IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 27 - 2026

Présentation agrégée par jour et par marché
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 30 juin au 3 juillet 2026
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|30/06/2026
|FR0010259150
|5 363
|166,3622
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|07/02/2026
|FR0010259150
|2 437
|166,4798
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|07/03/2026
|FR0010259150
|2 959
|169,3556
|XPAR
|TOTAL
|10 759
|167,2121
Pièce jointe