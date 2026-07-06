Bilan semestriel (S1 2026) du contrat de liquidité mis en œuvre avec Allinvest Securities

Au titre du contrat de liquidité confié par Audacia (la “Société”) à Allinvest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié au 30 juin 2026.

Nombre d’actions : 42 220

Solde en espèces : 143 672,38 €

ACHAT 649 transactions 81 232 actions 345 699,19 € VENTE 759 transactions 87 796 actions 378 293,34 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 48 784

Solde en espèces : 110 598,08 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition.

Nombre d’actions : 0

Solde en espèces : 250 000 €

À noter que les intérêts constatés s’élèvent à 480,16 €, qu’un ajustement d’arrondi de 0,01 € a été comptabilisé et qu’un prêt temporaire de 26 315 titres à Uptevia, dans le cadre de l’augmentation de capital d’Audacia, a été consenti le 12 février 2026 avant d’être intégralement restitué le 18 février 2026.

***

À propos d’AUDACIA, « Le meilleur investissement, c’est l’audace »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense, les solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique et la médecine du futur.

Depuis sa création, Audacia a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 400 entreprises.

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Les caractéristiques juridiques, financières et fiscales de l’opération sont décrites dans la documentation contractuelle propre au véhicule d’investissement. La décision d’investissement ne doit être fondée que sur un examen attentif et complet de cette documentation. Le véhicule d’investissement présenté est une société par actions simplifiée constituée pour les besoins d’une opération déterminée. Il ne bénéficie pas d’un agrément de l’Autorité des marchés financiers en tant qu’organisme de placement collectif. L’agrément dont bénéficie la société de gestion en qualité de société de gestion de portefeuille ne vaut ni approbation de l’opportunité de l’investissement, ni validation du projet présenté.

Les informations contenues dans ce document ne sauraient être utilisées pour un autre but que celui pour lequel elles ont été créées.

