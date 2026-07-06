Rexel : Modification du calendrier financier de Rexel





Modification du calendrier financier de Rexel





Nous vous informons que la publication des résultats du S1 2026 de Rexel, ainsi que la conférence téléphonique associée, auront désormais lieu le lundi 27 juillet 2026, après la clôture des marchés. Cette publication était initialement prévue le mardi 28 juillet 2026, avant l’ouverture des marchés.

De plus amples informations relatives aux horaires et modalités de connexion seront communiquées prochainement.





AU SUJET DU GROUPE REXEL









Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 17 pays, à travers un réseau de 1 876 agences, Rexel compte 26 306 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 19,4 milliards d’euros en 2025.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : MSCI World, CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC SBT 1.5 NR, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Sustainable Europe 120 et S&P Global Sustainability Yearbook 2025, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise (RSE).

Pour plus d’information : www.rexel.com

CONTACTS





ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS

Ludovic DEBAILLEUX +33 1 42 85 76 12 ludovic.debailleux@rexel.com

PRESSE - Taddeo

Pierre-Jean LE MAUFF +33 7 77 78 58 67 pierre-jean.lemauff@taddeo.fr

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