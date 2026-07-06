GROUPE GUILLIN : BILAN SEMESTRIEL DE LIQUIDITE

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE GUILLIN à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

9 076 titres GROUPE GUILLIN

154.483,13 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

10 128 titres GROUPE GUILLIN

128.526,52 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat initial le 27 juin 2011, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

5 616 titres GROUPE GUILLIN

133.607,36 euros

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions Achats 17 079 397 966,27 € 921 Ventes 18 131 423 922,88 € 697





ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 921 17 079 397 966,27 € TOTAL 697 18 131 423 922,88 € 02/01/2026 10 138 3676,71 02/01/2026 7 77 2053,7 05/01/2026 5 74 1962,9 05/01/2026 7 133 3534,59 06/01/2026 3 72 1915,2 06/01/2026 11 148 3936,84 07/01/2026 44 302 7953,41 07/01/2026 13 283 7492,65 08/01/2026 3 110 2899 08/01/2026 14 140 3690,9 09/01/2026 16 284 7424,7 09/01/2026 7 80 2089,1 12/01/2026 16 227 5882,66 12/01/2026 5 92 2407,9 13/01/2026 9 162 4153,5 13/01/2026 8 89 2290 14/01/2026 6 100 2545,8 14/01/2026 3 105 2684,5 15/01/2026 12 66 1679,45 15/01/2026 6 77 1964,1 16/01/2026 3 45 1143 16/01/2026 4 33 839,5 19/01/2026 17 167 4211,26 19/01/2026 4 82 2069,9 20/01/2026 12 176 4410,05 20/01/2026 10 150 3760,76 21/01/2026 14 152 3786,5 21/01/2026 5 160 3993,01 22/01/2026 4 52 1304,2 22/01/2026 12 201 5053,14 23/01/2026 28 185 4655,65 23/01/2026 10 253 6408,39 26/01/2026 12 85 2126,25 26/01/2026 4 75 1877,25 27/01/2026 6 106 2650,75 27/01/2026 2 25 627,5 28/01/2026 13 199 4922,01 28/01/2026 6 106 2614,65 29/01/2026 4 84 2070,6 29/01/2026 7 100 2473 30/01/2026 4 73 1801,05 30/01/2026 2 40 990 02/02/2026 7 72 1773,8 02/02/2026 15 164 4069,3 03/02/2026 28 314 7730,46 03/02/2026 14 324 8072,56 04/02/2026 9 175 4289,41 04/02/2026 12 187 4599,3 05/02/2026 34 628 15031,56 05/02/2026 18 249 5979,41 06/02/2026 7 111 2647,41 06/02/2026 16 337 8076,41 09/02/2026 2 40 954 09/02/2026 6 65 1550,75 11/02/2026 28 738 17598,42 10/02/2026 8 172 4127,11 12/02/2026 13 314 7428,14 11/02/2026 28 622 14905,11 13/02/2026 17 325 7538,7 12/02/2026 5 180 4260,49 17/02/2026 10 186 4535,29 13/02/2026 9 282 6515,64 19/02/2026 3 40 978 16/02/2026 27 811 19505,52 20/02/2026 3 53 1303,9 17/02/2026 6 280 6861,01 23/02/2026 20 310 7650,65 18/02/2026 1 100 2445 24/02/2026 11 434 10623,37 19/02/2026 7 232 5694,86 25/02/2026 6 54 1317,2 20/02/2026 3 222 5482,29 27/02/2026 2 80 1981 23/02/2026 9 550 13603,54 02/03/2026 21 288 7150,41 24/02/2026 5 33 820,8 03/03/2026 26 429 10522,94 25/02/2026 1 20 488 04/03/2026 26 403 9534,21 26/02/2026 12 214 5264,66 05/03/2026 5 99 2333,5 27/02/2026 11 131 3260,66 06/03/2026 16 324 7533,71 02/03/2026 10 260 6484,61 09/03/2026 8 159 3628,65 03/03/2026 4 133 3302,35 10/03/2026 13 270 6134,99 04/03/2026 5 97 2299,75 11/03/2026 26 566 12540,86 05/03/2026 13 