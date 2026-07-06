Bilan semestriel (S1 2026) du contrat de liquidité mis en œuvre avec Allinvest Securities

 | Source: AUDACIA AUDACIA

Au titre du contrat de liquidité confié par Audacia (la “Société”) à Allinvest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié au 30 juin 2026.

  • Nombre d’actions : 42 220
  • Solde en espèces : 143 672,38 €
ACHAT649 transactions81 232 actions345 699,19 €
VENTE759 transactions87 796 actions378 293,34 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 48 784
  • Solde en espèces : 110 598,08 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition.

  • Nombre d’actions : 0
  • Solde en espèces : 250 000 €

À noter que les intérêts constatés s’élèvent à 480,16 €, qu’un ajustement d’arrondi de 0,01 € a été comptabilisé et qu’un prêt temporaire de 26 315 titres à Uptevia, dans le cadre de l’augmentation de capital d’Audacia, a été consenti le 12 février 2026 avant d’être intégralement restitué le 18 février 2026.

***

À propos d’AUDACIA, « Le meilleur investissement, c’est l’audace »
Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

  • Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;
  • Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;
  • Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense, les solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique et la médecine du futur.

Depuis sa création, Audacia a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 400 entreprises.

Mnémonique : ALAUD
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Annexe: Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2026

ACHATSVENTES
DATENombre de transactionsNombre de titresCapitaux(EUR)DATENombre de transactionsNombre de titresCapitaux(EUR)
02/01/2026472             374,45 €02/01/2026                           -   €
02/01/2026                      -   €02/01/202610401               2 145,30 €
05/01/20265227           1 194,70 €05/01/2026                           -   €
05/01/2026                      -   €05/01/202614931               5 112,00 €
06/01/20268601           3 335,70 €06/01/2026                           -   €
06/01/2026                      -   €06/01/202616798               4 513,70 €
07/01/20267356           2 010,90 €07/01/2026                           -   €
07/01/2026                      -   €07/01/202624                    23,60 €
08/01/2026386             481,60 €08/01/2026                           -   €
08/01/2026                      -   €08/01/20265134                  763,80 €
09/01/202610381           2 121,70 €09/01/2026                           -   €
09/01/2026                      -   €09/01/202619951               5 457,50 €
12/01/20268479           2 745,70 €12/01/2026                           -   €
12/01/2026                      -   €12/01/202613416               2 462,40 €
13/01/2026121 128           6 336,60 €13/01/2026                           -   €
13/01/2026                      -   €13/01/2026321771              10 343,80 €
14/01/20268414           2 327,25 €14/01/2026                           -   €
14/01/2026                      -   €14/01/20264203               1 157,40 €
15/01/20264301           1 700,70 €15/01/2026                           -   €
15/01/2026                      -   €15/01/20264346               1 986,80 €
16/01/20265369           2 083,40 €16/01/2026                           -   €
16/01/2026                      -   €16/01/20265233               1 353,00 €
19/01/20267620           3 496,70 €19/01/2026                           -   €
19/01/2026                      -   €19/01/20267309               1 797,65 €
20/01/20265376           2 112,10 €20/01/2026                           -   €
20/01/2026                      -   €20/01/20263345               1 981,00 €
21/01/2026191 081           5 912,70 €21/01/2026                           -   €
21/01/2026                      -   €21/01/20263155                  899,00 €
22/01/20268501           2 780,75 €22/01/2026                           -   €
22/01/2026                      -   €22/01/20262201               1 125,75 €
23/01/2026222 707         13 418,18 €23/01/2026                           -   €
23/01/2026                      -   €23/01/20265131                  661,98 €
26/01/20263200           1 000,00 €26/01/2026                           -   €
26/01/2026                      -   €26/01/20261250               1 250,00 €
27/01/202681 201           5 745,05 €27/01/2026                           -   €
27/01/2026                      -   €27/01/2026371                  362,10 €
28/01/2026264 301         18 787,60 €28/01/2026                           -   €
28/01/2026                      -   €28/01/20262250               1 080,00 €
29/01/2026204 709         19 136,10 €29/01/2026                           -   €
