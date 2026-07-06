GROUPE GUILLIN : BILAN SEMESTRIEL DE LIQUIDITE

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE GUILLIN à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 9 076 titres GROUPE GUILLIN
- 154.483,13 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 10 128 titres GROUPE GUILLIN
- 128.526,52 euros
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat initial le 27 juin 2011, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 5 616 titres GROUPE GUILLIN
- 133.607,36 euros
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
|Titres
|Capitaux
|Transactions
|Achats
|17 079
|397 966,27 €
|921
|Ventes
|18 131
|423 922,88 €
|697
|ACHATS
|VENTES
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|TOTAL
|921
|17 079
|397 966,27 €
|TOTAL
|697
|18 131
|423 922,88 €
|02/01/2026
|10
|138
|3676,71
|02/01/2026
|7
|77
|2053,7
|05/01/2026
|5
|74
|1962,9
|05/01/2026
|7
|133
|3534,59
|06/01/2026
|3
|72
|1915,2
|06/01/2026
|11
|148
|3936,84
|07/01/2026
|44
|302
|7953,41
|07/01/2026
|13
|283
|7492,65
|08/01/2026
|3
|110
|2899
|08/01/2026
|14
|140
|3690,9
|09/01/2026
|16
|284
|7424,7
|09/01/2026
|7
|80
|2089,1
|12/01/2026
|16
|227
|5882,66
|12/01/2026
|5
|92
|2407,9
|13/01/2026
|9
|162
|4153,5
|13/01/2026
|8
|89
|2290
|14/01/2026
|6
|100
|2545,8
|14/01/2026
|3
|105
|2684,5
|15/01/2026
|12
|66
|1679,45
|15/01/2026
|6
|77
|1964,1
|16/01/2026
|3
|45
|1143
|16/01/2026
|4
|33
|839,5
|19/01/2026
|17
|167
|4211,26
|19/01/2026
|4
|82
|2069,9
|20/01/2026
|12
|176
|4410,05
|20/01/2026
|10
|150
|3760,76
|21/01/2026
|14
|152
|3786,5
|21/01/2026
|5
|160
|3993,01
|22/01/2026
|4
|52
|1304,2
|22/01/2026
|12
|201
|5053,14
|23/01/2026
|28
|185
|4655,65
|23/01/2026
|10
|253
|6408,39
|26/01/2026
|12
|85
|2126,25
|26/01/2026
|4
|75
|1877,25
|27/01/2026
|6
|106
|2650,75
|27/01/2026
|2
|25
|627,5
|28/01/2026
|13
|199
|4922,01
|28/01/2026
|6
|106
|2614,65
|29/01/2026
|4
|84
|2070,6
|29/01/2026
|7
|100
|2473
|30/01/2026
|4
|73
|1801,05
|30/01/2026
|2
|40
|990
|02/02/2026
|7
|72
|1773,8
|02/02/2026
|15
|164
|4069,3
|03/02/2026
|28
|314
|7730,46
|03/02/2026
|14
|324
|8072,56
|04/02/2026
|9
|175
|4289,41
|04/02/2026
|12
|187
|4599,3
|05/02/2026
|34
|628
|15031,56
|05/02/2026
|18
|249
|5979,41
|06/02/2026
|7
|111
|2647,41
|06/02/2026
|16
|337
|8076,41
|09/02/2026
|2
|40
|954
|09/02/2026
|6
|65
|1550,75
|11/02/2026
|28
|738
|17598,42
|10/02/2026
|8
|172
|4127,11
|12/02/2026
|13
|314
|7428,14
|11/02/2026
|28
|622
|14905,11
|13/02/2026
|17
|325
|7538,7
|12/02/2026
|5
|180
|4260,49
|17/02/2026
|10
|186
|4535,29
|13/02/2026
|9
|282
|6515,64
|19/02/2026
|3
|40
|978
|16/02/2026
|27
|811
|19505,52
|20/02/2026
|3
|53
|1303,9
|17/02/2026
|6
|280
|6861,01
|23/02/2026
|20
|310
|7650,65
|18/02/2026
|1
|100
|2445
|24/02/2026
|11
|434
|10623,37
|19/02/2026
|7
|232
|5694,86
|25/02/2026
|6
|54
|1317,2
|20/02/2026
|3
|222
|5482,29
|27/02/2026
|2
|80
|1981
|23/02/2026
|9
|550
|13603,54
|02/03/2026
|21
|288
|7150,41
|24/02/2026
|5
|33
|820,8
|03/03/2026
|26
|429
|10522,94
|25/02/2026
|1
|20
|488
|04/03/2026
|26
|403
|9534,21
|26/02/2026
|12
|214
|5264,66
|05/03/2026
|5
|99
|2333,5
|27/02/2026
|11
|131
|3260,66
|06/03/2026
|16
|324
|7533,71
|02/03/2026
|10
|260
|6484,61
|09/03/2026
|8
|159
|3628,65
|03/03/2026
|4
|133
|3302,35
|10/03/2026
|13
|270
|6134,99
|04/03/2026
|5
|97
|2299,75
|11/03/2026
|26
|566
|12540,86
|05/03/2026
|13
|303
|7148,01
|12/03/2026
|7