303 7148,01 12/03/2026 7 188 4210,69 06/03/2026 4 55 1291,75 13/03/2026 12 125 2843,85 09/03/2026 8 115 2650,45 16/03/2026 7 153 3459,15 10/03/2026 10 225 5141,25 17/03/2026 35 306 6852,26 11/03/2026 15 512 11394,66 18/03/2026 14 325 7178,41 12/03/2026 15 222 5008,21 19/03/2026 18 391 8492,6 13/03/2026 7 76 1746,75 20/03/2026 15 209 4465,35 16/03/2026 2 68 1539,8 23/03/2026 27 356 7487,96 17/03/2026 5 118 2654,95 24/03/2026 9 242 5077,74 18/03/2026 3 120 2664 25/03/2026 4 35 750 19/03/2026 4 99 2153,2 26/03/2026 13 241 5226,11 20/03/2026 3 51 1106,7 27/03/2026 5 178 3809,89 23/03/2026 16 437 9259,55 30/03/2026 7 210 4403,99 24/03/2026 11 283 5974,41 31/03/2026 6 121 2495,65 25/03/2026 17 388 8394,85 01/04/2026 5 121 2523,1 26/03/2026 4 72 1565,1 02/04/2026 6 180 3802,5 27/03/2026 1 40 866 07/04/2026 6 180 3767,99 30/03/2026 4 123 2617,19 08/04/2026 1 30 624 31/03/2026 11 341 7112,13 09/04/2026 2 60 1248 01/04/2026 9 282 5970,11 10/04/2026 3 90 1863 02/04/2026 2 44 937,2 13/04/2026 5 123 2601,7 08/04/2026 10 412 8656 14/04/2026 3 41 867,3 09/04/2026 5 152 3232,4 15/04/2026 3 90 1947 10/04/2026 8 275 5807,01 16/04/2026 4 80 1730 13/04/2026 3 173 3672,6 17/04/2026 1 30 645 14/04/2026 6 259 5549,59 20/04/2026 4 91 2056,6 15/04/2026 4 120 2616 21/04/2026 12 360 8364,31 16/04/2026 2 48 1047,2 24/04/2026 3 125 2909,5 17/04/2026 8 240 5364 27/04/2026 7 210 4809 20/04/2026 9 330 7755 28/04/2026 1 4 90,4 22/04/2026 13 484 11158,81 29/04/2026 5 81 1842,9 23/04/2026 2 41 959,3 30/04/2026 6 131 2958,7 27/04/2026 1 40 936 05/05/2026 2 21 478,7 28/04/2026 6 180 4122 07/05/2026 2 40 920 30/04/2026 3 104 2387,8 08/05/2026 2 21 476,9 04/05/2026 1 30 687 11/05/2026 1 30 678 05/05/2026 2 41 942,7 12/05/2026 4 91 2075,4 06/05/2026 5 228 5220,4 13/05/2026 2 21 481,1 07/05/2026 1 30 705 15/05/2026 1 136 3114,4 08/05/2026 1 1 22,9 18/05/2026 4 152 3459,2 11/05/2026 6 210 4862,99 20/05/2026 3 116 2636,6 12/05/2026 3 36 830,4 21/05/2026 1 2 45,2 13/05/2026 2 31 719,1 22/05/2026 4 165 3741 14/05/2026 3 900 20700 26/05/2026 5 169 3819,6 15/05/2026 2 520 12034 27/05/2026 3 150 3330 18/05/2026 4 150 3465 28/05/2026 5 201 4392,29 20/05/2026 2 31 706,9 02/06/2026 1 7 158,9 21/05/2026 1 30 684 03/06/2026 5 250 5590 25/05/2026 1 30 681 04/06/2026 2 71 1586,2 27/05/2026 1 1 22,4 05/06/2026 1 37 817,7 28/05/2026 2 2 44,6 08/06/2026 6 240 5364 29/05/2026 3 120 2660 10/06/2026 2 31 685,3 01/06/2026 1 30 690 11/06/2026 3 61 1351,3 03/06/2026 2 31 709,7 15/06/2026 1 30 672 04/06/2026 2 60 1350 16/06/2026 1 40 916 05/06/2026 3 61 1375,2 17/06/2026 3 81 1879,2 08/06/2026 1 2 45,2 18/06/2026 1 40 948 09/06/2026 1 10 220 19/06/2026 1 8 190,4 10/06/2026 2 11 245,3 22/06/2026 3 70 1642 12/06/2026 2 41 914 23/06/2026 6 180 3915 15/06/2026 2 60 1368 24/06/2026 1 30 648 16/06/2026 1 30 696 26/06/2026 4 120 2583 17/06/2026 3 61 1439,2 30/06/2026 3 90 2031 22/06/2026 2 60 1434 23/06/2026 1 30 681 24/06/2026 2 60 1305 25/06/2026 3 90 1983 29/06/2026 6 157 3498,4

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