29/01/2026                      -   €29/01/20266299               1 238,82 €
30/01/20263163             655,26 €30/01/2026                           -   €
30/01/2026                      -   €30/01/20267498               2 045,96 €
02/02/202681 501           6 334,12 €02/02/2026                           -   €
02/02/2026                      -   €02/02/2026221712               7 375,04 €
03/02/2026141 001           4 184,28 €03/02/2026                           -   €
03/02/2026                      -   €03/02/202614868               3 675,60 €
04/02/20262251           1 069,28 €04/02/2026                           -   €
05/02/20262251           1 059,28 €05/02/2026                           -   €
05/02/2026                      -   €05/02/20267251               1 074,28 €
06/02/2026142 039           8 388,48 €06/02/2026                           -   €
06/02/2026                      -   €06/02/2026276                  310,20 €
09/02/202692 713         10 974,80 €09/02/2026                           -   €
09/02/2026                      -   €09/02/20263103                  420,24 €
10/02/20264272           1 118,34 €10/02/2026                           -   €
10/02/2026                      -   €10/02/2026131649               6 792,86 €
11/02/20266501           2 040,14 €11/02/2026                           -   €
11/02/2026                      -   €11/02/20263251               1 044,14 €
12/02/20266201             804,08 €12/02/2026                           -   €
12/02/2026                      -   €12/02/20269501               2 044,08 €
13/02/202611                 4,06 €13/02/2026                           -   €
13/02/2026                      -   €13/02/202611                      4,10 €
16/02/20267676           2 737,10 €16/02/2026                           -   €
16/02/2026                      -   €16/02/20268227                  943,40 €
17/02/202673 301         13 220,10 €17/02/2026                           -   €
18/02/20265202             799,88 €18/02/2026                           -   €
18/02/2026                      -   €18/02/20263251               1 004,00 €
19/02/202610844           3 313,38 €19/02/2026                           -   €
19/02/2026                      -   €19/02/202613303               1 197,92 €
20/02/2026111 258           4 871,58 €20/02/2026                           -   €
20/02/2026                      -   €20/02/202614503               1 976,92 €
23/02/20263137             537,04 €23/02/2026                           -   €
23/02/2026                      -   €23/02/202611                      3,96 €
24/02/2026293             364,60 €24/02/2026                           -   €
25/02/20262109             427,30 €25/02/2026                           -   €
25/02/2026                      -   €25/02/2026397                  384,12 €
26/02/2026                      -   €26/02/20266276               1 104,00 €
27/02/20268397           1 564,32 €27/02/2026                           -   €
02/03/20268612           2 366,56 €02/03/2026                           -   €
02/03/2026                      -   €02/03/20265196                  763,32 €
03/03/20264407           1 570,72 €03/03/2026                           -   €
03/03/2026                      -   €03/03/20263146                  566,52 €
04/03/2026313               49,40 €04/03/2026                           -   €
04/03/2026                      -   €04/03/20267305               1 185,52 €
05/03/2026121 912           7 826,16 €05/03/2026                           -   €
05/03/2026                      -   €05/03/2026337448              31 739,78 €
06/03/2026172 585         10 977,68 €06/03/2026                           -   €
06/03/2026                      -   €06/03/2026201643               7 143,32 €
09/03/2026132 089           8 534,68 €09/03/2026                           -   €
09/03/2026                      -   €09/03/2026162817              11 836,92 €
10/03/20268901           3 672,20 €10/03/2026                           -   €
10/03/2026                      -   €10/03/20265251               1 014,20 €
11/03/20265601           2 380,00 €11/03/2026                           -   €
11/03/2026                      -   €11/03/2026432                  128,68 €
12/03/20262201             796,00 €12/03/2026                           -   €
12/03/2026                      -   €12/03/2026211                    44,00 €
13/03/202611                 3,94 €13/03/2026                           -   €
13/03/2026                      -   €13/03/202611                      3,96 €
16/03/202611                 3,98 €16/03/2026                           -   €
16/03/2026                      -   €16/03/20263120                  480,00 €
17/03/20264201             795,96 €17/03/2026                           -   €
18/03/20262201             787,96 €18/03/2026                           -   €
