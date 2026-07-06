Orange: Half-yearly report on Orange’s liquidity contract

 | Source: Orange Orange

Regulated information
Paris, 6 July 2026

Half-yearly report on Orange’s liquidity contract

As part of the liquidity contract signed by Orange with Rothschild Martin Maurel, the following assets appeared on the liquidity account as of June 30, 2026:

  • 150 000 shares
  • € 43,267,912

Over the period from 01/01/2026 to 06/30/2026, a total of was negotiated:

 Number of transactions executedVolume exchangedAmount in €
Buy side11,81411,860,816205,104,091.14
Sell side12,73611,710,816202,742,669.09

It is reminded that as of December 31, 2025 the following assets appeared on the liquidity account:

  • 0 share

  • 45,543,828 €

Following the reorganization within the Rothschild & Co group and the transfer of market-making activities from Rothschild & Co Martin Maurel to Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA, the latter has taken over the management of Orange's liquidity contract [Euronext Paris FR0000133308] effective July 1, 2026. This transfer has no impact on the terms of the liquidity contract or on the resources allocated for its implementation, which are disclosed in the semi-annual reports.

In addition, Orange publishes thereafter, for each trading day during the last 6 months of 2026, the number of transactions entered into as well as the volume of shares and the amount of equity purchased and sold (in euro).


                

