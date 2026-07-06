Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 3 juillet 2026

 | Source: WENDEL WENDEL

RACHAT D’ACTIONS – 6 JUILLET 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 21 mai 2026.

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 29 juin au 3 juillet 2026 :

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché (MIC Code)
WENDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		969500M98ZMIZYJD5O34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		29/06/2026FR0000121204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		11 21081,7239XPAR
29/06/20266 27681,7668CEUX
29/06/2026 89181,7745TQEX
29/06/2026 98881,7494AQEU
30/06/202611 06482,0942XPAR
30/06/20266 29482,1257CEUX
30/06/2026 91082,1654TQEX
30/06/2026 96782,1053AQEU
01/07/20266 15181,9097CEUX
01/07/202611 08681,9421XPAR
01/07/2026 97081,8877AQEU
01/07/2026 89481,8912TQEX
02/07/202610 87482,4795XPAR
02/07/2026 91282,6857TQEX
02/07/20266 15082,6547

 		CEUX
02/07/2026 99982,7083AQEU
03/07/20265 73783,1941CEUX
03/07/202610 56783,0904XPAR
03/07/2026 98983,2488AQEU
03/07/2026 90783,3223TQEX
   TOTAL94 83682,2853 

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

        

        

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