18/03/2026                      -   €18/03/202623                    11,88 €
19/03/20265520           1 998,50 €19/03/2026                           -   €
19/03/2026                      -   €19/03/20262151                  585,92 €
20/03/20262140             543,20 €20/03/2026                           -   €
20/03/2026                      -   €20/03/20267132                  517,44 €
23/03/2026171 833           6 828,92 €23/03/2026                           -   €
23/03/2026                      -   €23/03/20265780               2 912,80 €
24/03/20263109             402,94 €24/03/2026                           -   €
24/03/2026                      -   €24/03/20264376               1 408,66 €
25/03/20264129             487,60 €25/03/2026                           -   €
25/03/2026                      -   €25/03/20265378               1 441,44 €
26/03/2026257             217,76 €26/03/2026                           -   €
26/03/2026                      -   €26/03/20266124                  476,16 €
27/03/2026                      -   €27/03/20265117                  453,92 €
30/03/2026482             316,54 €30/03/2026                           -   €
30/03/2026                      -   €30/03/2026493                  360,84 €
31/03/20262106             409,16 €31/03/2026                           -   €
31/03/2026                      -   €31/03/2026242                  162,94 €
01/04/2026416               61,70 €01/04/2026                           -   €
01/04/2026                      -   €01/04/202611                      3,88 €
02/04/20265433           1 657,74 €02/04/2026                           -   €
02/04/2026                      -   €02/04/20265376               1 453,84 €
07/04/20264601           2 223,70 €07/04/2026                           -   €
07/04/2026                      -   €07/04/20263350               1 306,00 €
08/04/2026                      -   €08/04/20269401               1 497,72 €
09/04/202611                 3,79 €09/04/2026                           -   €
09/04/2026                      -   €09/04/20268104                  395,20 €
10/04/202641 372           5 143,45 €10/04/2026                           -   €
10/04/2026                      -   €10/04/202611                      3,80 €
13/04/20264481           1 765,32 €13/04/2026                           -   €
13/04/2026                      -   €13/04/20262101                  371,74 €
14/04/20267201             739,64 €14/04/2026                           -   €
14/04/2026                      -   €14/04/20265385               1 426,16 €
15/04/20263201             731,68 €15/04/2026                           -   €
15/04/2026                      -   €15/04/202611                      3,68 €
16/04/2026                      -   €16/04/20268501               1 833,64 €
17/04/20263121             445,29 €17/04/2026                           -   €
17/04/2026                      -   €17/04/202611765               2 871,54 €
20/04/202611                 3,80 €20/04/2026                           -   €
20/04/2026                      -   €20/04/20265855               3 253,24 €
21/04/202611                 3,80 €21/04/2026                           -   €
21/04/2026                      -   €21/04/202611                      3,80 €
22/04/2026                      -   €22/04/20263291               1 123,26 €
23/04/2026150             197,00 €23/04/2026                           -   €
23/04/2026                      -   €23/04/2026242193               8 733,60 €
24/04/20264201             791,96 €24/04/2026                           -   €
24/04/2026                      -   €24/04/2026327                  107,71 €
27/04/20264201             791,94 €27/04/2026                           -   €
27/04/2026                      -   €27/04/202626                    23,89 €
28/04/2026224               93,64 €28/04/2026                           -   €
28/04/2026                      -   €28/04/202611                      3,98 €
29/04/20265778           3 002,22 €29/04/2026                           -   €
29/04/2026                      -   €29/04/2026112                    47,04 €
30/04/202611                 3,85 €30/04/2026                           -   €
30/04/2026                      -   €30/04/20265110                  426,78 €
04/05/20262201             771,85 €04/05/2026                           -   €
04/05/2026                      -   €04/05/202611                      3,85 €
05/05/202611                 3,85 €05/05/2026                           -   €
05/05/2026                      -   €05/05/20263142                  550,96 €
06/05/20265401           1 539,85 €06/05/2026                           -   €
07/05/20263401           1 515,82 €07/05/2026                           -   €
07/05/2026                      -   €07/05/2026273                  280,30 €
08/05/2026233             125,40 €08/05/2026                           -   €