DateNumber of transactions PurchaseNumber of transactions
Sale		Quantity of
securities
purchased		Quantity of
securities sold		Equity purchasedEquity sold
2026-01-02783 0003 00042 969.0043 017.00
2026-01-057619595 00095 0001 341 685.001 346 910.00
2026-01-06928665 00055 000939 120.00794 200.00
2026-01-077511060 00069 600864 600.001 006 694.40
2026-01-08495438 95038 950565 709.80566 138.25
2026-01-09109249159 600110 0002 298 240.001 583 780.00
2026-01-12677057 50062 500812 935.00885 500.00
2026-01-13465142 50042 500599 760.00600 950.00
2026-01-144911347 00092 000678 210.001 325 168.00
2026-01-15515742 90042 900621 921.30623 680.20
2026-01-16584255 40055 400819 975.40820 141.60
2026-01-19527147 50030 000706 230.00445 530.00
2026-01-20701650 00010 000741 000.00148 250.00
2026-01-21608667 50060 000986 445.00877 620.00
2026-01-2211424082 500147 5001 223 557.502 187 867.50
2026-01-23455440 00040 000595 600.00596 880.00
2026-01-26463640 40040 400612 585.20613 756.80
2026-01-27223422 00022 000337 942.00338 404.00
2026-01-28505242 50042 100651 355.00647 708.50
2026-01-29302730 00030 000470 070.00469 380.00
2026-01-30504842 50042 900662 787.50669 711.90
January-26                 1 218                 1 699         1 131 750         1 131 750   16 572 697.70   16 591 288.15
2026-02-02546755 00054 600871 090.00865 628.40
2026-02-037316799 600100 0001 580 452.801 589 100.00
2026-02-04159175130 100130 1002 147 951.002 149 121.90
2026-02-05126169102 500102 5001 673 210.001 676 182.50
2026-02-0626220197 00097 0001 599 821.001 601 276.00
2026-02-09264202100 963100 9631 662 355.801 665 384.69
2026-02-1027912452 90027 900874 119.60460 266.30
2026-02-1111213395 000119 6001 608 445.002 017 652.00
2026-02-12136120108 750108 7501 857 885.001 861 582.50
2026-02-13102191107 100107 5001 832 695.201 843 302.50
2026-02-16736255 40055 000951 993.60945 945.00
2026-02-17837277 10067 5001 334 755.201 166 062.50
2026-02-184010747 50040 000818 805.00683 600.00
2026-02-19128145122 500139 6002 154 897.502 453 330.40
2026-02-2012417564 60065 0001 149 750.801 157 975.00
2026-02-23125137133 000133 0002 350 509.002 353 435.00
2026-02-24160214180 000180 0003 241 800.003 245 940.00
2026-02-25182215200 128200 1283 612 510.533 616 713.22
2026-02-26124285200 000200 0003 587 800.003 588 000.00
2026-02-2712368135 000135 0002 431 890.002 440 665.00
February-26                 2 729                 3 029         2 164 141         2 164 141   37 342 737.02   37 381 162.90
2026-03-0216580195 00095 0003 503 370.001 706 865.00
2026-03-03323632 50034 205574 665.00607 822.85
2026-03-041233198 70525 0001 746 979.80447 450.00
2026-03-059418690 000202 0001 588 680.003 594 994.00
2026-03-06614875 00065 0001 298 100.001 132 950.00
2026-03-099020 0000342 160.000.00
2026-03-10555960 00070 0001 019 580.001 199 380.00
2026-03-11725467 50057 5001 145 070.00978 995.00
2026-03-12539755 000145 000928 950.002 476 890.00
2026-03-13131620 00020 000341 500.00342 980.00
2026-03-16112138170 000170 0002 980 270.002 983 840.00
2026-03-1797124110 596110 5961 950 360.461 953 788.94
2026-03-189146165 00065 0002 879 910.001 135 940.00
2026-03-19431365 00012 5001 121 705.00217 550.00
2026-03-209179105 000122 5001 800 540.002 107 122.50
2026-03-23494280 00050 0001 354 560.00855 850.00
2026-03-245315452 500217 500894 232.503 734 692.50
2026-03-25128106145 000145 0002 459 200.002 469 495.00
2026-03-26121107142 000142 0002 437 430.002 440 412.00
2026-03-27179132201 500201 5003 485 345.503 489 174.00
2026-03-30126106115 463115 4632 007 670.642 009 864.44
2026-03-31155124215 000215 0003 803 350.003 805 070.00
March-26                 1 922                 1 778         2 280 764         2 280 764   39 663 628.90   39 691 126.23
2026-04-01177212200 000200 0003 517 000.003 522 200.00
2026-04-02647276 00076 0001 347 860.001 350 900.00
2026-04-0711294134 000134 0002 418 432.002 418 566.00
2026-04-08183254206 000206 0003 684 104.003 695 846.00
2026-04-09147129146 826146 8262 646 098.172 648 887.87
2026-04-10131132175 000175 0003 144 400.003 149 825.00
2026-04-1319761199 000115 0003 548 369.002 046 540.00
2026-04-144813650 000134 000878 400.002 370 594.00
2026-04-1512794161 371104 8712 880 956.461 871 423.00
2026-04-16298927 50084 000487 437.501 496 208.00
2026-04-1713213157 0007 0002 778 900.00123 900.00
2026-04-2001370150 0000.002 630 850.00
2026-04-21139105159 000109 0002 800 626.001 924 940.00
2026-04-22157143190 000130 0003 343 050.002 286 830.00
2026-04-2372037 500117 500132 637.502 079 162.50
2026-04-2417862185 00085 0003 283 935.001 512 150.00
2026-04-27162132130 000110 0002 273 570.001 923 570.00
2026-04-28547147 50052 500832 057.50920 797.50
2026-04-29537245 00055 000785 790.00961 730.00
2026-04-303115727 50082 500484 935.001 458 352.50
April-26                 2 128                 2 368         2 324 197         2 274 197   41 268 558.14   40 393 272.36
2026-05-04115160100 000150 0001 752 400.002 631 750.00
2026-05-05142105173 00079 0003 112 962.001 427 530.00
2026-05-067320785 000179 0001 510 790.003 203 563.00
2026-05-0723486177 000100 0003 146 529.001 780 600.00
2026-05-083914535 000112 000619 290.001 990 576.00
2026-05-11123123125 736125 7362 276 324.542 280 599.57
2026-05-12156118112 100112 1002 047 282.302 049 636.40
2026-05-13103109145 000145 0002 679 310.002 681 195.00
2026-05-1416079118 20069 7032 197 810.801 295 987.88
2026-05-15692847 50321 000881 655.68389 214.00
2026-05-18357750 00175 001917 818.361 379 868.40
2026-05-19669064 975114 9751 212 628.432 141 754.30
2026-05-2012191140 000140 0002 609 180.002 611 420.00
2026-05-2111658135 00077 5002 488 995.001 428 480.00
2026-05-2210951145 000122 5002 651 905.002 237 585.00
2026-05-25561852 00011 000944 268.00200 035.00
2026-05-26110169124 000140 0002 239 564.002 550 800.00
2026-05-276217065 000170 0001 162 330.003 064 930.00
2026-05-28119106140 000120 0002 534 000.002 174 400.00
2026-05-2917782187 04980 0493 370 997.081 444 964.50
May-26                 2 185                 2 072         2 221 564         2 144 564   40 356 040.18   38 964 889.04
2026-06-017711061 00073 0001 084 336.001 305 678.00
2026-06-0241060 00001 062 960.000.00
2026-06-03516560 00060 0001 063 440.001 069 860.00
2026-06-04372160 00025 0001 052 340.00443 750.00
2026-06-05661657 00067 000996 303.001 168 815.00
2026-06-081019027 500157 500485 842.502 799 877.50
2026-06-094611470 000140 0001 239 490.002 494 940.00
2026-06-10211116 00016 000281 872.00283 072.00
2026-06-11765895 00095 0001 674 945.001 678 745.00
2026-06-128893110 000110 0001 935 340.001 944 250.00
2026-06-151128693 00093 0001 623 501.001 627 500.00
2026-06-16414728 00028 000489 076.00490 280.00
2026-06-1711662180 00060 0003 049 740.001 016 820.00
2026-06-181113412 000132 000202 152.002 248 752.00
2026-06-197368100 000100 0001 694 000.001 698 500.00
2026-06-22934275 00025 0001 273 500.00424 850.00
2026-06-233410835 00075 000593 985.001 276 725.00
2026-06-249612868 50078 5001 159 362.501 330 732.00
2026-06-25153185121 000121 0002 058 452.002 060 509.00
2026-06-26136189115 000110 0001 967 190.001 881 990.00
2026-06-2910925143 40023 4332 408 116.20393 932.16
2026-06-3014538151 000125 9672 504 486.002 081 352.74
June-26                 1 632                 1 790         1 738 400         1 715 400   29 900 429.20   29 720 930.40
H1-2026               11 814               12 736       11 860 816       11 710 816 205 104 091.14 202 742 669.09


Attachment


Attachments

PR_Orange_H12026 Liquidity contract report_EN_20260706
GlobeNewswire

Recommended Reading

 