16/01/2026 25 9 24 000 14 000 794 640,00 466 340,00 19/01/2026 35 12 19 000 10 000 622 820,00 329 200,00 20/01/2026 23 11 34 000 18 000 1 103 300,00 585 720,00 21/01/2026 35 29 34 000 26 000 1 101 940,00 845 000,00 22/01/2026 21 49 20 000 22 000 649 400,00 719 180,00 23/01/2026 15 4 14 000 6 000 453 460,00 195 060,00 26/01/2026 17 32 10 000 22 000 324 200,00 716 320,00 27/01/2026 21 48 12 001 24 000 388 712,39 780 000,00 28/01/2026 20 55 11 999 35 250 388 287,64 1 147 740,00 29/01/2026 30 5 24 000 6 000 778 560,00 195 360,00 30/01/2026 19 25 12 000 17 508 387 120,00 566 733,96 Sous-total janvier 2026 492 495 438 775 377 837 14 474 609,25 12 471 909,68 02/02/2026 29 21 18 000 16 000 584 280,00 521 760,00 03/02/2026 46 31 38 000 8 000 1 222 840,00 260 720,00 04/02/2026 40 31 37 000 32 000 1 175 490,00 1 021 760,00 05/02/2026 8 52 10 000 42 000 316 300,00 1 342 740,00 06/02/2026 - 34 - 30 000 - 982 200,00 09/02/2026 13 22 14 788 16 000 483 863,36 526 240,00 10/02/2026 14 1 20 000 2 000 653 800,00 65 640,00 11/02/2026 6 28 8 000 28 000 260 800,00 920 640,00 12/02/2026 15 30 26 000 26 000 847 600,00 854 100,00 13/02/2026 - 19 - 32 000 - 1 064 000,00 16/02/2026 17 14 18 000 22 000 599 760,00 737 000,00 17/02/2026 11 18 4 000 26 098 134 200,00 884 983,18 18/02/2026 14 23 20 000 17 902 687 400,00 617 798,02 19/02/2026 24 6 30 000 10 000 1 037 400,00 347 600,00 20/02/2026 68 13 62 000 15 401 2 125 360,00 535 646,78 23/02/2026 25 42 33 375 48 000 1 142 426,25 1 647 840,00 24/02/2026 26 40 16 000 40 000 554 720,00 1 391 200,00 25/02/2026 18 20 24 000 20 000 831 360,00 696 200,00 26/02/2026 1 23 136 27 599 4 719,20 971 484,80 27/02/2026 13 31 14 000 31 000 497 560,00 1 106 390,00 Sous-total février 2026 388 499 393 299 490 000 13 159 878,81 16 495 942,78





Date Achats Nombre de transactions Ventes Nombre de transactions Achats Nombre de titres Ventes Nombre de titres Achats Capitaux en EUR Ventes Capitaux en EUR 02/03/2026 46 7 36 000 11 000 1 271 520,00 391 380,00 03/03/2026 55 - 48 000 - 1 672 320,00 - 04/03/2026 7 33 10 000 34 000 346 600,00 1 187 280,00 05/03/2026 37 10 34 000 18 000 1 175 380,00 628 740,00 06/03/2026 17 1 22 000 2 000 729 300,00 67 200,00 09/03/2026 57 - 48 000 - 1 551 360,00 - 10/03/2026 5 38 10 000 30 000 323 600,00 974 100,00 11/03/2026 41 - 40 000 - 1 278 800,00 - 12/03/2026 23 20 20 000 32 000 633 000,00 1 018 880,00 13/03/2026 7 33 6 000 48 000 192 720,00 1 550 400,00 16/03/2026 - 49 - 44 361 - 1 450 604,70 17/03/2026 - 37 - 23 639 - 786 469,53 18/03/2026 29 20 30 000 16 000 1 003 800,00 537 760,00 19/03/2026 44 - 42 000 - 1 388 100,00 - 20/03/2026 29 19 30 000 8 000 975 300,00 264 000,00 23/03/2026 56 22 58 000 38 000 1 839 180,00 1 215 240,00 24/03/2026 22 20 30 000 22 000 944 400,00 698 060,00 25/03/2026 29 24 32 000 20 000 1 003 520,00 637 200,00 26/03/2026 22 13 26 000 14 000 812 240,00 440 020,00 27/03/2026 11 6 16 000 8 000 496 800,00 248 720,00 30/03/2026 13 32 12 906 31 000 406 926,18 983 010,00 31/03/2026 14 21 18 000 24 000 583 560,00 778 800,00 Sous-total mars 2026 564 405 568 906 424 000 18 628 426,18 13 857 864,23 01/04/2026 - 40 - 30 000 - 993 600,00 02/04/2026 14 18 10 000 24 000 332 300,00 804 720,00 07/04/2026 19 36 28 000 26 000 943 600,00 882 180,00 08/04/2026 15 45 22 000 32 000 752 180,00 1 104 640,00 09/04/2026 3 55 6 000 42 000 205 080,00 1 446 900,00 10/04/2026 23 10 26 000 9 522 904 540,00 332 698,68 13/04/2026 31 9 24 000 6 594 832 320,00 229 800,90 14/04/2026 - 38 - 38 000 - 1 331 520,00 15/04/2026 23 28 26 000 16 000 914 160,00 565 440,00 16/04/2026 9 16 16 000 13 000 561 920,00 458 900,00 17/04/2026 13 37 16 000 24 000 560 320,00 846 240,00 20/04/2026 28 10 12 000 14 000 422 520,00 495 740,00 21/04/2026 33 10 24 000 6 000 843 120,00 212 640,00 22/04/2026 9 14 12 000 20 000 421 080,00 704 200,00 23/04/2026 22 15 26 000 25 000 906 100,00 871 750,00 24/04/2026 32 9 13 894 14 000 483 094,38 488 740,00 27/04/2026 15 15 14 400 14 000 500 112,00 487 900,00 28/04/2026 33 37 23 600 29 014 818 920,00 1 011 718,18 29/04/2026 36 - 38 000 - 1 312 520,00 - 30/04/2026 30 16 20 000 22 000 683 400,00 754 820,00 Sous-total avril 2026 388 458 357 894 405 130 12 397 286,38 14 024 147,76





