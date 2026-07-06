GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vote - juin 2026

 | Source: BNP Paribas SA BNP Paribas SA

Raison sociale de l'émetteur :
BNP PARIBAS - SA au capital de 2 203 201 214,00 euros

Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris

Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par
l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de
l'Autorité des Marchés Financiers 


DateNombre d'actions composant le capitalNombre total de droits de vote 
30 juin 20261 101 600 6071 101 600 607

 


Pièce jointe


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2026.06_DDV_mensuelle_BNP_PARIBAS
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