Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30/06/2026

HF COMPANY

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE S1 2026 contracté avec la société de Bourse Gilbert Dupont jusqu’au 15/04/2026 et ensuite par Invest Sécurities à compter du 01/05/2026.

Moyens figurant au compte de liquidité au 30/06/2026 :

- 12 155 titres HF COMPANY

- solde en espèces : 100 776,52€

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat à partir du 01/05/26 : 175

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente à partir du 01/05/26 : 186

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 40 866 titres pour 184 195,98€

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 54 890 titres pour 251 807,84€

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Moyens figurant au compte de liquidité au 23/04/26 :

- 22 739 titres HF COMPANY

- 47 880,65€

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Moyens figurant au compte de liquidité lors de sa mise en place :

- 10 000 titres

- 30 000€

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NB :

Intérêts : 131,82€

Arrondi : 0,01€

Pièce jointe