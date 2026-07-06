Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 3 juillet 2026

RACHAT D’ACTIONS – 6 JUILLET 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 21 mai 2026.

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 29 juin au 3 juillet 2026 :

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché (MIC Code) WENDEL











































































969500M98ZMIZYJD5O34











































































29/06/2026 FR0000121204











































































11 210 81,7239 XPAR 29/06/2026 6 276 81,7668 CEUX 29/06/2026 891 81,7745 TQEX 29/06/2026 988 81,7494 AQEU 30/06/2026 11 064 82,0942 XPAR 30/06/2026 6 294 82,1257 CEUX 30/06/2026 910 82,1654 TQEX 30/06/2026 967 82,1053 AQEU 01/07/2026 6 151 81,9097 CEUX 01/07/2026 11 086 81,9421 XPAR 01/07/2026 970 81,8877 AQEU 01/07/2026 894 81,8912 TQEX 02/07/2026 10 874 82,4795 XPAR 02/07/2026 912 82,6857 TQEX 02/07/2026 6 150 82,6547



CEUX 02/07/2026 999 82,7083 AQEU 03/07/2026 5 737 83,1941 CEUX 03/07/2026 10 567 83,0904 XPAR 03/07/2026 989 83,2488 AQEU 03/07/2026 907 83,3223 TQEX TOTAL 94 836 82,2853

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

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