Annexe: Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2026

ACHATS VENTES DATE Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux(EUR) DATE Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux(EUR) 02/01/2026 4 72 374,45 € 02/01/2026 - € 02/01/2026 - € 02/01/2026 10 401 2 145,30 € 05/01/2026 5 227 1 194,70 € 05/01/2026 - € 05/01/2026 - € 05/01/2026 14 931 5 112,00 € 06/01/2026 8 601 3 335,70 € 06/01/2026 - € 06/01/2026 - € 06/01/2026 16 798 4 513,70 € 07/01/2026 7 356 2 010,90 € 07/01/2026 - € 07/01/2026 - € 07/01/2026 2 4 23,60 € 08/01/2026 3 86 481,60 € 08/01/2026 - € 08/01/2026 - € 08/01/2026 5 134 763,80 € 09/01/2026 10 381 2 121,70 € 09/01/2026 - € 09/01/2026 - € 09/01/2026 19 951 5 457,50 € 12/01/2026 8 479 2 745,70 € 12/01/2026 - € 12/01/2026 - € 12/01/2026 13 416 2 462,40 € 13/01/2026 12 1 128 6 336,60 € 13/01/2026 - € 13/01/2026 - € 13/01/2026 32 1771 10 343,80 € 14/01/2026 8 414 2 327,25 € 14/01/2026 - € 14/01/2026 - € 14/01/2026 4 203 1 157,40 € 15/01/2026 4 301 1 700,70 € 15/01/2026 - € 15/01/2026 - € 15/01/2026 4 346 1 986,80 € 16/01/2026 5 369 2 083,40 € 16/01/2026 - € 16/01/2026 - € 16/01/2026 5 233 1 353,00 € 19/01/2026 7 620 3 496,70 € 19/01/2026 - € 19/01/2026 - € 19/01/2026 7 309 1 797,65 € 20/01/2026 5 376 2 112,10 € 20/01/2026 - € 20/01/2026 - € 20/01/2026 3 345 1 981,00 € 21/01/2026 19 1 081 5 912,70 € 21/01/2026 - € 21/01/2026 - € 21/01/2026 3 155 899,00 € 22/01/2026 8 501 2 780,75 € 22/01/2026 - € 22/01/2026 - € 22/01/2026 2 201 1 125,75 € 23/01/2026 22 2 707 13 418,18 € 23/01/2026 - € 23/01/2026 - € 23/01/2026 5 131 661,98 € 26/01/2026 3 200 1 000,00 € 26/01/2026 - € 26/01/2026 - € 26/01/2026 1 250 1 250,00 € 27/01/2026 8 1 201 5 745,05 € 27/01/2026 - € 27/01/2026 - € 27/01/2026 3 71 362,10 € 28/01/2026 26 4 301 18 787,60 € 28/01/2026 - € 28/01/2026 - € 28/01/2026 2 250 1 080,00 € 29/01/2026 20 4 709 19 136,10 € 29/01/2026 - € 29/01/2026 - € 29/01/2026 6 299 1 238,82 € 30/01/2026 3 163 655,26 € 30/01/2026 - € 30/01/2026 - € 30/01/2026 7 498 2 045,96 € 02/02/2026 8 1 501 6 334,12 € 02/02/2026 - € 02/02/2026 - € 02/02/2026 22 1712 7 375,04 € 03/02/2026 14 1 001 4 184,28 € 03/02/2026 - € 03/02/2026 - € 03/02/2026 14 868 3 675,60 € 04/02/2026 2 251 1 069,28 € 04/02/2026 - € 05/02/2026 2 251 1 059,28 € 05/02/2026 - € 05/02/2026 - € 05/02/2026 7 251 1 074,28 € 06/02/2026 14 2 039 8 388,48 € 06/02/2026 - € 06/02/2026 - € 06/02/2026 2 76 310,20 € 09/02/2026 9 2 713 10 974,80 € 09/02/2026 - € 09/02/2026 - € 09/02/2026 3 103 420,24 € 10/02/2026 4 272 1 118,34 € 10/02/2026 - € 10/02/2026 - € 10/02/2026 13 1649 6 792,86 € 11/02/2026 6 501 2 040,14 € 11/02/2026 - € 11/02/2026 - € 11/02/2026 3 251 1 044,14 € 12/02/2026 6 201 804,08 € 12/02/2026 - € 12/02/2026 - € 12/02/2026 9 501 2 044,08 € 13/02/2026 1 1 4,06 € 13/02/2026 - € 13/02/2026 - € 13/02/2026 1 1 4,10 € 16/02/2026 7 676 2 737,10 € 16/02/2026 - € 16/02/2026 - € 16/02/2026 8 227 943,40 € 17/02/2026 7 3 301 13 220,10 € 17/02/2026 - € 18/02/2026 5 202 799,88 € 18/02/2026 - € 18/02/2026 - € 18/02/2026 3 251 1 004,00 € 19/02/2026 10 844 3 313,38 € 19/02/2026 - € 19/02/2026 - € 19/02/2026 13 303 1 197,92 € 20/02/2026 11 1 258 4 871,58 € 20/02/2026 - € 20/02/2026 - € 20/02/2026 14 503 1 976,92 € 23/02/2026 3 137 537,04 € 23/02/2026 - € 23/02/2026 - € 23/02/2026 1 1 3,96 € 24/02/2026 2 93 364,60 € 24/02/2026 - € 25/02/2026 2 109 427,30 € 25/02/2026 - € 25/02/2026 - € 25/02/2026 3 97 384,12 € 26/02/2026 - € 26/02/2026 6 276 1 104,00 € 27/02/2026 8 397 1 564,32 € 27/02/2026 - € 02/03/2026 8 612 2 366,56 € 02/03/2026 - € 02/03/2026 - € 02/03/2026 5 196 763,32 € 03/03/2026 4 407 1 570,72 € 03/03/2026 - € 03/03/2026 - € 03/03/2026 3 146 566,52 € 04/03/2026 3 13 49,40 € 04/03/2026 - € 04/03/2026 - € 04/03/2026 7 305 1 185,52 € 05/03/2026 12 1 912 7 826,16 € 05/03/2026 - € 05/03/2026 - € 05/03/2026 33 7448 31 739,78 € 06/03/2026 17 2 585 10 977,68 € 06/03/2026 - € 06/03/2026 - € 06/03/2026 20 1643 7 143,32 € 09/03/2026 13 2 089 8 534,68 € 09/03/2026 - € 09/03/2026 - € 09/03/2026 16 2817 11 836,92 € 10/03/2026 8 901 3 672,20 € 10/03/2026 - € 10/03/2026 - € 10/03/2026 5 251 1 014,20 € 11/03/2026 5 601 2 380,00 € 11/03/2026 - € 11/03/2026 - € 11/03/2026 4 32 128,68 € 12/03/2026 2 201 796,00 € 12/03/2026 - € 12/03/2026 - € 12/03/2026 2 11 44,00 € 13/03/2026 1 1 3,94 € 13/03/2026 - € 13/03/2026 - € 13/03/2026 1 1 3,96 € 16/03/2026 1 1 3,98 € 16/03/2026 - € 16/03/2026 - € 16/03/2026 3 120 480,00 € 17/03/2026 4 201 795,96 € 17/03/2026 - € 18/03/2026 2 201 787,96 € 18/03/2026 - € 18/03/2026 - € 18/03/2026 2 3 11,88 € 19/03/2026 5 520 1 998,50 € 19/03/2026 - € 19/03/2026 - € 19/03/2026 2 151 585,92 € 20/03/2026 2 140 543,20 € 20/03/2026 - € 20/03/2026 - € 20/03/2026 7 132 517,44 € 23/03/2026 17 1 833 6 828,92 € 23/03/2026 - € 23/03/2026 - € 23/03/2026 5 780 2 912,80 € 24/03/2026 3 109 402,94 € 24/03/2026 - € 24/03/2026 - € 24/03/2026 4 376 1 408,66 € 25/03/2026 4 129 487,60 € 25/03/2026 - € 25/03/2026 - € 25/03/2026 5 378 1 441,44 € 26/03/2026 2 57 217,76 € 26/03/2026 - € 26/03/2026 - € 26/03/2026 6 124 476,16 € 27/03/2026 - € 27/03/2026 5 117 453,92 € 30/03/2026 4 82 316,54 € 30/03/2026 - € 30/03/2026 - € 30/03/2026 4 93 360,84 € 31/03/2026 2 106 409,16 € 31/03/2026 - € 31/03/2026 - € 31/03/2026 2 42 162,94 € 01/04/2026 4 16 61,70 € 01/04/2026 - € 01/04/2026 - € 01/04/2026 1 1 3,88 € 02/04/2026 5 433 1 657,74 € 02/04/2026 - € 02/04/2026 - € 02/04/2026 5 376 1 453,84 € 07/04/2026 4 601 2 223,70 € 07/04/2026 - € 07/04/2026 - € 07/04/2026 3 350 1 306,00 € 08/04/2026 - € 08/04/2026 9 401 1 497,72 € 09/04/2026 1 1 3,79 € 09/04/2026 - € 09/04/2026 - € 09/04/2026 8 104 395,20 € 10/04/2026 4 1 372 5 143,45 € 10/04/2026 - € 10/04/2026 - € 10/04/2026 1 1 3,80 € 13/04/2026 4 481 1 765,32 € 13/04/2026 - € 13/04/2026 - € 13/04/2026 2 101 371,74 € 14/04/2026 7 201 739,64 € 14/04/2026 - € 14/04/2026 - € 14/04/2026 5 385 1 426,16 € 15/04/2026 3 201 731,68 € 15/04/2026 - € 15/04/2026 - € 15/04/2026 1 1 3,68 € 16/04/2026 - € 16/04/2026 8 501 1 833,64 € 17/04/2026 3 121 445,29 € 17/04/2026 - € 17/04/2026 - € 17/04/2026 11 765 2 871,54 € 20/04/2026 1 1 3,80 € 20/04/2026 - € 20/04/2026 - € 20/04/2026 5 855 3 253,24 € 21/04/2026 1 1 3,80 € 21/04/2026 - € 21/04/2026 - € 21/04/2026 1 1 3,80 € 22/04/2026 - € 22/04/2026 3 291 1 123,26 € 23/04/2026 1 50 197,00 € 23/04/2026 - € 23/04/2026 - € 23/04/2026 24 2193 8 733,60 € 24/04/2026 4 201 791,96 € 24/04/2026 - € 24/04/2026 - € 24/04/2026 3 27 107,71 € 27/04/2026 4 201 791,94 € 27/04/2026 - € 27/04/2026 - € 27/04/2026 2 6 23,89 € 28/04/2026 2 24 93,64 € 28/04/2026 - € 28/04/2026 - € 28/04/2026 1 1 3,98 € 29/04/2026 5 778 3 002,22 € 29/04/2026 - € 29/04/2026 - € 29/04/2026 1 12 47,04 € 30/04/2026 1 1 3,85 € 30/04/2026 - € 30/04/2026 - € 30/04/2026 5 110 426,78 € 04/05/2026 2 201 771,85 € 04/05/2026 - € 04/05/2026 - € 04/05/2026 1 1 3,85 € 05/05/2026 1 1 3,85 € 05/05/2026 - € 05/05/2026 - € 05/05/2026 3 142 550,96 € 06/05/2026 5 401 1 539,85 € 06/05/2026 - € 07/05/2026 3 401 1 515,82 € 07/05/2026 - € 07/05/2026 - € 07/05/2026 2 73 280,30 € 08/05/2026 2 33 125,40 € 08/05/2026 - € 08/05/2026 - € 08/05/2026 1 1 3,80 € 11/05/2026 - € 11/05/2026 8 429 1 664,52 € 12/05/2026 3 123 476,37 € 12/05/2026 - € 12/05/2026 - € 12/05/2026 7 830 3 264,95 € 13/05/2026 3 179 691,40 € 13/05/2026 - € 13/05/2026 - € 13/05/2026 4 251 973,88 € 14/05/2026 1 1 3,84 € 14/05/2026 - 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Pièce jointe