08/05/2026                      -   €08/05/202611                      3,80 €
11/05/2026                      -   €11/05/20268429               1 664,52 €
12/05/20263123             476,37 €12/05/2026                           -   €
12/05/2026                      -   €12/05/20267830               3 264,95 €
13/05/20263179             691,40 €13/05/2026                           -   €
13/05/2026                      -   €13/05/20264251                  973,88 €
14/05/202611                 3,84 €14/05/2026                           -   €
14/05/2026                      -   €14/05/202610683               2 657,16 €
15/05/20262200             768,04 €15/05/2026                           -   €
15/05/2026                      -   €15/05/20263102                  395,76 €
18/05/20262168             638,41 €18/05/2026                           -   €
18/05/2026                      -   €18/05/20267451               1 731,84 €
19/05/2026                      -   €19/05/2026382                  316,16 €
20/05/2026                      -   €20/05/20267409               1 602,76 €
21/05/20264400           1 544,00 €21/05/2026                           -   €
21/05/2026                      -   €21/05/20262103                  399,76 €
22/05/2026151 900           7 054,40 €22/05/2026                           -   €
22/05/2026                      -   €22/05/20261498               1 852,56 €
25/05/20263620           2 398,80 €25/05/2026                           -   €
25/05/2026                      -   €25/05/2026345558              21 788,82 €
26/05/202661 000           3 880,00 €26/05/2026                           -   €
26/05/2026                      -   €26/05/20264739               2 902,44 €
27/05/2026                      -   €27/05/20263172                  674,24 €
28/05/2026                      -   €28/05/2026235489              22 559,32 €
29/05/2026174 666         19 788,56 €29/05/2026                           -   €
29/05/2026                      -   €29/05/20261400               1 744,00 €
01/06/2026164 209         17 548,44 €01/06/2026                           -   €
01/06/2026                      -   €01/06/2026225                  107,00 €
02/06/202661075           4 323,00 €02/06/2026                           -   €
02/06/2026                      -   €02/06/20263872               3 525,76 €
03/06/202682500         10 000,00 €03/06/2026                           -   €
03/06/2026                      -   €03/06/202663600              14 760,00 €
04/06/2026                      -   €04/06/202642400               9 900,00 €
05/06/20262731           3 046,34 €05/06/2026                           -   €
05/06/2026                      -   €05/06/2026113379              14 206,80 €
08/06/202671397           5 773,34 €08/06/2026                           -   €
09/06/20266872           3 520,32 €09/06/2026                           -   €
10/06/202661349           5 332,22 €10/06/2026                           -   €
10/06/2026                      -   €10/06/202631200               4 824,00 €
11/06/2026                      -   €11/06/2026103000              12 384,00 €
12/06/2026                      -   €12/06/202651523               6 372,60 €
15/06/2026                      -   €15/06/202681995               8 446,88 €
16/06/20264400           1 680,00 €16/06/2026                           -   €
16/06/2026                      -   €16/06/2026125798              25 031,44 €
17/06/20261400           1 768,00 €17/06/2026                           -   €
17/06/2026                      -   €17/06/2026224841              22 372,80 €
18/06/202651199           5 691,26 €18/06/2026                           -   €
18/06/2026                      -   €18/06/2026164809              23 309,20 €
19/06/20267800           3 720,00 €19/06/2026                           -   €
19/06/2026                      -   €19/06/20261150                  708,00 €
22/06/202610905           4 188,70 €22/06/2026                           -   €
23/06/20262301           1 366,54 €23/06/2026                           -   €
23/06/2026                      -   €23/06/20263117                  538,20 €
24/06/20261300           1 374,00 €24/06/2026                           -   €
24/06/2026                      -   €24/06/20263258               1 189,80 €
25/06/20263300           1 374,00 €25/06/2026                           -   €
25/06/2026                      -   €25/06/202611                      4,64 €
26/06/20261194             880,76 €26/06/2026                           -   €
29/06/20265490           2 217,00 €29/06/2026                           -   €
30/06/20261110             495,00 €30/06/2026                           -   €
        
TOTAL64981232       345 699,19 €  75987796            378 293,34 €
        



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