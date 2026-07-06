IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 27 - 2026

 | Source: Ipsen Pharma Ipsen Pharma

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 30 juin au 3 juillet 2026
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1130/06/2026FR00102591505 363166,3622XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1107/02/2026FR00102591502 437166,4798XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1107/03/2026FR00102591502 959169,3556XPAR
   TOTAL10 759167,2121 

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