|188
|4210,69
|06/03/2026
|4
|55
|1291,75
|13/03/2026
|12
|125
|2843,85
|09/03/2026
|8
|115
|2650,45
|16/03/2026
|7
|153
|3459,15
|10/03/2026
|10
|225
|5141,25
|17/03/2026
|35
|306
|6852,26
|11/03/2026
|15
|512
|11394,66
|18/03/2026
|14
|325
|7178,41
|12/03/2026
|15
|222
|5008,21
|19/03/2026
|18
|391
|8492,6
|13/03/2026
|7
|76
|1746,75
|20/03/2026
|15
|209
|4465,35
|16/03/2026
|2
|68
|1539,8
|23/03/2026
|27
|356
|7487,96
|17/03/2026
|5
|118
|2654,95
|24/03/2026
|9
|242
|5077,74
|18/03/2026
|3
|120
|2664
|25/03/2026
|4
|35
|750
|19/03/2026
|4
|99
|2153,2
|26/03/2026
|13
|241
|5226,11
|20/03/2026
|3
|51
|1106,7
|27/03/2026
|5
|178
|3809,89
|23/03/2026
|16
|437
|9259,55
|30/03/2026
|7
|210
|4403,99
|24/03/2026
|11
|283
|5974,41
|31/03/2026
|6
|121
|2495,65
|25/03/2026
|17
|388
|8394,85
|01/04/2026
|5
|121
|2523,1
|26/03/2026
|4
|72
|1565,1
|02/04/2026
|6
|180
|3802,5
|27/03/2026
|1
|40
|866
|07/04/2026
|6
|180
|3767,99
|30/03/2026
|4
|123
|2617,19
|08/04/2026
|1
|30
|624
|31/03/2026
|11
|341
|7112,13
|09/04/2026
|2
|60
|1248
|01/04/2026
|9
|282
|5970,11
|10/04/2026
|3
|90
|1863
|02/04/2026
|2
|44
|937,2
|13/04/2026
|5
|123
|2601,7
|08/04/2026
|10
|412
|8656
|14/04/2026
|3
|41
|867,3
|09/04/2026
|5
|152
|3232,4
|15/04/2026
|3
|90
|1947
|10/04/2026
|8
|275
|5807,01
|16/04/2026
|4
|80
|1730
|13/04/2026
|3
|173
|3672,6
|17/04/2026
|1
|30
|645
|14/04/2026
|6
|259
|5549,59
|20/04/2026
|4
|91
|2056,6
|15/04/2026
|4
|120
|2616
|21/04/2026
|12
|360
|8364,31
|16/04/2026
|2
|48
|1047,2
|24/04/2026
|3
|125
|2909,5
|17/04/2026
|8
|240
|5364
|27/04/2026
|7
|210
|4809
|20/04/2026
|9
|330
|7755
|28/04/2026
|1
|4
|90,4
|22/04/2026
|13
|484
|11158,81
|29/04/2026
|5
|81
|1842,9
|23/04/2026
|2
|41
|959,3
|30/04/2026
|6
|131
|2958,7
|27/04/2026
|1
|40
|936
|05/05/2026
|2
|21
|478,7
|28/04/2026
|6
|180
|4122
|07/05/2026
|2
|40
|920
|30/04/2026
|3
|104
|2387,8
|08/05/2026
|2
|21
|476,9
|04/05/2026
|1
|30
|687
|11/05/2026
|1
|30
|678
|05/05/2026
|2
|41
|942,7
|12/05/2026
|4
|91
|2075,4
|06/05/2026
|5
|228
|5220,4
|13/05/2026
|2
|21
|481,1
|07/05/2026
|1
|30
|705
|15/05/2026
|1
|136
|3114,4
|08/05/2026
|1
|1
|22,9
|18/05/2026
|4
|152
|3459,2
|11/05/2026
|6
|210
|4862,99
|20/05/2026
|3
|116
|2636,6
|12/05/2026
|3
|36
|830,4
|21/05/2026
|1
|2
|45,2
|13/05/2026
|2
|31
|719,1
|22/05/2026
|4
|165
|3741
|14/05/2026
|3
|900
|20700
|26/05/2026
|5
|169
|3819,6
|15/05/2026
|2
|520
|12034
|27/05/2026
|3
|150
|3330
|18/05/2026
|4
|150
|3465
|28/05/2026
|5
|201
|4392,29
|20/05/2026
|2
|31
|706,9
|02/06/2026
|1
|7
|158,9
|21/05/2026
|1
|30
|684
|03/06/2026
|5
|250
|5590
|25/05/2026
|1
|30
|681
|04/06/2026
|2
|71
|1586,2
|27/05/2026
|1
|1
|22,4
|05/06/2026
|1
|37
|817,7
|28/05/2026
|2
|2
|44,6
|08/06/2026
|6
|240
|5364
|29/05/2026
|3
|120
|2660
|10/06/2026
|2
|31
|685,3
|01/06/2026
|1
|30
|690
|11/06/2026
|3
|61
|1351,3
|03/06/2026
|2
|31
|709,7
|15/06/2026
|1
|30
|672
|04/06/2026
|2
|60
|1350
|16/06/2026
|1
|40
|916
|05/06/2026
|3
|61
|1375,2
|17/06/2026
|3
|81
|1879,2
|08/06/2026
|1
|2
|45,2
|18/06/2026
|1
|40
|948
|09/06/2026
|1
|10
|220
|19/06/2026
|1
|8
|190,4
|10/06/2026
|2
|11
|245,3
|22/06/2026
|3
|70
|1642
|12/06/2026
|2
|41
|914
|23/06/2026
|6
|180
|3915
|15/06/2026
|2
|60
|1368
|24/06/2026
|1
|30
|648
|16/06/2026
|1
|30
|696
|26/06/2026
|4
|120
|2583
|17/06/2026
|3
|61
|1439,2
|30/06/2026
|3
|90
|2031
|22/06/2026
|2
|60
|1434
|23/06/2026
|1
|30
|681
|24/06/2026
|2
|60
|1305
|25/06/2026
|3
|90
|1983
|29/06/2026
|6
|157
|3498,4
Pièce jointe