Date Achats Nombre de transactions Ventes Nombre de transactions Achats Nombre de titres Ventes Nombre de titres Achats Capitaux en EUR Ventes Capitaux en EUR 04/05/2026 23 29 30 000 12 688 1 023 300,00 433 929,60 05/05/2026 - 19 - 23 312 - 798 902,24 06/05/2026 5 37 6 000 30 000 206 160,00 1 038 600,00 07/05/2026 30 17 40 000 8 002 1 368 400,00 276 789,18 08/05/2026 28 30 14 000 30 000 478 940,00 1 033 200,00 11/05/2026 26 24 14 000 22 000 482 300,00 762 300,00 12/05/2026 20 30 26 000 24 984 901 160,00 870 442,56 13/05/2026 31 1 30 000 4 000 1 028 400,00 137 360,00 14/05/2026 4 26 2 972 20 000 101 018,28 684 800,00 15/05/2026 42 - 24 753 - 839 621,76 - 18/05/2026 22 23 8 337 18 000 281 457,12 612 540,00 19/05/2026 - 37 - 24 000 - 826 080,00 20/05/2026 2 47 4 000 22 000 137 520,00 762 740,00 21/05/2026 - 9 - 14 000 - 488 320,00 22/05/2026 27 16 16 000 12 000 556 480,00 418 920,00 25/05/2026 2 47 2 000 18 000 69 760,00 631 260,00 26/05/2026 20 4 32 000 4 000 1 108 480,00 139 880,00 27/05/2026 - 24 - 24 000 - 831 120,00 28/05/2026 11 13 6 000 20 000 208 560,00 698 800,00 29/05/2026 11 12 18 000 14 000 631 260,00 493 920,00 Sous-total mai 2026 304 445 274 062 344 986 9 422 817,16 11 939 903,58 01/06/2026 15 - 20 000 - 694 200,00 - 02/06/2026 11 6 20 000 12 000 693 000,00 418 800,00 03/06/2026 17 10 20 000 8 717 688 800,00 301 608,20 04/06/2026 4 23 6 000 25 283 206 940,00 876 308,78 05/06/2026 19 30 24 001 24 000 833 794,74 835 440,00 08/06/2026 25 46 35 000 40 002 1 222 900,00 1 400 070,00 09/06/2026 - 26 - 23 998 - 851 689,02 10/06/2026 1 12 2 000 22 000 72 000,00 797 500,00 11/06/2026 30 4 30 002 8 000 1 100 773,38 294 800,00 12/06/2026 24 26 34 000 8 000 1 246 440,00 295 120,00 15/06/2026 13 14 20 000 4 000 726 400,00 146 600,00 16/06/2026 16 21 18 000 18 000 651 600,00 653 400,00 17/06/2026 12 19 14 000 10 000 505 960,00 363 500,00 18/06/2026 27 12 24 000 14 000 857 520,00 501 060,00 19/06/2026 14 12 16 000 10 000 568 320,00 356 900,00 22/06/2026 18 27 20 000 26 000 709 600,00 928 200,00 23/06/2026 16 34 18 000 24 000 646 560,00 866 160,00 24/06/2026 2 27 4 000 30 000 144 720,00 1 090 800,00 25/06/2026 29 24 22 000 16 000 805 640,00 588 800,00 26/06/2026 - 39 - 24 000 - 885 360,00 29/06/2026 9 6 8 020 8 000 296 499,40 297 360,00 30/06/2026 21 1 22 000 14 808 720,00 520,80 Sous-total juin 2026 323 419 377 023 356 014 13 480 387,52 12 749 996,80 TOTAL 1er SEMESTRE 2026 2 459 2 721 2 409 959 2 397 967 81 563 405,30 81 539 764,83

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS

Laurent Budd, CFA, Group Head of IR and financial communication

+33 (0)6 86 59 74 36 —laurent.budd@klepierre.com

Hugo Martins, IR Manager

+33 (0)7 72 11 63 24 — hugo.martins@klepierre.com

Tanguy Phelippeau, IR Manager

+33 (0)7 72 09 29 57 — tanguy.phelippeau@klepierre.com

À PROPOS DE KLÉPIERRE

Klépierre, est le leader européen des centres commerciaux en Europe continentale. Le portefeuille de la Société est estimé à 21,2 milliards d’euros au 31 décembre 2025, et compte de grands centres commerciaux dans plus de dix pays en Europe continentale, qui accueillent plus de 720 millions de visiteurs par an. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la Liste A du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement de Klépierre dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.

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