Laurent-Perrier : Déclaration mensuelle des droits de vote au 30.06.2026

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Laurent-Perrier
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 22.594.271,80 euros
Siège Social : 32, avenue de Champagne 51150 Tours-sur-Marne
RCS Reims B 335 680 096

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social
Article L 233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

DateNombre d'actions composant le capitalNombre total de droits de vote, y compris les actions privées de droit de voteNombre total de droits de vote, sans les actions privées de droit de vote
30/06/20265 945 861   9 843 642

9 771 432

Laurent-Perrier est l’un des rares groupes de maisons de champagne cotés en Bourse, qui soient dédiés exclusivement au champagne et focalisés sur le haut de gamme. Il dispose d’un large portefeuille de produits renommés pour leur qualité, autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne De Castellane.

Code ISIN : FR 0006864484
Bloomberg : LPE:FP
Reuters : LPER.PA		Laurent-Perrier appartient au compartiment B d’Euronext. Indice principal CAC All Shares. Il entre dans la composition des indices EnterNext© PEA-PME 150 et Euronext® FAMILY BUSINESS.







Flore Steinmetz
Groupe Laurent-Perrier
Téléphone : +33 3 26 58 17 00


Pièce jointe


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Laurent-Perrier - Déclaration Mensuelle des droits de vote
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