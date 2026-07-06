GROUPE GUILLIN : BILAN SEMESTRIEL DE LIQUIDITE

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BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE GUILLIN à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 9 076 titres GROUPE GUILLIN
  • 154.483,13 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 10 128 titres GROUPE GUILLIN
  • 128.526,52 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat initial le 27 juin 2011, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 5 616 titres GROUPE GUILLIN
  • 133.607,36 euros

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

 TitresCapitauxTransactions
Achats17 079397 966,27 €921
Ventes18 131423 922,88 €697


ACHATS VENTES
 Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros  Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros
TOTAL92117 079397 966,27 € TOTAL69718 131423 922,88 €
02/01/2026101383676,71 02/01/20267772053,7
05/01/20265741962,9 05/01/202671333534,59
06/01/20263721915,2 06/01/2026111483936,84
07/01/2026443027953,41 07/01/2026132837492,65
08/01/202631102899 08/01/2026141403690,9
09/01/2026162847424,7 09/01/20267802089,1
12/01/2026162275882,66 12/01/20265922407,9
13/01/202691624153,5 13/01/20268892290
14/01/202661002545,8 14/01/202631052684,5
15/01/202612661679,45 15/01/20266771964,1
16/01/20263451143 16/01/2026433839,5
19/01/2026171674211,26 19/01/20264822069,9
20/01/2026121764410,05 20/01/2026101503760,76
21/01/2026141523786,5 21/01/202651603993,01
22/01/20264521304,2 22/01/2026122015053,14
23/01/2026281854655,65 23/01/2026102536408,39
26/01/202612852126,25 26/01/20264751877,25
27/01/202661062650,75 27/01/2026225627,5
28/01/2026131994922,01 28/01/202661062614,65
29/01/20264842070,6 29/01/202671002473
30/01/20264731801,05 30/01/2026240990
02/02/20267721773,8 02/02/2026151644069,3
03/02/2026283147730,46 03/02/2026143248072,56
04/02/202691754289,41 04/02/2026121874599,3
05/02/20263462815031,56 05/02/2026182495979,41
06/02/202671112647,41 06/02/2026163378076,41
09/02/2026240954 09/02/20266651550,75
11/02/20262873817598,42 10/02/202681724127,11
12/02/2026133147428,14 11/02/20262862214905,11
13/02/2026173257538,7 12/02/202651804260,49
17/02/2026101864535,29 13/02/202692826515,64
19/02/2026340978 16/02/20262781119505,52
20/02/20263531303,9 17/02/202662806861,01
23/02/2026203107650,65 18/02/202611002445
24/02/20261143410623,37 19/02/202672325694,86
25/02/20266541317,2 20/02/202632225482,29
27/02/20262801981 23/02/2026955013603,54
02/03/2026212887150,41 24/02/2026533820,8
03/03/20262642910522,94 25/02/2026120488
04/03/2026264039534,21 26/02/2026122145264,66
05/03/20265992333,5 27/02/2026111313260,66
06/03/2026163247533,71 02/03/2026102606484,61
09/03/202681593628,65 03/03/202641333302,35
10/03/2026132706134,99 04/03/20265972299,75
11/03/20262656612540,86 05/03/2026133037148,01
12/03/202671884210,69 06/03/20264551291,75
13/03/2026121252843,85 09/03/202681152650,45
16/03/202671533459,15 10/03/2026102255141,25
17/03/2026353066852,26 11/03/20261551211394,66
18/03/2026143257178,41 12/03/2026152225008,21
19/03/2026183918492,6 13/03/20267761746,75
20/03/2026152094465,35 16/03/20262681539,8
23/03/2026273567487,96 17/03/202651182654,95
24/03/202692425077,74 18/03/202631202664
25/03/2026435750 19/03/20264992153,2
26/03/2026132415226,11 20/03/20263511106,7
27/03/202651783809,89 23/03/2026164379259,55
30/03/202672104403,99 24/03/2026112835974,41
31/03/202661212495,65 25/03/2026173888394,85
01/04/202651212523,1 26/03/20264721565,1
02/04/202661803802,5 27/03/2026140866
07/04/202661803767,99 30/03/202641232617,19
08/04/2026130624 31/03/2026113417112,13
09/04/20262601248 01/04/202692825970,11
10/04/20263901863 02/04/2026244937,2
13/04/202651232601,7 08/04/2026104128656
14/04/2026341867,3 09/04/202651523232,4
15/04/20263901947 10/04/202682755807,01
16/04/20264801730 13/04/202631733672,6
17/04/2026130645 14/04/202662595549,59
20/04/20264912056,6 15/04/202641202616
21/04/2026123608364,31 16/04/20262481047,2
24/04/202631252909,5 17/04/202682405364
27/04/202672104809 20/04/202693307755
28/04/20261490,4 22/04/20261348411158,81
29/04/20265811842,9 23/04/2026241959,3
30/04/202661312958,7 27/04/2026140936
05/05/2026221478,7 28/04/202661804122
07/05/2026240920 30/04/202631042387,8
08/05/2026221476,9 04/05/2026130687
11/05/2026130678 05/05/2026241942,7
12/05/20264912075,4 06/05/202652285220,4
13/05/2026221481,1 07/05/2026130705
15/05/202611363114,4 08/05/20261122,9
18/05/202641523459,2 11/05/202662104862,99
20/05/202631162636,6 12/05/2026336830,4
21/05/20261245,2 13/05/2026231719,1
22/05/202641653741 14/05/2026390020700
26/05/202651693819,6 15/05/2026252012034
27/05/202631503330 18/05/202641503465
28/05/202652014392,29 20/05/2026231706,9
02/06/202617158,9 21/05/2026130684
03/06/202652505590 25/05/2026130681
04/06/20262711586,2 27/05/20261122,4
05/06/2026137817,7 28/05/20262244,6
08/06/202662405364 29/05/202631202660
10/06/2026231685,3 01/06/2026130690
11/06/20263611351,3 03/06/2026231709,7
15/06/2026130672 04/06/20262601350
16/06/2026140916 05/06/20263611375,2
17/06/20263811879,2 08/06/20261245,2
18/06/2026140948 09/06/2026110220
19/06/202618190,4 10/06/2026211245,3
22/06/20263701642 12/06/2026241914
23/06/202661803915 15/06/20262601368
24/06/2026130648 16/06/2026130696
26/06/202641202583 17/06/20263611439,2
30/06/20263902031 22/06/20262601434
     23/06/2026130681
     24/06/20262601305
     25/06/20263901983
     29/06/202661573498,4

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